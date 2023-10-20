РУС
Новости Мобилизация в РФ
Следком РФ предлагает лишать гражданства России мигрантов, которые не хотят участвовать в войне против Украины

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов, получивших российский паспорт, гражданства, если они не хотят участвовать в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Пока идет специальная военная операция (так в России называют войну против Украины), я думаю, нужно привлечь их к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, выполнять свой военный долг, нужно принимать решение о лишении такого человека гражданства", – заявил Бастрыкин.

Новая редакция закона "О гражданстве Российской Федерации", в которой, среди прочего, речь идет о лишении приобретенного гражданства за уклонение от военной службы российский президент РФ Владимир Путин подписал в апреле этого года.

Также читайте: Шойгу заявил о формировании 9 резервных полков для войны против Украины

Топ комментарии
+11
показать весь комментарий
20.10.2023 01:30 Ответить
+6
це подарунок долi: позбавлення громадянства рф - "счастье-то какое..."
показать весь комментарий
20.10.2023 04:25 Ответить
+6
Так шось подібне бажали проштовхнути і у нас ця антіукраінська влада відносно до біженців(кацапський х...с арахамія пропонувал з банди слуг расіі).Невже досі не зрозуміли що привели до влади інфантільні істоти.
показать весь комментарий
20.10.2023 05:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можно таджиків викрадати і під конвоєм везти на фронт. Ще можно у Сі позичити уйгурів з концтаборів. Є ще багато варіантів.
показать весь комментарий
20.10.2023 01:20 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 01:30 Ответить
На болотах стабильная психическая болезнь путина ,смирительная рубашка с его кинжалами и самолётами у черного моря и фашистами в Украине этим Бредов учитывая колличество ветеранов их было миллионы и он сам напал сам фашист
показать весь комментарий
20.10.2023 02:01 Ответить
Країна психічно хворих фашистів маньяків і імбіцилів.
показать весь комментарий
20.10.2023 03:36 Ответить
А що має бути якось інакше? Якби було інакше то заїхали б мільйони "узбеків" і воювали до останнього кацапа і приєднання до Узбекистану шляхом референдуму.
показать весь комментарий
20.10.2023 04:17 Ответить
це подарунок долi: позбавлення громадянства рф - "счастье-то какое..."
показать весь комментарий
20.10.2023 04:25 Ответить
Мамо i тату, добре, що ви цього не чуете i не бачите...
показать весь комментарий
20.10.2023 05:04 Ответить
Так шось подібне бажали проштовхнути і у нас ця антіукраінська влада відносно до біженців(кацапський х...с арахамія пропонувал з банди слуг расіі).Невже досі не зрозуміли що привели до влади інфантільні істоти.
показать весь комментарий
20.10.2023 05:20 Ответить
Це так хріново Гугл перекладає? Української не знаєш?
показать весь комментарий
02.11.2023 15:00 Ответить
Це добре діяння можна поставити поряд з позбавленням зайвої ваги, прищів та глистів.
показать весь комментарий
20.10.2023 05:35 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2023 07:53 Ответить
Основа ідеології фашизму: не важливо якої ти національності, якщо ти воюєш за країну, в якій живеш - ти ісконний гражданін, «глаз узкій - значіт рускій», «ти рускій, просто у тєбя проста костьчорная» . Але якщо ти не хочеш воювати - значить ти «чу@ка», «ні@ер», @идо-бандеровець.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:39 Ответить
 
 