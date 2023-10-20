Кремль будет пытаться заморозить войну в Украине, ЕС и США не должны это позволить, - фон дер Ляйен
Россия будет пытаться заморозить войну в Украине, чтобы восстановить силы и нанести новый удар. Евросоюз и США должны совместить усилия, чтобы предотвратить такое развитие, и предоставить Украине гарантии безопасности.
Об этом во время выступления в Институте Гудзона заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы никогда не сможем сравниться с самопожертвованием и храбростью украинцев, но мы можем твердо стоять на их стороне. Это именно то, что мы должны делать так долго, как это будет необходимо. Не только потому, что это было бы верным – поступить так, но и потому, что они сражаются за наши ценности, за нашу стратегическую безопасность", - подчеркнула фон дер Ляйен.
По ее словам, Европа и США должны предоставить Украине такую помощь, чтобы сделать невозможным для России продолжение этой войны, и вместе они способны этого достичь.
Президент Еврокомиссии также отметила, что окончание войны должно принести справедливый и устойчивый мир для Украины. Для этого Украина нуждается в долгосрочных гарантиях безопасности, главной идеей чего является предоставление Украине достаточно военного оборудования для сдерживания любых военных атак со стороны России в будущем. Одним из таких вариантов может быть Формула мира, предложенная Украиной.
А ця вся тягомотина через бажання ''декого'' заглянути ''в очко'' *уйлу!
ніяк по іншому заморозити не можна.
чи, зе!поц знову видасть наказ про відвід військ та розмінування?
Але ж брешуть про те, що вже нічого дати, забалакують, забороняють бити по території агресора, відтягують постачання, наскільки це можливо, надають малими порціями, наче самі хочуть продовження цієї війни.
Я впевнений, що не будуть оті буржуїни різати курку, яка несе для них золоті яйця. Вони вже мають план, як залишити все, як було.
НАТО роздуте багато в чому "завдячуючі" існуванню російської імперії-ще одна причина.
А всі оті талібани, хамаси, колумбійські картелі, кндр-и, - все припинило б своє існування, якби цього захотіли сполучені штати Європи, та Америки. Але президенти міняються, а світова політика - ні.
То ж і наразі все залишиться, хіба що відтяпають в росію ще частину нашої землі, але перед цим створять для цього ситуацію.