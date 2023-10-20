Законопроект о запрете УПЦ МП могут "заспамить" несколькими тысячами правок ко второму чтению, - "слуга народа" Потураев

В Верховной Раде считают, что конструктивных поправок к законопроекту о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с государством-агрессором, будет не много.

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, "слуга народа" Никита Потураев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Парламентарий отметил, что нардепы, которые не заинтересованы в принятии законопроекта, могут подать несколько тысяч правок, но профильный комитет готов к их обработке. Он считает, что "конструктивных поправок" будет немного.

"Отсчитываем со дня голосования плюс две недели, дальше будем прорабатывать правки, увидим сколько их будет. Наших, конструктивных, их будет не так уж много. Я думаю, несколько десятков. Где-то примерно так, потому что я же понимаю, кто из коллег будет подавать. Это все - люди, которые настроены на то, чтобы закон только усовершенствовать", - объяснил Потураев.

По словам "слуги народа", в комитете настроены принять закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, до конца года.

"Если будет спам, он может быть, я предполагаю что он будет – сколько его может быть? Я не знаю. Тысяча правок, две тысячи правок – ничего. Комитет сядет (за работу. – Ред.) – у нас комитет абсолютно в этом смысле патриотический, проукраинский, прогосударстваенный. Комитет сядет и будет работать столько, сколько нужно. У них ничего не получится и на уровне комитета, я могу сказать, что мы все сделаем, чтобы он был готов к рассмотрению в Верховной Раде до конца этого года" , – подытожил нардеп.

Напомним, 19 октября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект 8371 о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с государством-агрессором.