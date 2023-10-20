ЄС починає узгоджувати деталі 12 пакету санкцій проти Росії, - ЗМІ
Між Єврокомісією і країнами ЄС невдовзі почнуться консультації щодо деталей 12-го пакета санкцій проти Росії. Очікується, що цей процес завершиться у листопаді чи грудні.
Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, консультації між Єврокомісією і послами країн ЄС мають початися цими вихідними.
Домовленості розраховують досягнути у листопаді, але більш ймовірно, що це станеться у грудні.
Раніше повідомлялося, що представники країн "Групи семи" цього тижня обговорять чотири варіанти запровадження санкцій проти російських діамантів, покликані позбавити РФ важливого джерела доходу для фінансування війни проти України.
Таке враження ,що список санкцій спочатку,прямо в кремль йдуть,там їх обговорюють, як їх обійти,а потім повертають в Єврокомісію з кремля.