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Новости Агрессия России против Украины
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Одного человека удалось спасти из-под завалов в Запорожье

запоріжжя

В результате вражеского удара по Запорожью разрушен подъезд жилого дома с 5 по 3 этажи.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате ракетной атаки в Запорожье погибли два человека, еще трое травмированы. В результате очередных ракетных обстрелов был разрушен подъезд жилого дома с 5 по 3 этаж. Сотрудники ГСЧС совместно с правоохранителями и волонтерами спасли мужчину и передали медикам", - говорится в сообщении.

По данным МВД Украины, из разрушенного дома эвакуировали 50 человек.

Читайте: Последствия ракетного удара по Запорожью: под завалами могут быть люди. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запорожье (2670) обстрел (27396) ракеты (3577)


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на деяких фотографіях видається, що там обвал до самого низу. Хтось може точно сказати чи безпечно ховатися в цегляних будинках з бетонними перекриттям в підвалі? Чи не відбувається там обвалу до самого низу, коли влучає ракета. А то стіни можуть стояти, а підвал обвалитися. Де краще ховати дітей? На коридорі на першому поверсі чи в підвалі?
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18.10.2023 08:59 Ответить
 
 