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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские военные используют жителей оккупированного Токмака в качестве "живого щита", расселяя своих солдат в многоэтажках, - Генштаб

токмак

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о преступлениях российских войск в оккупированном городе Токмак.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Российские оккупанты продолжают цинично нарушать нормы международного гуманитарного права, принудительно проживают вместе с гражданским населением в их домах с целью использования мирных жителей в качестве "живого щита". В частности, в населенном пункте Токмак Запорожской области военнослужащих российских оккупационных войск массово расселяют в многоэтажных домах, где проживают местные жители".

Читайте также: Российские оккупанты частично эвакуируют свои подразделения из Токмака, - Федоров

Автор: 

оккупация (10167) военные преступления (1441) Токмак (64)


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Топ комментарии
+3
Треба "подякувати" за розмінування Чонгару
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18.10.2023 22:15
+3
Так путлєр ще у 2014-му казав, що вони будуть ховатися за спинами жінок і дітей. Для нас - нічого дивного, але про це треба постійно нагадувати в ПАРЄ, ООН та інших міжнародних організаціях.
Реакція їх також відома, але це робити треба! Скажімо, замість щовечірніх беззмістовних хриплосиків...
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18.10.2023 22:16
+1
В секторі Газа терористи діють подібним чином. Один почерк.
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18.10.2023 22:23
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Треба "подякувати" за розмінування Чонгару
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18.10.2023 22:15 Ответить
Так путлєр ще у 2014-му казав, що вони будуть ховатися за спинами жінок і дітей. Для нас - нічого дивного, але про це треба постійно нагадувати в ПАРЄ, ООН та інших міжнародних організаціях.
Реакція їх також відома, але це робити треба! Скажімо, замість щовечірніх беззмістовних хриплосиків...
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18.10.2023 22:16 Ответить
В секторі Газа терористи діють подібним чином. Один почерк.
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18.10.2023 22:23 Ответить
І що не стріляти по ним? Самі в підорашку звалять?
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18.10.2023 22:25 Ответить
Skolko Tokmak liudej ostalos?Poxoze kak Bachmut po velicene mense ili bolse?
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18.10.2023 22:48 Ответить
путинахбар!
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18.10.2023 23:25 Ответить
А також у приватному секторі.
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18.10.2023 23:40 Ответить
лупіть по військових базах під час "робочих годин". Там цивільних НЕМА!
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18.10.2023 23:44 Ответить
у кацапів скрізь щит, навіть у маскві:
https://twitter.com/i/status/1714714281755721757 В Москве открыли ракетный завод в спальном районе - прямо посреди жилых домов. В московской Некрасовке (5 км от МКАД) появился завод по производству ракет ПВО
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19.10.2023 00:32 Ответить
московити за рік побудували завод.
а ми кладем бруківку ремонтуєм стадіони і слухаєм брехні про наш невиносимий контрнаступ

плакати хочеться ...
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19.10.2023 09:43 Ответить
не треба так побиватись в розпачі. Ми ж не варнякаємо з кожної праски, де у нас https://www.youtube.com/watch?v=eaHBoHPBuwo&t=4s тисячами вигототовлються F7, а де і ще багато чого. То хай кацапи розказують у себе по зомбоящику як вони на https://www.youtube.com/watch?v=jzB9tB7B3sg&ab_channel=VIDEOMILITARNYINEWS батоновому заводі роблять FPV-дрони .
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19.10.2023 13:31 Ответить
Они и раньше такое делали .... и в Грузий , и в 1-чеченской войне ,и в 2-чеченской войне .... и все (втом числе и израилтяни удивляются что "хамас" также ту самую стратегию использует) а какую они могут испоьзовать если их тренингом занимается бывший россия и его вооружоные сил ив теерешние временна.... ЧВК-вагнер под назанем "редут". И при том премер Израиля Неоняху назывет российского уголовника "другом "....володей..
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19.10.2023 06:40 Ответить
 
 