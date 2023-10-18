В Одесской области пограничники с помощью БПЛА задержали двух уклонистов
В Одесской области пограничники с помощью БПЛА задержали двух нарушителей на границе с Молдовой. По предварительной информации, за свое "бегство" мужчины заплатили организаторам схемы 4500 долларов каждый.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.
Как выяснилось, жители Херсонской и Николаевской областей решили незаконно пересечь границу с целью дальнейшего попадания в Молдову. Для этого через интернет они связались с организаторами, которые сообщали, что им необходимо делать. Цена таких услуг - 4500$ США с каждого.
Для реализации своих планов правонарушители доехали до железнодорожной станции в Одесской области и пешком прошли по указанному маршруту в один из населенных пунктов возле украинско-молдавской границы. Однако с помощью БПЛА с тепловизионной камерой пограничники быстро обнаружили нарушителей, двигавшихся в сторону границы.
В отношении лиц, пытавшихся незаконно попасть за границу, составлены протоколы о совершении ими административного правонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
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Кажуть, що першу партію літаків F-16 передадуть Держприкордонслужбі, - прикордонники на цих ******** літаках будуть облітати західні кордони України і ловити ухилянтів.
А Трамп погодився після обрання на посаду президента США спрямувати частину коштів з будівництва стіни на кордоні з Мексикою на побудову масштабної загороди між Україною і Польщею.
І правильно, - нахрєна Європі така Північно-Зеленська Корея?