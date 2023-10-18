Российские военные используют жителей оккупированного Токмака в качестве "живого щита", расселяя своих солдат в многоэтажках, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о преступлениях российских войск в оккупированном городе Токмак.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Российские оккупанты продолжают цинично нарушать нормы международного гуманитарного права, принудительно проживают вместе с гражданским населением в их домах с целью использования мирных жителей в качестве "живого щита". В частности, в населенном пункте Токмак Запорожской области военнослужащих российских оккупационных войск массово расселяют в многоэтажных домах, где проживают местные жители".
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Реакція їх також відома, але це робити треба! Скажімо, замість щовечірніх беззмістовних хриплосиків...
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