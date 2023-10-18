Последствия ракетного удара по Запорожью: под завалами могут быть люди. ФОТОрепортаж
В Запорожье продолжаются поисково-спасательные работы.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Армия страны-оккупанта нанесла 6 ракетных ударов (тип ракет устанавливается) по территории областного центра. Одна из них попала в многоэтажный дом. В результате удара, предварительно, погибли два человека, трое травмированы. Деблокировали и оказывали помощь пострадавшим полицейские-парамедики, спасатели и волонтеры. Под завалами могут находиться еще трое жильцов дома", - говорится в сообщении.
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А може з Одарівки пускали?