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В Киеве воспитательницу детсада подозревают в избиении ребенка: Начато расследование

дитячий,дитсадок,садок

В Киеве воспитатель детского сада подозревается в избиении ребенка. По факту нанесения телесных повреждений ребенку правоохранители возбудили уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева в Facebook.

Отмечается, что событие произошло в одном из детских садов города. Правоохранители выясняют все детали инцидента.

"В Голосеевское управление полиции обратились родители девочки с заявлением о том, что воспитательница дошкольного учебного заведения нанесла телесные повреждения их дочери", - говорится в сообщении.

Как стало известно, родители обнаружили на шее ребенка царапины и синяки. Полиция оформила обращение и выдала родителям направление на судебно-медицинскую экспертизу.

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Сотрудники ювенальной полиции также приняли участие в расследовании события и работе с семьей.

По этому факту в Едином реестре досудебных расследований возбуждено уголовное дело за умышленное легкое телесное повреждение. Правонарушение может быть переквалифицировано после получения результатов экспертизы. Следствие продолжается.

Автор: 

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якщо всього лиш "підозрюють", то побиття сталося в головах батьків скоріше, ніж по факту. немає сенсу виправдовувати вихователів і вчителів, бо серед них трапляються гандони й психи. але витримати деяких дітей можна лише під коксом
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18.10.2023 09:34 Ответить
Там ще батьки можуть бути такі, яким теж варто давати лупня
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18.10.2023 10:09 Ответить
Якщо не можеш "витримати деяких дітей", найди іншу роботу.
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18.10.2023 10:22 Ответить
Ти готовий піти на заміну, ризикнеш увійти в клітку тигра за мізерну зарплату, умнік А може тебе тягне провірити сотню-другу зошитів ввечері після роботи, а не вилежувати дупу перед тєлєком з пивом та закуссю на дивані.
Що за народішко - кожен перший, як не іксьперд в питаннях тактики та стратегії ведення загальновійськового бою, розбирається в футболі та медицині і готовий кандидат педагогічних наук А копнеш глибше - трьом свиням рахунок не зведе і в слові х*у*й п"ять помилок робить,- ржунємагу.
Ну, так що, умнік, готовий ризикнути зайти в клас та провести показовий відкритий урок на найвищому навчально-методичному рівні для Обласного департаменту освіти
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18.10.2023 10:40 Ответить
А от у побитті "виховательки" я б нікого не запідозрював!
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18.10.2023 09:34 Ответить
 
 