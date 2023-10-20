Іран відповість за те, що підтримує РФ та ХАМАС, - Байден
Президент США Джо Байден наголосив, що Штати притягнуть Іран до відповідальності за підтримку Росії та терористів ХАМАС.
Про це він заявив у зверненні до народу США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Іран підтримує Росію, яка напала на Україну, підтримує ХАМАС та інші терористичні угруповання на Близькому Сході. І ми, Сполучені Штати, притягнемо його до відповідальності, скажу я", - зазначив американський лідер.
За словами Байдена, підтримка України "життєво важлива" для національної безпеки США. Це "розумні інвестиції, які принесуть дивіденди для американської безпеки протягом кількох поколінь".
замість того, щоб публікувати по 10 абсолютно бесполезних новин на день про клоуна: "зеленський заявив", "зеленський підписав", "зеленський позвонив", "зеленський сходив посрать"....
Вже давно порв роз*бати цих старих долбо*бів від яких страждають навіть звичайні люди Ірану
только недалёкие гомункулы не готовы этого видеть и признавать
нынче никому верить нельзя, Трамп - последняя надежда западного мира