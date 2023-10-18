Рашисты ночью трижды обстреляли Никопольщину Днепропетровской области из артиллерии

Ночью враг продолжал бить по Никопольщине Днепропетровской области, без пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Из тяжелой артиллерии обстреливал районный центр, Марганецкую и Мировскую громады. Выпустил почти два десятка снарядов.

Спасатели еще обследуют населенные пункты, атаковаванные агрессором. Уточняют последствия ударов", – говорится в сообщении.

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