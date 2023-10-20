Кремль будет пытаться заморозить войну в Украине, ЕС и США не должны это позволить, - фон дер Ляйен

Россия будет пытаться заморозить войну в Украине, чтобы восстановить силы и нанести новый удар. Евросоюз и США должны совместить усилия, чтобы предотвратить такое развитие, и предоставить Украине гарантии безопасности.

Об этом во время выступления в Институте Гудзона заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы никогда не сможем сравниться с самопожертвованием и храбростью украинцев, но мы можем твердо стоять на их стороне. Это именно то, что мы должны делать так долго, как это будет необходимо. Не только потому, что это было бы верным – поступить так, но и потому, что они сражаются за наши ценности, за нашу стратегическую безопасность", - подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, Европа и США должны предоставить Украине такую помощь, чтобы сделать невозможным для России продолжение этой войны, и вместе они способны этого достичь.

Читайте: Россия и ХАМАС подобны, потому что ведут варварские войны, - фон дер Ляен

Президент Еврокомиссии также отметила, что окончание войны должно принести справедливый и устойчивый мир для Украины. Для этого Украина нуждается в долгосрочных гарантиях безопасности, главной идеей чего является предоставление Украине достаточно военного оборудования для сдерживания любых военных атак со стороны России в будущем. Одним из таких вариантов может быть Формула мира, предложенная Украиной.