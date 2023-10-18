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Последствия ракетного удара по Запорожью: под завалами могут быть люди. ФОТОрепортаж

В Запорожье продолжаются поисково-спасательные работы.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Армия страны-оккупанта нанесла 6 ракетных ударов (тип ракет устанавливается) по территории областного центра. Одна из них попала в многоэтажный дом. В результате удара, предварительно, погибли два человека, трое травмированы. Деблокировали и оказывали помощь пострадавшим полицейские-парамедики, спасатели и волонтеры. Под завалами могут находиться еще трое жильцов дома", - говорится в сообщении.

Читайте: Ракетный удар по Запорожью: два человека погибли, еще три человека считаются пропавшими без вести. ФОТОрепортаж

Последствия ракетного удара по Запорожью: под завалами могут быть люди 01
Последствия ракетного удара по Запорожью: под завалами могут быть люди 02
Последствия ракетного удара по Запорожью: под завалами могут быть люди 03
Последствия ракетного удара по Запорожью: под завалами могут быть люди 04
Последствия ракетного удара по Запорожью: под завалами могут быть люди 05
Последствия ракетного удара по Запорожью: под завалами могут быть люди 06
Последствия ракетного удара по Запорожью: под завалами могут быть люди 07

Автор: 

Запорожье (2670) обстрел (27396) ракеты (3577)


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Атакмс пускали з Запоріжжя от і мстять куди попало
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18.10.2023 08:28 Ответить
Шо, прямо з центру міста?
А може з Одарівки пускали?
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18.10.2023 08:57 Ответить
Не выдумывай,Запорожье часто под обстрелами.
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18.10.2023 08:59 Ответить
Бред, якщо ні то ворог
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18.10.2023 09:12 Ответить
ага, прямо с проспекта!!
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18.10.2023 09:59 Ответить
 
 