ЕС начинает согласовывать детали 12-го пакета санкций против России, - СМИ

Между Еврокомиссией и странами ЕС вскоре начнутся консультации по деталям 12-го пакета санкций против России. Ожидается, что этот процесс завершится в ноябре или в декабре.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, консультации между Еврокомиссией и послами стран ЕС должны начаться в эти выходные.

Договоренностей рассчитывают достичь в ноябре, но более вероятно, что это произойдет в декабре.

Ранее сообщалось, что представители стран "Группы семи" на этой неделе обсудят четыре варианта введения санкций против российских бриллиантов, призванных лишить РФ важного источника дохода для финансирования войны против Украины.