Законопроєкт про заборону УПЦ МП можуть "заспамити" кількома тисячами правок до другого читання, - "слуга народу" Потураєв

У Верховній Раді вважають, що конструктивних правок до законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресором буде небагато.

Про це заявив голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, "слуга народу" Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Парламентар зазначив, що нардепи, які не зацікавлені в ухваленні законопроєкту, можуть подати кілька тисяч правок, але профільний комітет готовий до їх опрацювання. Він вважає, що "конструктивних правок" буде небагато.

"Відраховуємо від дня голосування плюс два тижні, далі будемо опрацьовувати правки, побачимо скільки їх буде. Наших, конструктивних, їх буде не так аж багато. Я думаю, декілька десятків. Десь приблизно так, тому що я ж розумію, хто з колег буде подавати. Це все – люди, які налаштовані на те, щоб закон тільки вдосконалити", - пояснив Потураєв.

За словами "слуги народу", у комітеті налаштовані ухвалити закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ до кінця року.

"Якщо буде спам, він може бути, я передбачаю що він буде – скільки його може бути? Я не знаю. Тисяча правок, дві тисячі правок – нічого. Комітет сяде (за роботу. - Ред.) – в нас комітет абсолютно в цьому сенсі патріотичний, проукраїнський, продержавницький. Комітет сяде і буде працювати стільки, скільки потрібно. У них нічого не вийде і на рівні комітету, я можу сказати, що ми все зробимо, щоб він був готовий до розгляду у Верховній Раді до кінця цього року", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт 8371 про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресором.

