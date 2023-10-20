Іран відповість за те, що підтримує РФ та ХАМАС, - Байден

Президент США Джо Байден наголосив, що Штати притягнуть Іран до відповідальності за підтримку Росії та терористів ХАМАС.

Про це він заявив у зверненні до народу США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Іран підтримує Росію, яка напала на Україну, підтримує ХАМАС та інші терористичні угруповання на Близькому Сході. І ми, Сполучені Штати, притягнемо його до відповідальності, скажу я", - зазначив американський лідер.

За словами Байдена, підтримка України "життєво важлива" для національної безпеки США. Це "розумні інвестиції, які принесуть дивіденди для американської безпеки протягом кількох поколінь".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден надішле до Конгресу "терміновий бюджетний запит", щоб допомогти підтримати Ізраїль та Україну