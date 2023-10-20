ЄС починає узгоджувати деталі 12 пакету санкцій проти Росії, - ЗМІ

Між Єврокомісією і країнами ЄС невдовзі почнуться консультації щодо деталей 12-го пакета санкцій проти Росії. Очікується, що цей процес завершиться у листопаді чи грудні.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, консультації між Єврокомісією і послами країн ЄС мають початися цими вихідними.

Домовленості розраховують досягнути у листопаді, але більш ймовірно, що це станеться у грудні.

Раніше повідомлялося, що представники країн "Групи семи" цього тижня обговорять чотири варіанти запровадження санкцій проти російських діамантів, покликані позбавити РФ важливого джерела доходу для фінансування війни проти України.