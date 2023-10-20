Законопроект о запрете УПЦ МП могут "заспамить" несколькими тысячами правок ко второму чтению, - "слуга народа" Потураев
В Верховной Раде считают, что конструктивных поправок к законопроекту о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с государством-агрессором, будет не много.
Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, "слуга народа" Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Парламентарий отметил, что нардепы, которые не заинтересованы в принятии законопроекта, могут подать несколько тысяч правок, но профильный комитет готов к их обработке. Он считает, что "конструктивных поправок" будет немного.
"Отсчитываем со дня голосования плюс две недели, дальше будем прорабатывать правки, увидим сколько их будет. Наших, конструктивных, их будет не так уж много. Я думаю, несколько десятков. Где-то примерно так, потому что я же понимаю, кто из коллег будет подавать. Это все - люди, которые настроены на то, чтобы закон только усовершенствовать", - объяснил Потураев.
По словам "слуги народа", в комитете настроены принять закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, до конца года.
"Если будет спам, он может быть, я предполагаю что он будет – сколько его может быть? Я не знаю. Тысяча правок, две тысячи правок – ничего. Комитет сядет (за работу. – Ред.) – у нас комитет абсолютно в этом смысле патриотический, проукраинский, прогосударстваенный. Комитет сядет и будет работать столько, сколько нужно. У них ничего не получится и на уровне комитета, я могу сказать, что мы все сделаем, чтобы он был готов к рассмотрению в Верховной Раде до конца этого года" , – подытожил нардеп.
Напомним, 19 октября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект 8371 о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с государством-агрессором.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Діяльність будь-яких ворожих "організаційних структур" необхідно припиняти.
Це питання життя та смерті, для всіх нас ...
Методи є, треба тільки захотіти.
З якогоб це дива?
От кошмарити військових, тероборону, ветеранів - це скільки завгодно.
А це нічого, що в тому вигляді, як його "служки" протягнули, цей закон взагалі працювати не буде, а РПЦ навіть і не тронуть, бо там стільки "лазівок" повставляли, що це буде чергове "мертвонароджене дитя"?
Ось тому, патріотичні сили в Раді і наполягають на правках до закону, бо він настільки вихолощений "служками", що відверто читається, як окозамилювання і дає привід для його обжалування в Європі і...відміни, що і вміють робити ЗЕбуїни.
Шоу для лохів, а не заборона.
Статус громадянина та умови його АВТОМАТИЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та АВТОМАТИЧНО діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у всіх гілках владного апарату, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.
Інакше колабораціонізм буде вічно переслідувати нас...
2) Депортація це висилка з країни осіб які народилися за межами країни і прийняли громадянство в дорослому віці. Ми можемо депортувати виключно "понаєхів". Наприклад Арахамію (громадянство з 2015 року) і йому подібних покидьків.
3) Інтернування це єдиний механізм яким дозволено позбавлення громадянства і висилка в материнську країну незалежно від народження на території України. Наприклад будь якого жида можна інтернувати в Ізраїль не зважаючи на те що він та сім поколінь його предків жили та народжувались в Україні. Те ж саме стосується кацапів. Така практика застосовується стосовно осіб які проводять антидержавну політику і є "пятою колоною" ворожих держав. Сюди, наприклад, повнністю підпадають угорці які можуть і не мати угорських паспортів.
4) Жодного етнічного українця який народився в Україні і яким би зрадником і агентом ***** він не був ми не можемо позбавити українського громадянства. Залишається тільки "перевиховувати" в колоніях і приймати закони стосовно ураження таких осіб в правах (вибори, посади, пільги, право власності) протягом якогось часу після відбуття покарання.
Бо в ОП та СН дуже сподіваються окучувати ватний електорат.
"Рада проголосувала за урядовий проект 8371. Який є найм'якішим з-поміж інших ініціатив заборони УПЦ.
Цей промосковський Священнослужитель УПЦ МП нагадав, що альтернативний законопроект від "Європейської Солідарності" (8221) передбачав негайну заборону УПЦ МП, натомість урядовий документ запускає непростий і тривалий на роки механізм руху до заборони.
"Він виглядає так: державна служба з етно-політики та свободи совісті спочатку має встановити, що певна релігійна організація має свій центр у Росії. Після цього служба видає припис Церкві, щоб виправити цю ситуацію.
А якщо цього не стається, то ДЕСС подає на цю конкретну юридичну особу позов до суду, який вже і має ухвалити рішення про заборону.
Чому це складно
По-перше, судовий процес триватиме довго, а до реальної заборони від моменту ухвалення закону пройдуть роки.
По-друге, УПЦ як юридичної особи не існує, а є окремі одиниці, проти яких треба позиватись: Київська митрополія (головна), єпархії (понад пів сотні) та окремі парафії (тисячі). І таких юридичних осіб, загалом цих яничар близько 9 тисяч.
Отже, ці прокляті московські сепаратисти в рясах ще дуже, дуже довго знищуватимуть Україну. Видно аж до зміни нашої корумпованої влади на більш проукраїнську