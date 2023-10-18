Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили
Сегодня, 18 октября, парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили. Она останется в должности главы государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NewsGeorgia.
"Импичмент президента Грузии ожидаемо не состоялся. "За" отставку Саломе Зурабишвили проголосовали только 86 депутатов из необходимых 100 голосов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам голосования Саломе Зурабишвили остается в должности главы государства.
Напомним, 1 сентября правящая партия Грузии "Грузинская мечта" заявила о начале импичмента президента Саломе Зурабишвили. Причина – поездки в Европу в поддержку членства Грузии в ЕС, разрешения на которые ей не дало правительство.
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Парламент Грузії не зміг оголосити імпічмент президентці Зурабішвілі