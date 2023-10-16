Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії та атакували дронами-камікадзе

Упродовж дня 16 жовтня російські війська обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду в Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці окупанти вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Обстріляли одне з тамтешніх сіл з важкої артилерії.



З неї ж ворог гатив і по самому Нікополю вже надвечір. А ще спрямував на місто два дрони-камікадзе.



Наслідки атак уточнюються. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, в інших районах Дніпропетровщини день минув спокійно.

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