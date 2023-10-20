РУС
Оккупанты нанесли удары по 22 населенным пунктам Запорожской области

За прошедшие сутки зафиксировано 122 вражеских удара по прифронтовым городам и селам Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

110 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малиновки, Белогорья, Малой Токмачки, Преображенки, Левадного, Каменского, Степового, Пятихаток и других прифронтовых городов и сел.

Враг бил 3 авиаснарядами по Орехову, обстрелял из РСЗО Малую Токмачку, а также атаковал 8 БПЛА Зоровку, Новодаровку, Шевченко, Червоное, Работино, Малые Щербаки и Лобковое", - говорится в сообщении.

Читайте: Силы обороны имеют частичный успех юго-западнее Вербового на Запорожье, - Тарнавский

