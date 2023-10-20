РУС
Новости
1 383

Законопроект о запрете УПЦ МП могут "заспамить" несколькими тысячами правок ко второму чтению, - "слуга народа" Потураев

потураев,микита,потураєв

В Верховной Раде считают, что конструктивных поправок к законопроекту о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с государством-агрессором, будет не много.

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, "слуга народа" Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Смотрите: Рада в первом чтении поддержала запрет УПЦ МП. ВИДЕО

Парламентарий отметил, что нардепы, которые не заинтересованы в принятии законопроекта, могут подать несколько тысяч правок, но профильный комитет готов к их обработке. Он считает, что "конструктивных поправок" будет немного.

"Отсчитываем со дня голосования плюс две недели, дальше будем прорабатывать правки, увидим сколько их будет. Наших, конструктивных, их будет не так уж много. Я думаю, несколько десятков. Где-то примерно так, потому что я же понимаю, кто из коллег будет подавать. Это все - люди, которые настроены на то, чтобы закон только усовершенствовать", - объяснил Потураев.

По словам "слуги народа", в комитете настроены принять закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, до конца года.

"Если будет спам, он может быть, я предполагаю что он будет – сколько его может быть? Я не знаю. Тысяча правок, две тысячи правок – ничего. Комитет сядет (за работу. – Ред.) – у нас комитет абсолютно в этом смысле патриотический, проукраинский, прогосударстваенный. Комитет сядет и будет работать столько, сколько нужно. У них ничего не получится и на уровне комитета, я могу сказать, что мы все сделаем, чтобы он был готов к рассмотрению в Верховной Раде до конца этого года" , – подытожил нардеп.

Читайте: Проголосованный ВР законопроект о запрете УПЦ МП не отвечает Европейской конвенции по правам человека и Конституции Украины, - заявление УПЦ

Напомним, 19 октября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект 8371 о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с государством-агрессором.

Автор: 

ВР (29385) УПЦ МП (1577) Потураев Никита (150)
Топ комментарии
+9
Люди милі... І за це лайно треба голосувати? Ви з мозком, взагалі?
20.10.2023 12:48
+6
Бо вони не знають різницю між сектою, якою і є ця церква, і релігією. Народжені для стриптизу, не можуть мати відношення до політики тим паче законів
20.10.2023 12:55
+6
"Святая троица РПЦ" (Семён Скрепецкий.)
20.10.2023 12:57
Бо вони не знають різницю між сектою, якою і є ця церква, і релігією. Народжені для стриптизу, не можуть мати відношення до політики тим паче законів
20.10.2023 12:55
"Любая религия" (как мировоззрение) и "любая церковь" (как организационная структура этой религии) это две большие разницы. Вторая всегда паразитирует на первой и неизбежно трансформируется в бизнес-проект. Увы ...
20.10.2023 14:50
Я про секту і про церкву. Одна з московських боліт, а друга історично має коріння з України. Усе.
20.10.2023 14:54
І я про те ж.
Це питання життя та смерті, для всіх нас ...
20.10.2023 15:27
Люсі Єрмак ще не закупив хоругви з національною символікою у потрібній кількості- Пріцкер заважає мародерити. А через месяцок другой вона виведе рашистоправолсавних на мітинги протесту
20.10.2023 14:44
щоб не було спаму.звільнити к куям спамерів
20.10.2023 12:49
ШРЕК 🤢 Стефанчук БРЕХАВ , що голосів зовсім НЕМА ! Це було окозамилювання , зепокидьки свідомо розводять суспільство , пішли на провокацію з самим слабким законом !
20.10.2023 13:16
Все гораздо проще - нужно просто тупо исполнить закон от 2018 года. И согласно уже принятых у нас законов запретить филиал Российской православной церкви в Украине. И все. А не заниматься херней, устраивая цирковые шоу для плебса. Такое ощущение, что этот законопроект специально вкинули для затягивания процесса и его последующего обжалования. Нельзя просто запретить УПЦ - поднимется вой про свободу совести, свободу вероисповедания и т.д. Всякие Дмитруки, Богуцкие, Усики и прочие га@доны. Они гарантированно дойдут до ЕСПЧ и докажут незаконность решения по украинской церкви, если до этого не докажут в наших ВС и КС.
20.10.2023 13:24
Це й була мета цього закону! 100пудово!
20.10.2023 13:27
Яке друге читання? Вчора писали що прийнято більшістю голосів у першому читанні. Що за куйня у нас твориться
20.10.2023 12:50
За регламентом спочатку йде перше читання. Потім між першим та другим читанням вносяться правки, а вже потім проект виноситься на друге читання та приймається в цілому чи відхиляється.
20.10.2023 12:59
Дякую за розʼяснення. Здивувався тому, що я ніколи в парламентах не працював.
20.10.2023 13:04
Маю на увазі зелене лайно
20.10.2023 12:51
Згадайте, як приймали "антиколомойський закон". Приймали правки пакетно.
Методи є, треба тільки захотіти.
20.10.2023 12:52
Це все марення! Не мають ОП наміру вігоняти РПЦ МП з України !
20.10.2023 12:58
Це 100% Попереду мчить підорок бужанський на ліхом конє.
20.10.2023 12:59
Та він же ж іудей,йому яка справа до православʼя? Тим більш кацапського?
20.10.2023 13:06
З нього такий же іудей,як з кіріла гундяєва патріарх.
20.10.2023 13:34
Ну це вже вам вирішувати, я ж визнаю,що на іудаїзмі взагалі не розуміюсь.
20.10.2023 19:46
То може отими дупутатами-спамерами має зацікавитися СБУ! Чиї вони депутати і на кого вони працють?!
20.10.2023 13:01
Те СБУ, яке курує Татаров?
З якогоб це дива?

От кошмарити військових, тероборону, ветеранів - це скільки завгодно.
20.10.2023 14:11
ця так звана церква є ГО, тим більше вона проводить підривну діяльність проти нашої держави, маскуючись релігією..., вся її паства це агенти рашкі в нашій країні, частина з них усвідомлено, а частина корисні ідіоти...
20.10.2023 13:03
Як же насправді ******* це зелене шапіто...
20.10.2023 13:07
Ну то ж твої ЗЕлені однопартєйци і заспамлять. Ніц дивного в цьому не є...
20.10.2023 13:08
********** наші депутати витрачати час і гроші на мертвонароджені закони.
20.10.2023 13:13
Ага, і..раптово...оці "служки" почали вболівати за закон, на який, як казава отой головний боров на чолі Ради: "немає голосів"!
А це нічого, що в тому вигляді, як його "служки" протягнули, цей закон взагалі працювати не буде, а РПЦ навіть і не тронуть, бо там стільки "лазівок" повставляли, що це буде чергове "мертвонароджене дитя"?
Ось тому, патріотичні сили в Раді і наполягають на правках до закону, бо він настільки вихолощений "служками", що відверто читається, як окозамилювання і дає привід для його обжалування в Європі і...відміни, що і вміють робити ЗЕбуїни.
20.10.2023 13:26
Потураєв-тварь-пропогандист(кацапський) це даже не скриває кацапська вікіпедія.Там написано-політехнолог пропагандіст.
20.10.2023 13:35
З того закону, який вони прийняли замість того, який від них вимагали майже рік, користі і без правок як з цапа молока.
Шоу для лохів, а не заборона.
20.10.2023 13:41
Редкая сволочь этот Потураев.
20.10.2023 13:46
Україні необхідна етнічна чистка в органах влади і особливо в Кабміні де з 1928 засіли представники етнічних меншин за прямою вказівкою сталіна. Тоді цей чорт встановив квоту на допуск українців до всіх посад в партійних, правоохоронних та господарських органах управління - не більше 15%. З того часу Ця квота строго виконується. В 2021 зясувалось що за 30 років Незалежності кількість етнічних українців в Кабміні збільшилась з 15% до 15,5%. Всі ці роки кацапи і жиди несамовито з усіх прасок намагаються переконати українців що вони "тупі хохли" які не здатні керувати своєю країною. Подивіться кого висувають олігархи на виборах і кого потім призначають на посади. Наслідки правління меншин Ви бачите - коруппція, економічний крах, війна... Але кожний українець який проголосував за представника етнічних меншин заслуговує на війну, на бідність і на зневагу. Демократія має бути репрезентативною, тобто якщо у нас 80% населення етнічні українці то українці мають займати 80% посад в держав. У нас президентом жид, а в "першій сотні" його партії "слуг" 76 жидів, 14 кацапів, 1 мегрел (арахамія) і лише 9 (девять) "денацифікованих" етнічних українців. Чиї інтереси представляють оці представники меншин? Точно не українців. Затямте раз і назавжди що ніколи жоден представник меншин не буде дбати за Україну. Голосуйте за українців, а меншини хай голосують за своїх. І коли ми будемо вішати за корупцію українця нас ніхто не звинуватить в "антисемітизмі" і "ксенофобії". В Ізраїлі з 112 місць в кнесеті меншинам відведено 11 - прямо пропорційно кількості не-євреїв в державі. Якби такого закону не було то від Ізраїлю вже б навіть згадки не лишилось...
20.10.2023 13:50
Народ и население это две большие разницы ...
20.10.2023 15:10
Давно вже назріла потреба законодавчого поділу на НАРОД і НАСЕЛЕННЯ, на ГРОМАДЯН і (умовно назвемо) НЕГРОМАДЯН. З відповідним набіром ОБОВ'ЯЗКІВ та ПРАВ. Державо утворюючими (обирати, бути обраним) є виключно її громадяни. Вони і є "господарі" держави, а всі інші не більше ніж "квартиранти" цієї держави, що часто тимчасово проживають на її території і стрімко її покидають, наприклад, у разі війни або інших "неприємностей", оскільки їм глибоко наплювати на цю державу.
Статус громадянина та умови його АВТОМАТИЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та АВТОМАТИЧНО діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у всіх гілках владного апарату, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.
Інакше колабораціонізм буде вічно переслідувати нас...
20.10.2023 15:11
1) Згідно Конституції якщо доросла особа приймає громадянство іншої країни то вона автоматично втрачає громадянство України. Звідси єдиний спосіб позбавити громадянства це довести наявність громадянства іншої країни.
2) Депортація це висилка з країни осіб які народилися за межами країни і прийняли громадянство в дорослому віці. Ми можемо депортувати виключно "понаєхів". Наприклад Арахамію (громадянство з 2015 року) і йому подібних покидьків.
3) Інтернування це єдиний механізм яким дозволено позбавлення громадянства і висилка в материнську країну незалежно від народження на території України. Наприклад будь якого жида можна інтернувати в Ізраїль не зважаючи на те що він та сім поколінь його предків жили та народжувались в Україні. Те ж саме стосується кацапів. Така практика застосовується стосовно осіб які проводять антидержавну політику і є "пятою колоною" ворожих держав. Сюди, наприклад, повнністю підпадають угорці які можуть і не мати угорських паспортів.
4) Жодного етнічного українця який народився в Україні і яким би зрадником і агентом ***** він не був ми не можемо позбавити українського громадянства. Залишається тільки "перевиховувати" в колоніях і приймати закони стосовно ураження таких осіб в правах (вибори, посади, пільги, право власності) протягом якогось часу після відбуття покарання.
20.10.2023 19:53
Я не юрист, тем более не эксперт в вопросах государственного строительства и не претендую на истину в последней инстанции. Я просто хочу донести мысль, что бороться следует не столько с собственно коллаборационизмом, а прежде всего с причинами его порождающими ...
20.10.2023 21:39
І виключити їх із нашого життя.
20.10.2023 21:43 Ответить

20.10.2023 15:19
Класна реальність!!!
21.10.2023 12:30
Саме так і буде.
Бо в ОП та СН дуже сподіваються окучувати ватний електорат.
20.10.2023 14:08
Тае і буде.
20.10.2023 14:27
Священик філіалу ГПЦ ПЦ - МП Олександр Клименко вважає, що проголосовані сьогодні у першому читанні зміни до закону щодо діяльності в Україні релігійних організацій #8371, зовсім не вплинуть на діяльність його прокремлівської конфесії. Про це він написав у себе на ФБ.
"Рада проголосувала за урядовий проект 8371. Який є найм'якішим з-поміж інших ініціатив заборони УПЦ.
Цей промосковський Священнослужитель УПЦ МП нагадав, що альтернативний законопроект від "Європейської Солідарності" (8221) передбачав негайну заборону УПЦ МП, натомість урядовий документ запускає непростий і тривалий на роки механізм руху до заборони.
"Він виглядає так: державна служба з етно-політики та свободи совісті спочатку має встановити, що певна релігійна організація має свій центр у Росії. Після цього служба видає припис Церкві, щоб виправити цю ситуацію.
А якщо цього не стається, то ДЕСС подає на цю конкретну юридичну особу позов до суду, який вже і має ухвалити рішення про заборону.
Чому це складно
По-перше, судовий процес триватиме довго, а до реальної заборони від моменту ухвалення закону пройдуть роки.
По-друге, УПЦ як юридичної особи не існує, а є окремі одиниці, проти яких треба позиватись: Київська митрополія (головна), єпархії (понад пів сотні) та окремі парафії (тисячі). І таких юридичних осіб, загалом цих яничар близько 9 тисяч.
Отже, ці прокляті московські сепаратисти в рясах ще дуже, дуже довго знищуватимуть Україну. Видно аж до зміни нашої корумпованої влади на більш проукраїнську
20.10.2023 14:46
 
 