Следком РФ предлагает лишать гражданства России мигрантов, которые не хотят участвовать в войне против Украины

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов, получивших российский паспорт, гражданства, если они не хотят участвовать в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Пока идет специальная военная операция (так в России называют войну против Украины), я думаю, нужно привлечь их к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, выполнять свой военный долг, нужно принимать решение о лишении такого человека гражданства", – заявил Бастрыкин.

Новая редакция закона "О гражданстве Российской Федерации", в которой, среди прочего, речь идет о лишении приобретенного гражданства за уклонение от военной службы российский президент РФ Владимир Путин подписал в апреле этого года.

