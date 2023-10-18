Госдума РФ отозвала запрет на ядерные испытания

Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях проект закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Настоящее время.

Документ был внесен в Госдуму 13 октября после заявления президента России Владимира Путина, что можно подумать об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний, поскольку США не ратифицировали этот договор.

Читайте: НАТО проведет масштабные ядерные учения на фоне планов России выйти из договора о запрещении испытаний, - Столтенберг

"В течение 23 лет мы ждем, когда ратифицирует договор Вашингтон. Это что такое? Двойные стандарты, подлость и безответственное отношение – по-другому не назовешь. В этой ситуации мы должны руководствоваться исключительно интересами граждан нашей страны, нашего государства. Поэтому есть предложение отозвать ратификацию ", – сказал спикер российского парламента Вячеслав Володин, комментируя внесение законопроекта в Госдуму.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что принятие закона об отзыве ратификации не будет означать, что Россия начнет проводить ядерные испытания.

Читайте: Перемещение ядерного оружия в Беларусь является попыткой РФ запугать соседние страны и показать доминирование Москвы над Минском, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят на сессии Генассамблеи ООН в 1996 году. Документ не вступил в силу, поскольку его не подписало достаточное количество стран. США подписали его, но не ратифицировали.

Последнее ядерное испытание Россия провела в 1990 году. В феврале 2023 года Путин поручил подготовить полигон на Новой Земле к испытанию ядерного оружия, которое Россия проведет, если США сделают это первыми.

Также читайте: Депутат Госдумы РФ заявил, что Россия будет воевать со всеми постсоветскими республиками

В сентябре этого года президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и друг Путина Михаил Ковальчук предложил опробовать ядерное оружие на Новой Земле, чтобы "напугать Запад". Он напомнил, что в 1961 году СССР испытал самую мощную в истории термоядерную бомбу мощностью более 50 мегатонн. "Вот сейчас такая же ситуация. Достаточно провести испытания на Новой Земле, - заявил Ковальчук. - Один раз хотя бы. И все станет на свои места".