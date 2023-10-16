Оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе
В течение дня 16 октября российские войска обстреляли Никополь и Марганецкую громаду в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром оккупанты ударили по Марганецкой громаде Никопольщины. Обстреляли одно из тамошних сел из тяжелой артиллерии.
С нее же враг бил и по самому Никополю уже ближе к вечеру. А еще направил на город два дрона-камикадзе.
Последствия атак уточняются. Люди не пострадали", – говорится в сообщении.
В других районах Днепропетровщины день прошел спокойно.
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Галина Боброва #582785
показать весь комментарий16.10.2023 18:56 Ответить Мне нравится 0
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