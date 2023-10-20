Окупанти завдали ударів по 22 населених пунктах Запорізької області

Протягом минулої доби зафіксовано 122 ворожі удари по прифронтових містах та селах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"110 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Малої Токмачки, Преображенки, Левадного, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл.

Ворог вгатив 3 авіаснарядами по Оріхову, обстріляв з РСЗВ Малу Токмачку, а також атакував 8 БПЛА Зорівку, Новодарівку, Шевченка, Червоне, Роботине, Малі Щербаки та Лобкове", - йдеться в повідомленні.

