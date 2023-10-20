РУС
ЕС начинает согласовывать детали 12-го пакета санкций против России, - СМИ

Между Еврокомиссией и странами ЕС вскоре начнутся консультации по деталям 12-го пакета санкций против России. Ожидается, что этот процесс завершится в ноябре или в декабре.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, консультации между Еврокомиссией и послами стран ЕС должны начаться в эти выходные.

Договоренностей рассчитывают достичь в ноябре, но более вероятно, что это произойдет в декабре.

Также читайте: Послы Евросоюза еще не согласовали новый пакет санкций против России, - Йозвяк

Ранее сообщалось, что представители стран "Группы семи" на этой неделе обсудят четыре варианта введения санкций против российских бриллиантов, призванных лишить РФ важного источника дохода для финансирования войны против Украины.

санкции (11766) Евросоюз (17493) Йозвяк Рикард (136)
санкції ? ще б вони працювали..рашка навчилась їх обходити..поки ви обговорюєте-рашка вже шукає вихід ,як їх обійти.
Таке враження ,що список санкцій спочатку,прямо в кремль йдуть,там їх обговорюють, як їх обійти,а потім повертають в Єврокомісію з кремля.
20.10.2023 11:22 Ответить
ЄС починає узгоджувати деталі 12 пакету санкцій проти Росії, щоб не нашкодити 3,14рації
20.10.2023 12:03 Ответить
 
 