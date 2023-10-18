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Новости Война
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В Днепре и Запорожье раздались взрывы

дніпро

В Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Также взрыв прогремел в Запорожье.

Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсоне раздаются взрывы

Автор: 

взрыв (6775) Днепр (4428) Запорожье (2670)


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Топ комментарии
+7
тварюки
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18.10.2023 09:54
+6
Тут без коментарів, як і без ППО.
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18.10.2023 09:55
+5
кінця-краю немає.., клята сволота..
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18.10.2023 10:11
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тварюки
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18.10.2023 09:54 Ответить
Тут без коментарів, як і без ППО.
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18.10.2023 09:55 Ответить
Скоріше за все атакували із С - 300 , тому не встигли попередити людей
повітряною 😠
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18.10.2023 10:09 Ответить
Пишуть, що Іскандерами.
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18.10.2023 10:12 Ответить
кінця-краю немає.., клята сволота..
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18.10.2023 10:11 Ответить
підари прокляті!
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18.10.2023 10:11 Ответить
Попередилы это да, 9-44 тревога, 9-45 первый взрыв.
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18.10.2023 10:16 Ответить
Власними ракетами - ніхто не забороняє, але замість них - яйця по 17 грн та дороги, бітум для яких купували в білорусі -- "зате посміялися"
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18.10.2023 12:06 Ответить
Можно ,але нема чим , з Оману ще не подвезли
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18.10.2023 10:58 Ответить
А що було в Омані?
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18.10.2023 11:37 Ответить
Майк Джонсон потвора - Як спиться?

США винні Україні беспеку в рамках будапештського меморануму. Неважно скільки ця беспека коштуватиме. США були ініціаторами договору, а значить і гарантами його виконання.

Саме цей договір роззброїв Україну і зупинив озброєння країни балістичною зброєю дальньої дії, ядерною зброєю та носіями такої зброї. США мають закрити писок стосовно того що Україна має за свої кошти купувати зброю в США а виконувати умови будапешського меморандуму стосовн беспеки України незважаючи на ціну.
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22.03.2024 06:34 Ответить
 
 