В Одесской области пограничники с помощью БПЛА задержали двух уклонистов

В Одесской области пограничники с помощью БПЛА задержали двух нарушителей на границе с Молдовой. По предварительной информации, за свое "бегство" мужчины заплатили организаторам схемы 4500 долларов каждый.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Как выяснилось, жители Херсонской и Николаевской областей решили незаконно пересечь границу с целью дальнейшего попадания в Молдову. Для этого через интернет они связались с организаторами, которые сообщали, что им необходимо делать. Цена таких услуг - 4500$ США с каждого.

Для реализации своих планов правонарушители доехали до железнодорожной станции в Одесской области и пешком прошли по указанному маршруту в один из населенных пунктов возле украинско-молдавской границы. Однако с помощью БПЛА с тепловизионной камерой пограничники быстро обнаружили нарушителей, двигавшихся в сторону границы.

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В отношении лиц, пытавшихся незаконно попасть за границу, составлены протоколы о совершении ими административного правонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".