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В Одесской области пограничники с помощью БПЛА задержали двух уклонистов

ухилянти

В Одесской области пограничники с помощью БПЛА задержали двух нарушителей на границе с Молдовой. По предварительной информации, за свое "бегство" мужчины заплатили организаторам схемы 4500 долларов каждый.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Как выяснилось, жители Херсонской и Николаевской областей решили незаконно пересечь границу с целью дальнейшего попадания в Молдову. Для этого через интернет они связались с организаторами, которые сообщали, что им необходимо делать. Цена таких услуг - 4500$ США с каждого.

Для реализации своих планов правонарушители доехали до железнодорожной станции в Одесской области и пешком прошли по указанному маршруту в один из населенных пунктов возле украинско-молдавской границы. Однако с помощью БПЛА с тепловизионной камерой пограничники быстро обнаружили нарушителей, двигавшихся в сторону границы.

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В отношении лиц, пытавшихся незаконно попасть за границу, составлены протоколы о совершении ими административного правонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Автор: 

Госпогранслужба (6484) Одесская область (3595) уклонисты (866)


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Топ комментарии
+5
они не на то потратили деньги
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18.10.2023 22:07
+5
Кріпаків повернули на панщину. Орвел
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18.10.2023 23:05
+3
Північна Корея. Приплили...
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18.10.2023 23:04
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18.10.2023 21:52 Ответить
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18.10.2023 23:29 Ответить
За что они такие деньги платят...
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18.10.2023 21:52 Ответить
они не на то потратили деньги
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18.10.2023 22:07 Ответить
Гугл карта плюс немнлго мозгов. И проводнтки не нужны.
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18.10.2023 22:08 Ответить
Прикордонні патрулі не вказані на Гугл...
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18.10.2023 23:09 Ответить
Там разве что цепью нужно становится, чтоб весь кордон закрыть.
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19.10.2023 00:01 Ответить
Північна Корея. Приплили...
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18.10.2023 23:04 Ответить
Кріпаків повернули на панщину. Орвел
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18.10.2023 23:05 Ответить
А в Ізраїлі кордони не закривали.
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18.10.2023 23:07 Ответить
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18.10.2023 23:13 Ответить
На Одещині прикордонники за допомогою БПЛА затримали двох ухилянтів Джерело:
*************
Кажуть, що першу партію літаків F-16 передадуть Держприкордонслужбі, - прикордонники на цих ******** літаках будуть облітати західні кордони України і ловити ухилянтів.

А Трамп погодився після обрання на посаду президента США спрямувати частину коштів з будівництва стіни на кордоні з Мексикою на побудову масштабної загороди між Україною і Польщею.

І правильно, - нахрєна Європі така Північно-Зеленська Корея?
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18.10.2023 23:25 Ответить
А погранцам разве рекомендации не дали, что своих трогать нельзя? Или жадные организаторы схем не захотели делиться, а вот теперь видимо прийдется. Сразу каналы нужно было налаживать и проблем меньше было бы.
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18.10.2023 23:40 Ответить
А ми тут гроші на бпла збираємо для фронту. .. оце новина!
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19.10.2023 11:59 Ответить
 
 