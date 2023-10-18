РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8395 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
660 0

Рашисты ночью трижды обстреляли Никопольщину Днепропетровской области из артиллерии

дніпропетровщина

Ночью враг продолжал бить по Никопольщине Днепропетровской области, без пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Из тяжелой артиллерии обстреливал районный центр, Марганецкую и Мировскую громады. Выпустил почти два десятка снарядов.

Спасатели еще обследуют населенные пункты, атаковаванные агрессором. Уточняют последствия ударов", – говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе

Автор: 

обстрел (27396) Днепропетровская область (4004)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 