Кремль намагатиметься заморозити війну в Україні, ЄС та США не повинні дозволити це, - фон дер Ляєн

Росія намагатиметься заморозити війну в Україні, щоб відновити сили та завдати нового удару. Євросоюз та США мають поєднати зусилля, щоб запобігти такому розвитку, та надати Україні гарантії безпеки.

Про це під час виступу в Інституті Гудзона заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з самопожертвою та хоробрістю українців, але ми можемо твердо стояти на їхньому боці. Це саме те, що ми повинні робити так довго, як це буде необхідно. Не тільки тому, що це було б вірним – вчинити так, але й тому, що вони воюють за наші цінності, за нашу стратегічну безпеку", - наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, Європа та США мають надати Україні таку допомогу, щоб унеможливити для Росії продовження цієї війни, і разом вони здатні цього досягти.

Президент Єврокомісії також наголосила, що закінчення війни має принести справедливий та стійкий світ для України. Для цього Україні потрібні довгострокові гарантії безпеки, головною ідеєю чого є надання Україні достатньо військового обладнання для стримування будь-яких військових атак з боку Росії у майбутньому. Одним із таких варіантів може бути Формула миру, запропонована Україною.