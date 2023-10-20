Законопроєкт про заборону УПЦ МП можуть "заспамити" кількома тисячами правок до другого читання, - "слуга народу" Потураєв
У Верховній Раді вважають, що конструктивних правок до законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресором буде небагато.
Про це заявив голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, "слуга народу" Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Парламентар зазначив, що нардепи, які не зацікавлені в ухваленні законопроєкту, можуть подати кілька тисяч правок, але профільний комітет готовий до їх опрацювання. Він вважає, що "конструктивних правок" буде небагато.
"Відраховуємо від дня голосування плюс два тижні, далі будемо опрацьовувати правки, побачимо скільки їх буде. Наших, конструктивних, їх буде не так аж багато. Я думаю, декілька десятків. Десь приблизно так, тому що я ж розумію, хто з колег буде подавати. Це все – люди, які налаштовані на те, щоб закон тільки вдосконалити", - пояснив Потураєв.
За словами "слуги народу", у комітеті налаштовані ухвалити закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ до кінця року.
"Якщо буде спам, він може бути, я передбачаю що він буде – скільки його може бути? Я не знаю. Тисяча правок, дві тисячі правок – нічого. Комітет сяде (за роботу. - Ред.) – в нас комітет абсолютно в цьому сенсі патріотичний, проукраїнський, продержавницький. Комітет сяде і буде працювати стільки, скільки потрібно. У них нічого не вийде і на рівні комітету, я можу сказати, що ми все зробимо, щоб він був готовий до розгляду у Верховній Раді до кінця цього року", - підсумував нардеп.
Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт 8371 про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресором.
Діяльність будь-яких ворожих "організаційних структур" необхідно припиняти.
Це питання життя та смерті, для всіх нас ...
Методи є, треба тільки захотіти.
З якогоб це дива?
От кошмарити військових, тероборону, ветеранів - це скільки завгодно.
А це нічого, що в тому вигляді, як його "служки" протягнули, цей закон взагалі працювати не буде, а РПЦ навіть і не тронуть, бо там стільки "лазівок" повставляли, що це буде чергове "мертвонароджене дитя"?
Ось тому, патріотичні сили в Раді і наполягають на правках до закону, бо він настільки вихолощений "служками", що відверто читається, як окозамилювання і дає привід для його обжалування в Європі і...відміни, що і вміють робити ЗЕбуїни.
Шоу для лохів, а не заборона.
Статус громадянина та умови його АВТОМАТИЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та АВТОМАТИЧНО діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у всіх гілках владного апарату, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.
Інакше колабораціонізм буде вічно переслідувати нас...
2) Депортація це висилка з країни осіб які народилися за межами країни і прийняли громадянство в дорослому віці. Ми можемо депортувати виключно "понаєхів". Наприклад Арахамію (громадянство з 2015 року) і йому подібних покидьків.
3) Інтернування це єдиний механізм яким дозволено позбавлення громадянства і висилка в материнську країну незалежно від народження на території України. Наприклад будь якого жида можна інтернувати в Ізраїль не зважаючи на те що він та сім поколінь його предків жили та народжувались в Україні. Те ж саме стосується кацапів. Така практика застосовується стосовно осіб які проводять антидержавну політику і є "пятою колоною" ворожих держав. Сюди, наприклад, повнністю підпадають угорці які можуть і не мати угорських паспортів.
4) Жодного етнічного українця який народився в Україні і яким би зрадником і агентом ***** він не був ми не можемо позбавити українського громадянства. Залишається тільки "перевиховувати" в колоніях і приймати закони стосовно ураження таких осіб в правах (вибори, посади, пільги, право власності) протягом якогось часу після відбуття покарання.
Бо в ОП та СН дуже сподіваються окучувати ватний електорат.
"Рада проголосувала за урядовий проект 8371. Який є найм'якішим з-поміж інших ініціатив заборони УПЦ.
Цей промосковський Священнослужитель УПЦ МП нагадав, що альтернативний законопроект від "Європейської Солідарності" (8221) передбачав негайну заборону УПЦ МП, натомість урядовий документ запускає непростий і тривалий на роки механізм руху до заборони.
"Він виглядає так: державна служба з етно-політики та свободи совісті спочатку має встановити, що певна релігійна організація має свій центр у Росії. Після цього служба видає припис Церкві, щоб виправити цю ситуацію.
А якщо цього не стається, то ДЕСС подає на цю конкретну юридичну особу позов до суду, який вже і має ухвалити рішення про заборону.
Чому це складно
По-перше, судовий процес триватиме довго, а до реальної заборони від моменту ухвалення закону пройдуть роки.
По-друге, УПЦ як юридичної особи не існує, а є окремі одиниці, проти яких треба позиватись: Київська митрополія (головна), єпархії (понад пів сотні) та окремі парафії (тисячі). І таких юридичних осіб, загалом цих яничар близько 9 тисяч.
Отже, ці прокляті московські сепаратисти в рясах ще дуже, дуже довго знищуватимуть Україну. Видно аж до зміни нашої корумпованої влади на більш проукраїнську