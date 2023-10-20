ЕС начинает согласовывать детали 12-го пакета санкций против России, - СМИ
Между Еврокомиссией и странами ЕС вскоре начнутся консультации по деталям 12-го пакета санкций против России. Ожидается, что этот процесс завершится в ноябре или в декабре.
Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, консультации между Еврокомиссией и послами стран ЕС должны начаться в эти выходные.
Договоренностей рассчитывают достичь в ноябре, но более вероятно, что это произойдет в декабре.
Ранее сообщалось, что представители стран "Группы семи" на этой неделе обсудят четыре варианта введения санкций против российских бриллиантов, призванных лишить РФ важного источника дохода для финансирования войны против Украины.
Таке враження ,що список санкцій спочатку,прямо в кремль йдуть,там їх обговорюють, як їх обійти,а потім повертають в Єврокомісію з кремля.