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Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили

зурабішвілі

Сегодня, 18 октября, парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили. Она останется в должности главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NewsGeorgia.

"Импичмент президента Грузии ожидаемо не состоялся. "За" отставку Саломе Зурабишвили проголосовали только 86 депутатов из необходимых 100 голосов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам голосования Саломе Зурабишвили остается в должности главы государства.

Напомним, 1 сентября правящая партия Грузии "Грузинская мечта" заявила о начале импичмента президента Саломе Зурабишвили. Причина – поездки в Европу в поддержку членства Грузии в ЕС, разрешения на которые ей не дало правительство.

Читайте также: Мы не должны танцевать под дудку Кремля, - президент Грузии Зурабишвили

Автор: 

Грузия (4501) Зурабишвили Саломе (99) импичмент (545)


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Топ комментарии
+11
Ипанутым нет покоя.. брати Грузини, бережіть демократію, Ми з вами..
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18.10.2023 16:27
+8
В Грузіії демократією не пахне-звідти смердить "хрюскім міром".
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18.10.2023 16:30
+8
Повинен додати що й в Україні, принаймні до 2022 смерділо цим "руССким миром" дуже сильно з огляду на кількість місць у парламенті відданих українцями депутатам з пророССійською позицією, та й ЗЕзидент не страждав патріотизмом до власної країни!!!
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18.10.2023 16:41
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Правила форума Совет форумчан
Ипанутым нет покоя.. брати Грузини, бережіть демократію, Ми з вами..
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18.10.2023 16:27 Ответить
В Грузіії демократією не пахне-звідти смердить "хрюскім міром".
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18.10.2023 16:30 Ответить
Сподіваємось що ти помиляєшся..
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18.10.2023 16:31 Ответить
Повинен додати що й в Україні, принаймні до 2022 смерділо цим "руССким миром" дуже сильно з огляду на кількість місць у парламенті відданих українцями депутатам з пророССійською позицією, та й ЗЕзидент не страждав патріотизмом до власної країни!!!
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18.10.2023 16:41 Ответить
Я сподівався,в перші місяці війни.Зараз ілюзій нема.Як щодо їх політичного керівництва,так і щодо народу-треба тверезо оцінювати їх реалії-переважній більшості або пох. або продалися за газ-нафту.Просто трохи більше маю інформації ніж у змі.
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18.10.2023 16:51 Ответить
Вони бояться війни. Грузія навалу паРаші не витримає, а дивлячись на реакцію Заходу, їм сподіватися нема на що.
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18.10.2023 17:04 Ответить
Про навалу не йдеться.Вони взагалі "не рипаються", відкрито підтримують рашку,тупо заробляють на їхніх ухилянтах,на реекспорті підсанкційних товарів,споживають енергоносії!Ви хоч одну заяву від Грузії чули, про претензії щодо окупованих територій?Ще раз- не тіште себе ілюзіями, "момент істини" настав,кацапня пустила дуже глибоке коріння ,потрібно тверезо оцінювати ситуацію.
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18.10.2023 19:49 Ответить

Парламент Грузії не зміг оголосити імпічмент президентці Зурабішвілі


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18.10.2023 16:29 Ответить
Дуже радий що "Грузинська мрія" (якщо тільки грузини "мріють" про те щоб опинитись у союзі із Москвою у якості підлеглих) сіла у калюжу. А мабуть вважали що вони володіють усією повнотою влади, а виявилось що то була лише розпухла самовпевненість!
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18.10.2023 16:38 Ответить
То "мрія" однієї людини, на прізвище Іванішвілі.
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18.10.2023 16:55 Ответить
Не людини, а мавпи іванішвілі.
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18.10.2023 17:11 Ответить
покажи свої мільйони
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18.10.2023 22:12 Ответить
Що можна очікувати від грузин якщо враховувати кримінальний менталітет та тотальну корумпованість цього народу? Вони згнили ще за часів сталіна. Мене вразила, коли я вперше потрапив в Грузію наприкінці 70-х, величезна кількість портретів сталіна. Вони були всюди. Було таке враження що сталін дивиться на тебе всюди з вікон квартир, з машин, зі стін, з портретів в кафе, ресторанах, громадських місцях... Буханка хліба коштувала "рубль". Дві, три, і навіть чотири буханки теж "рубль". Переплачували всі усім і за все. Без хабаря неможливо було вирішити жодного побутового питання. Грузини нахабно паразитували на абхазцях перетворивши їх в рабів на ************ плантаціях... В 80-ті 90% хлопчиків мріяли стати "злодіями в законі", а з 1115 "злодіїв в законі" СРСР 775 були грузинами. Але красти дозволялось тільки було за межами Грузії. За все своє життя я не зустрічав в Києві жодного порядного і чесного грузина. Таких в Україні нема бо до нас їдуть з Кавказу тільки особи певної категорії і виключно для особистого збагачення шляхом скоєння злочинів. Можливо десь в грузинських провінціях ще лишились поодинокі чесні та порядні грузини... Поки що достатніх підстав для трансформації Грузії в демократичну країну я не бачу, а міф про "великого реформатора Міхо" не витримує жодної критики... Схиляюсь до думки що майбутнє корумпованої Грузії дуже сумне і безнадійне...
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18.10.2023 17:21 Ответить
"За все життя я в Києві не зустрів жодного порядного і чесного грузина.Бо ні разу я в Києві не був"...
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18.10.2023 17:30 Ответить
В цілому він правий, хоча перегнув трохи палку.
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18.10.2023 17:55 Ответить
як ти не був, то чого триндиш?
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18.10.2023 22:14 Ответить
Були і є порядні грузини, наприклад Вахтанг Кікабідзе, який не пробачив 2008, 2014 роки, не продався за брудні кацапські гроші, і таких людей повно.
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18.10.2023 18:37 Ответить
Добре
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18.10.2023 18:48 Ответить
Вочевидь, не усе так погано у Сакартвело... "Грузинська мрія" мріє існувати у "руцкам міре"?
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18.10.2023 18:54 Ответить
 
 