Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили

Сегодня, 18 октября, парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили. Она останется в должности главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NewsGeorgia.

"Импичмент президента Грузии ожидаемо не состоялся. "За" отставку Саломе Зурабишвили проголосовали только 86 депутатов из необходимых 100 голосов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам голосования Саломе Зурабишвили остается в должности главы государства.

Напомним, 1 сентября правящая партия Грузии "Грузинская мечта" заявила о начале импичмента президента Саломе Зурабишвили. Причина – поездки в Европу в поддержку членства Грузии в ЕС, разрешения на которые ей не дало правительство.

Читайте также: Мы не должны танцевать под дудку Кремля, - президент Грузии Зурабишвили