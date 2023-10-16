Оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе

В течение дня 16 октября российские войска обстреляли Никополь и Марганецкую громаду в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром оккупанты ударили по Марганецкой громаде Никопольщины. Обстреляли одно из тамошних сел из тяжелой артиллерии.

С нее же враг бил и по самому Никополю уже ближе к вечеру. А еще направил на город два дрона-камикадзе.

Последствия атак уточняются. Люди не пострадали", – говорится в сообщении.

В других районах Днепропетровщины день прошел спокойно.

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