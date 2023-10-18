Вследствие обстрела Николаевщины погибла женщина, ранены 2 человека, - ОВА

В Николаевской области вследствие российских обстрелов погибла женщина, еще один человек ранен, под завалами разрушенного здания может находиться человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"В 20:30 враг нанес удар по населенному пункту Степовской громады. Погибла женщина, ее спасатели деблокировали из-под обломков разрушенного здания", - написал он.

Также пока известно об одном раненом. Вероятно, под завалами находится еще один человек.

"В результате обстрела повреждены жилые дома и сельхозпредприятие. Более подробную информацию уточняем", - добавил Ким.

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