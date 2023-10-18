Одного человека удалось спасти из-под завалов в Запорожье

В результате вражеского удара по Запорожью разрушен подъезд жилого дома с 5 по 3 этажи.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате ракетной атаки в Запорожье погибли два человека, еще трое травмированы. В результате очередных ракетных обстрелов был разрушен подъезд жилого дома с 5 по 3 этаж. Сотрудники ГСЧС совместно с правоохранителями и волонтерами спасли мужчину и передали медикам", - говорится в сообщении.

По данным МВД Украины, из разрушенного дома эвакуировали 50 человек.

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