УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4265 відвідувачів онлайн
Новини
665 0

Окупанти завдали ударів по 22 населених пунктах Запорізької області

область,запорізька

Протягом минулої доби зафіксовано 122 ворожі удари по прифронтових містах та селах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"110 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Малої Токмачки, Преображенки, Левадного, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл.

Ворог вгатив 3 авіаснарядами по Оріхову, обстріляв з РСЗВ Малу Токмачку, а також атакував 8 БПЛА Зорівку, Новодарівку, Шевченка, Червоне, Роботине, Малі Щербаки та Лобкове", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони мають частковий успіх південно-західніше Вербового на Запоріжжі, - Тарнавський

Автор: 

обстріл (30389) Запорізька область (3972)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 