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Госдума РФ отозвала запрет на ядерные испытания

ракета,зброя,путін,ядерна

Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях проект закона об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Настоящее время.

Документ был внесен в Госдуму 13 октября после заявления президента России Владимира Путина, что можно подумать об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний, поскольку США не ратифицировали этот договор.

Читайте: НАТО проведет масштабные ядерные учения на фоне планов России выйти из договора о запрещении испытаний, - Столтенберг

"В течение 23 лет мы ждем, когда ратифицирует договор Вашингтон. Это что такое? Двойные стандарты, подлость и безответственное отношение – по-другому не назовешь. В этой ситуации мы должны руководствоваться исключительно интересами граждан нашей страны, нашего государства. Поэтому есть предложение отозвать ратификацию ", – сказал спикер российского парламента Вячеслав Володин, комментируя внесение законопроекта в Госдуму.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что принятие закона об отзыве ратификации не будет означать, что Россия начнет проводить ядерные испытания.

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Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний был принят на сессии Генассамблеи ООН в 1996 году. Документ не вступил в силу, поскольку его не подписало достаточное количество стран. США подписали его, но не ратифицировали.

Последнее ядерное испытание Россия провела в 1990 году. В феврале 2023 года Путин поручил подготовить полигон на Новой Земле к испытанию ядерного оружия, которое Россия проведет, если США сделают это первыми.

Также читайте: Депутат Госдумы РФ заявил, что Россия будет воевать со всеми постсоветскими республиками

В сентябре этого года президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и друг Путина Михаил Ковальчук предложил опробовать ядерное оружие на Новой Земле, чтобы "напугать Запад". Он напомнил, что в 1961 году СССР испытал самую мощную в истории термоядерную бомбу мощностью более 50 мегатонн. "Вот сейчас такая же ситуация. Достаточно провести испытания на Новой Земле, - заявил Ковальчук. - Один раз хотя бы. И все станет на свои места".

Автор: 

Госдума (1261) россия (95702) ядерное оружие (1338)


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Топ комментарии
+13
Совок здох від гонки озброєнь... А це недорозуміння під назвою рососія тим більше цього не витримає
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18.10.2023 13:51
+12
Сибіру приготуватися.)
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18.10.2023 13:51
+11
Тупі кацапські покидьки дійсно впевнені,що їх можливі пукання на Новій Землі реально когось налякають.🤦
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18.10.2023 13:53
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Ну і пох скинути на цю клоаку бомбу і забути про них років на сто.
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18.10.2023 13:50 Ответить
Марго, паджігай !

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18.10.2023 14:01 Ответить
Совок здох від гонки озброєнь... А це недорозуміння під назвою рососія тим більше цього не витримає
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18.10.2023 13:51 Ответить
Тупі кацапські покидьки дійсно впевнені,що їх можливі пукання на Новій Землі реально когось налякають.🤦
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18.10.2023 13:53 Ответить
Сибіру приготуватися.)
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18.10.2023 13:51 Ответить
Коли в Сибіру бахне, Орбан засмутиться...
Родіна ж...
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18.10.2023 14:42 Ответить
Китайці не дозволять свої землі занепастити!
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18.10.2023 16:29 Ответить
Мразота кацапська обхезалась в війні з Україною і тепер пробує шантажувати світ ядеркою.І здається мені що дошанжується....
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18.10.2023 13:52 Ответить
Хай скасують заборону на продаж та вживання наркоти - і буде зайвохромосомним щастя.
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18.10.2023 13:55 Ответить
Враховуючи що вони недавно уже проводили "ядерні випробування" та засрали радіацією Біле море та його узбережжя (випробування "гіперзвукової ракети з ядерним двигуном") - думаю що дивуваться не треба Хай проводять випробовування і лякають ведмедів на Новій Землі
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18.10.2023 13:59 Ответить
Це дозвукова ракета, нічого в ній нема такого як пуйло хвалиться
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18.10.2023 14:21 Ответить
Тут мова не про її швидкість Ти ж бачиш що її "класифікацію" я взяв у "лапки" Я кажу про ядерне зараження акваторії Білого моря!
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18.10.2023 14:39 Ответить
кожен раз, коли справи кепські, розтібують ширінку і лізуть за ядрьон батоном
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18.10.2023 14:03 Ответить
Абсолютно *****. пусть пердят. Только вонизм стоять булет.
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18.10.2023 14:46 Ответить
ЗАСРУТ КРАСИВО ПОПЕРДОНУТЬ, ТАМ подземные стоянки для подводных лодок, при "красиво" им наступит крышка. Хотя я не прочь, чтоб там ****** так, чтобы и остров исчез, может у кацапов ума прибавилось бы. Почаму стоянкам ****** придет? Так строили так, "как все", - на ггусском "честном слове" держатся. АРХ М
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18.10.2023 14:54 Ответить
жителі Сибіру з нетерпінням очікують на ядерну гойду
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18.10.2023 15:07 Ответить
Саме на відкликання і працювало ЦРУ.Тепер починається "гонка за лідером" в котрій в минулому совковий союз здох накуй
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18.10.2023 15:18 Ответить
У вересні цього року президент Національного дослідницького центру "Курчатівський інститут" та друг Путіна Михайло Ковальчук запропонував випробувати ядерну зброю на Новій Землі, щоб "налякати Захід" Джерело:

Нещодавно пропагандистка Кремля Симоньян запропонувала налякати світ ядерним вибухом у повітрі над Сибіром. Вона сподівається, що Китай з розумінням поставиться до суверенного права РФ влаштовувати ядерні вибухи над власною територією для попередження недружніх РФ країн.
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18.10.2023 16:09 Ответить
Давайте лучше над Москвой. Так страшнее))
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18.10.2023 19:33 Ответить
Треба випробувати,що там "полотенца наваяли" з ядерною зброєю по рашистський технології!
Вони в себе випробовувати не бажають - раша зробила,хай випробує!
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18.10.2023 16:26 Ответить
Як це "відкликати"? Криве пояснення відмові виконувати підписаний договір.
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18.10.2023 16:28 Ответить
Жоден договір за рашею "не вартий паперу, на якому він надрукований". Плювати вони хотіли на свої договірні зобовʼязання. Жодному їх слову вірити не можна. Зазвичай, раша нахабно вимагає щось від інших, а сама демонструює зухвалу безвідповідальність, та право сили, замість сили права. Підірвуть що завгодно, де завгодно, ні в кого питати не будуть. Навіть власних, скрепних підданих не пошкодують. Інше уявлення про рашу - небезпечна ілюзія.
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18.10.2023 16:46 Ответить
 
 