ЄС починає узгоджувати деталі 12 пакету санкцій проти Росії, - ЗМІ

росія,санкції

Між Єврокомісією і країнами ЄС невдовзі почнуться консультації щодо деталей 12-го пакета санкцій проти Росії. Очікується, що цей процес завершиться у листопаді чи грудні.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у твіттері, передає Цензор.НЕТ. 

За його словами, консультації між Єврокомісією і послами країн ЄС мають початися цими вихідними.

Домовленості розраховують досягнути у листопаді, але більш ймовірно, що це станеться у грудні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компанії ЄС допомагають Кремлю реалізувати стратегічний проєкт в Арктиці, - Der Spiegel

Раніше повідомлялося, що представники країн "Групи семи" цього тижня обговорять чотири варіанти запровадження санкцій проти російських діамантів, покликані позбавити РФ важливого джерела доходу для фінансування війни проти України.

санкції (12576) Євросоюз (14011) Йозвяк Рікард (159)
санкції ? ще б вони працювали..рашка навчилась їх обходити..поки ви обговорюєте-рашка вже шукає вихід ,як їх обійти.
Таке враження ,що список санкцій спочатку,прямо в кремль йдуть,там їх обговорюють, як їх обійти,а потім повертають в Єврокомісію з кремля.
20.10.2023 11:22 Відповісти
ЄС починає узгоджувати деталі 12 пакету санкцій проти Росії, щоб не нашкодити 3,14рації
20.10.2023 12:03 Відповісти
 
 