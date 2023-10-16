Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами, з важкої артилерії та "Градів" обстріляли Нікопольщину

Вночі 16 жовтня агресор атакував Дніпропетровську область ракетами. Одну збили військові з ПвК "Схід". Інша поцілила по території Дніпровського району.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"П'ять разів ворог бив по Нікопольщині. Застосував важку артилерію та РСЗВ "Град". У Нікополі пошкоджені по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт та сквер", - йдеться в повідомленні.

У місті понівечені п'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту. Зачепило газопровід та 4 лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин.

У Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі.

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