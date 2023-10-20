Иран ответит за то, что поддерживает РФ и ХАМАС, - Байден
Президент США Джо Байден подчеркнул, что Штаты привлекут Иран к ответственности за поддержку России и террористов ХАМАС.
Об этом он заявил в обращении к народу США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Иран поддерживает напавшую на Украину Россию, поддерживает ХАМАС и другие террористические группировки на Ближнем Востоке. И мы, Соединенные Штаты, привлечем его к ответственности, скажу я", - отметил американский лидер.
По словам Байдена, поддержка Украины "жизненно важна" для национальной безопасности США. Это "умные инвестиции, которые принесут дивиденды для американской безопасности в течение нескольких поколений".
замість того, щоб публікувати по 10 абсолютно бесполезних новин на день про клоуна: "зеленський заявив", "зеленський підписав", "зеленський позвонив", "зеленський сходив посрать"....
Вже давно порв роз*бати цих старих долбо*бів від яких страждають навіть звичайні люди Ірану
только недалёкие гомункулы не готовы этого видеть и признавать
нынче никому верить нельзя, Трамп - последняя надежда западного мира