Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії та атакували дронами-камікадзе
Упродовж дня 16 жовтня російські війська обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду в Дніпропетровській області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці окупанти вдарили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Обстріляли одне з тамтешніх сіл з важкої артилерії.
З неї ж ворог гатив і по самому Нікополю вже надвечір. А ще спрямував на місто два дрони-камікадзе.
Наслідки атак уточнюються. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, в інших районах Дніпропетровщини день минув спокійно.
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Галина Боброва #582785
показати весь коментар16.10.2023 18:56 Відповісти Мені подобається 0
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