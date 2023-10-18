В Киеве воспитательницу детсада подозревают в избиении ребенка: Начато расследование

В Киеве воспитатель детского сада подозревается в избиении ребенка. По факту нанесения телесных повреждений ребенку правоохранители возбудили уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева в Facebook.

Отмечается, что событие произошло в одном из детских садов города. Правоохранители выясняют все детали инцидента.

"В Голосеевское управление полиции обратились родители девочки с заявлением о том, что воспитательница дошкольного учебного заведения нанесла телесные повреждения их дочери", - говорится в сообщении.

Как стало известно, родители обнаружили на шее ребенка царапины и синяки. Полиция оформила обращение и выдала родителям направление на судебно-медицинскую экспертизу.

Читайте: Укрытия в детсадах Киева будут доступны только для персонала и детей, - КМВА

Сотрудники ювенальной полиции также приняли участие в расследовании события и работе с семьей.

По этому факту в Едином реестре досудебных расследований возбуждено уголовное дело за умышленное легкое телесное повреждение. Правонарушение может быть переквалифицировано после получения результатов экспертизы. Следствие продолжается.