В Киеве воспитательницу детсада подозревают в избиении ребенка: Начато расследование
В Киеве воспитатель детского сада подозревается в избиении ребенка. По факту нанесения телесных повреждений ребенку правоохранители возбудили уголовное производство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева в Facebook.
Отмечается, что событие произошло в одном из детских садов города. Правоохранители выясняют все детали инцидента.
"В Голосеевское управление полиции обратились родители девочки с заявлением о том, что воспитательница дошкольного учебного заведения нанесла телесные повреждения их дочери", - говорится в сообщении.
Как стало известно, родители обнаружили на шее ребенка царапины и синяки. Полиция оформила обращение и выдала родителям направление на судебно-медицинскую экспертизу.
Сотрудники ювенальной полиции также приняли участие в расследовании события и работе с семьей.
По этому факту в Едином реестре досудебных расследований возбуждено уголовное дело за умышленное легкое телесное повреждение. Правонарушение может быть переквалифицировано после получения результатов экспертизы. Следствие продолжается.
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