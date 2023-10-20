УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4415 відвідувачів онлайн
Новини
3 095 10

Іран відповість за те, що підтримує РФ та ХАМАС, - Байден

путін,іран

Президент США Джо Байден наголосив, що Штати притягнуть Іран до відповідальності за підтримку Росії та терористів ХАМАС.

Про це він заявив у зверненні до народу США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Іран підтримує Росію, яка напала на Україну, підтримує ХАМАС та інші терористичні угруповання на Близькому Сході. І ми, Сполучені Штати, притягнемо його до відповідальності, скажу я", - зазначив американський лідер.

За словами Байдена, підтримка України "життєво важлива" для національної безпеки США. Це "розумні інвестиції, які принесуть дивіденди для американської безпеки протягом кількох поколінь".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден надішле до Конгресу "терміновий бюджетний запит", щоб допомогти підтримати Ізраїль та Україну

Автор: 

Байден Джо (2897) Іран (2324) росія (67259) Хамас (201)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
могли б уже і розмістити в себе повне звернення Байдена.
замість того, щоб публікувати по 10 абсолютно бесполезних новин на день про клоуна: "зеленський заявив", "зеленський підписав", "зеленський позвонив", "зеленський сходив посрать"....
показати весь коментар
20.10.2023 09:39 Відповісти
+3
А за шахеди і цілковиту допомогу касапії, мабуть нагородять..
показати весь коментар
20.10.2023 09:36 Відповісти
+3
Иран планомерно идет к захвату Ближнего Востока. Всю историю как бы они занимались таким. Со времен Вавилона. После того как американцы сбросили Саддама Ирак перестал быть той силой, которая уравновешила аппетиты Ирана. И такой силы сейчас на Ближнем Востоке нет.
показати весь коментар
20.10.2023 09:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А за шахеди і цілковиту допомогу касапії, мабуть нагородять..
показати весь коментар
20.10.2023 09:36 Відповісти
могли б уже і розмістити в себе повне звернення Байдена.
замість того, щоб публікувати по 10 абсолютно бесполезних новин на день про клоуна: "зеленський заявив", "зеленський підписав", "зеленський позвонив", "зеленський сходив посрать"....
показати весь коментар
20.10.2023 09:39 Відповісти
Иран планомерно идет к захвату Ближнего Востока. Всю историю как бы они занимались таким. Со времен Вавилона. После того как американцы сбросили Саддама Ирак перестал быть той силой, которая уравновешила аппетиты Ирана. И такой силы сейчас на Ближнем Востоке нет.
показати весь коментар
20.10.2023 09:41 Відповісти
Є така сила - ядерна зброя. Ізраїлю потрібна ядерна зброя, не прихована, а та, яку він може демонстративно навести на Іран і навіть впевнено бомбанути його за потребою, а Ірану потрібні американські Томагавки по його ядерним об'єктах поки ядерне лихо не настало на Ближньому Сході. А без репатріації у Ізраїля не буде достатніх людських ресурсів як у сусідів, які плодять смертників як кролики і звичайна навість ******* західна зброя навряд чи компенсує людські ресурси.
показати весь коментар
20.10.2023 09:58 Відповісти
"І ми, Сполучені Штати, притягнемо його до відповідальності, скажу я " --- "Пекельні" санкції на Ірані уже років 40 якщо не помиляюся, і вони за ці роки змогли досить сильно просунутися в розробці ядерної зброї, крилатих ракет, безпілотників і так далі. Їм насрати на ваші залякування, вони будуть робити своє, поки їх заводи не почнуть реально знищувати
показати весь коментар
20.10.2023 09:50 Відповісти
тисяча-друга "томагавків" краще будь-яких слів. а на слова аятоли клали, кладуть і будуть класти далі.
показати весь коментар
20.10.2023 10:08 Відповісти
"Відповів американський лідер" - в нас лідерів нема а є найнятий менеджер для керування країною
показати весь коментар
20.10.2023 10:21 Відповісти
Як млять відповідальність.
Вже давно порв роз*бати цих старих долбо*бів від яких страждають навіть звичайні люди Ірану
показати весь коментар
20.10.2023 10:27 Відповісти
Украина, защищаясь, утилизирует "вторую армию мира" и постепенно обнуляет Московию - международного террориста и спонсора почти всех террористов и кровавых режимов за последние десятилетия...
только недалёкие гомункулы не готовы этого видеть и признавать
показати весь коментар
20.10.2023 10:56 Відповісти
сказал майор фсб Иван Бидонов и разморозил 6 млрд. Ирану для ведения войны

нынче никому верить нельзя, Трамп - последняя надежда западного мира
показати весь коментар
20.10.2023 11:45 Відповісти
 
 