Иран ответит за то, что поддерживает РФ и ХАМАС, - Байден

путин,иран

Президент США Джо Байден подчеркнул, что Штаты привлекут Иран к ответственности за поддержку России и террористов ХАМАС.

Об этом он заявил в обращении к народу США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Иран поддерживает напавшую на Украину Россию, поддерживает ХАМАС и другие террористические группировки на Ближнем Востоке. И мы, Соединенные Штаты, привлечем его к ответственности, скажу я", - отметил американский лидер.

По словам Байдена, поддержка Украины "жизненно важна" для национальной безопасности США. Это "умные инвестиции, которые принесут дивиденды для американской безопасности в течение нескольких поколений".

Читайте также: Иран поставляет России ударные БПЛА: США показали доказательства в ООН

Байден Джо (2799) Иран (2069) россия (96917) Хамас (197)
+6
могли б уже і розмістити в себе повне звернення Байдена.
замість того, щоб публікувати по 10 абсолютно бесполезних новин на день про клоуна: "зеленський заявив", "зеленський підписав", "зеленський позвонив", "зеленський сходив посрать"....
20.10.2023 09:39 Ответить
+3
А за шахеди і цілковиту допомогу касапії, мабуть нагородять..
20.10.2023 09:36 Ответить
+3
Иран планомерно идет к захвату Ближнего Востока. Всю историю как бы они занимались таким. Со времен Вавилона. После того как американцы сбросили Саддама Ирак перестал быть той силой, которая уравновешила аппетиты Ирана. И такой силы сейчас на Ближнем Востоке нет.
20.10.2023 09:41 Ответить
Є така сила - ядерна зброя. Ізраїлю потрібна ядерна зброя, не прихована, а та, яку він може демонстративно навести на Іран і навіть впевнено бомбанути його за потребою, а Ірану потрібні американські Томагавки по його ядерним об'єктах поки ядерне лихо не настало на Ближньому Сході. А без репатріації у Ізраїля не буде достатніх людських ресурсів як у сусідів, які плодять смертників як кролики і звичайна навість ******* західна зброя навряд чи компенсує людські ресурси.
20.10.2023 09:58 Ответить
"І ми, Сполучені Штати, притягнемо його до відповідальності, скажу я " --- "Пекельні" санкції на Ірані уже років 40 якщо не помиляюся, і вони за ці роки змогли досить сильно просунутися в розробці ядерної зброї, крилатих ракет, безпілотників і так далі. Їм насрати на ваші залякування, вони будуть робити своє, поки їх заводи не почнуть реально знищувати
20.10.2023 09:50 Ответить
тисяча-друга "томагавків" краще будь-яких слів. а на слова аятоли клали, кладуть і будуть класти далі.
20.10.2023 10:08 Ответить
"Відповів американський лідер" - в нас лідерів нема а є найнятий менеджер для керування країною
20.10.2023 10:21 Ответить
Як млять відповідальність.
Вже давно порв роз*бати цих старих долбо*бів від яких страждають навіть звичайні люди Ірану
20.10.2023 10:27 Ответить
Украина, защищаясь, утилизирует "вторую армию мира" и постепенно обнуляет Московию - международного террориста и спонсора почти всех террористов и кровавых режимов за последние десятилетия...
только недалёкие гомункулы не готовы этого видеть и признавать
20.10.2023 10:56 Ответить
сказал майор фсб Иван Бидонов и разморозил 6 млрд. Ирану для ведения войны

нынче никому верить нельзя, Трамп - последняя надежда западного мира
20.10.2023 11:45 Ответить
 
 