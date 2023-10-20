Иран ответит за то, что поддерживает РФ и ХАМАС, - Байден

Президент США Джо Байден подчеркнул, что Штаты привлекут Иран к ответственности за поддержку России и террористов ХАМАС.

Об этом он заявил в обращении к народу США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Иран поддерживает напавшую на Украину Россию, поддерживает ХАМАС и другие террористические группировки на Ближнем Востоке. И мы, Соединенные Штаты, привлечем его к ответственности, скажу я", - отметил американский лидер.

По словам Байдена, поддержка Украины "жизненно важна" для национальной безопасности США. Это "умные инвестиции, которые принесут дивиденды для американской безопасности в течение нескольких поколений".

