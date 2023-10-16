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Новини Агресія Росії проти України
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Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії та атакували дронами-камікадзе

нікополь

Упродовж дня 16 жовтня російські війська обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду в Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці окупанти вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Обстріляли одне з тамтешніх сіл з важкої артилерії.

З неї ж ворог гатив і по самому Нікополю вже надвечір. А ще спрямував на місто два дрони-камікадзе.

Наслідки атак уточнюються. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в інших районах Дніпропетровщини день минув спокійно.

Також читайте: Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами, з важкої артилерії та "Градів" обстріляли Нікопольщину

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обстріл (28672) Нікополь (1205) Дніпропетровська область (3769)


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Не представляю - как люди живут в этом перманентном ужасе
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16.10.2023 18:56 Відповісти
 
 