В Днепре и Запорожье раздались взрывы
В Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Также взрыв прогремел в Запорожье.
Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.
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+7 частный сектор
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+6 valentyna #410470
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+5 Валентина Иващенко #533073
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повітряною 😠
США винні Україні беспеку в рамках будапештського меморануму. Неважно скільки ця беспека коштуватиме. США були ініціаторами договору, а значить і гарантами його виконання.
Саме цей договір роззброїв Україну і зупинив озброєння країни балістичною зброєю дальньої дії, ядерною зброєю та носіями такої зброї. США мають закрити писок стосовно того що Україна має за свої кошти купувати зброю в США а виконувати умови будапешського меморандуму стосовн беспеки України незважаючи на ціну.