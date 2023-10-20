УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4177 відвідувачів онлайн
Новини
1 383 42

Законопроєкт про заборону УПЦ МП можуть "заспамити" кількома тисячами правок до другого читання, - "слуга народу" Потураєв

потураев,микита,потураєв

У Верховній Раді вважають, що конструктивних правок до законопроєкту про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресором буде небагато.

Про це заявив голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, "слуга народу" Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Парламентар зазначив, що нардепи, які не зацікавлені в ухваленні законопроєкту, можуть подати кілька тисяч правок, але профільний комітет готовий до їх опрацювання. Він вважає, що "конструктивних правок" буде небагато.

Також читайте: Проголосований ВР законопроєкт про заборону УПЦ МП не відповідає Європейській конвенції з прав людини та Конституції України, - заява УПЦ

"Відраховуємо від дня голосування плюс два тижні, далі будемо опрацьовувати правки, побачимо скільки їх буде. Наших, конструктивних, їх буде не так аж багато. Я думаю, декілька десятків. Десь приблизно так, тому що я ж розумію, хто з колег буде подавати. Це все – люди, які налаштовані на те, щоб закон тільки вдосконалити", - пояснив Потураєв.

За словами "слуги народу", у комітеті налаштовані ухвалити закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ до кінця року.

"Якщо буде спам, він може бути, я передбачаю що він буде – скільки його може бути? Я не знаю. Тисяча правок, дві тисячі правок – нічого. Комітет сяде (за роботу. - Ред.) – в нас комітет абсолютно в цьому сенсі патріотичний, проукраїнський, продержавницький. Комітет сяде і буде працювати стільки, скільки потрібно. У них нічого не вийде і на рівні комітету, я можу сказати, що ми все зробимо, щоб він був готовий до розгляду у Верховній Раді до кінця цього року", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт 8371 про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних з державою-агресором.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про заборону УПЦ МП остаточно може бути ухвалений не раніше ніж через місяць, - "слуга народу" Кравчук

Автор: 

ВР (15173) УПЦ МП (1224) Потураєв Микита (146)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Люди милі... І за це лайно треба голосувати? Ви з мозком, взагалі?
показати весь коментар
20.10.2023 12:48 Відповісти
+6
Бо вони не знають різницю між сектою, якою і є ця церква, і релігією. Народжені для стриптизу, не можуть мати відношення до політики тим паче законів
показати весь коментар
20.10.2023 12:55 Відповісти
+6
"Святая троица РПЦ" (Семён Скрепецкий.)
показати весь коментар
20.10.2023 12:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Люди милі... І за це лайно треба голосувати? Ви з мозком, взагалі?
показати весь коментар
20.10.2023 12:48 Відповісти
Бо вони не знають різницю між сектою, якою і є ця церква, і релігією. Народжені для стриптизу, не можуть мати відношення до політики тим паче законів
показати весь коментар
20.10.2023 12:55 Відповісти
"Любая религия" (как мировоззрение) и "любая церковь" (как организационная структура этой религии) это две большие разницы. Вторая всегда паразитирует на первой и неизбежно трансформируется в бизнес-проект. Увы ...
показати весь коментар
20.10.2023 14:50 Відповісти
Я про секту і про церкву. Одна з московських боліт, а друга історично має коріння з України. Усе.
показати весь коментар
20.10.2023 14:54 Відповісти
І я про те ж.
Діяльність будь-яких ворожих "організаційних структур" необхідно припиняти.
Це питання життя та смерті, для всіх нас ...
показати весь коментар
20.10.2023 15:27 Відповісти
Люсі Єрмак ще не закупив хоругви з національною символікою у потрібній кількості- Пріцкер заважає мародерити. А через месяцок другой вона виведе рашистоправолсавних на мітинги протесту
показати весь коментар
20.10.2023 14:44 Відповісти
щоб не було спаму.звільнити к куям спамерів
показати весь коментар
20.10.2023 12:49 Відповісти
ШРЕК 🤢 Стефанчук БРЕХАВ , що голосів зовсім НЕМА ! Це було окозамилювання , зепокидьки свідомо розводять суспільство , пішли на провокацію з самим слабким законом !
показати весь коментар
20.10.2023 13:16 Відповісти
Все гораздо проще - нужно просто тупо исполнить закон от 2018 года. И согласно уже принятых у нас законов запретить филиал Российской православной церкви в Украине. И все. А не заниматься херней, устраивая цирковые шоу для плебса. Такое ощущение, что этот законопроект специально вкинули для затягивания процесса и его последующего обжалования. Нельзя просто запретить УПЦ - поднимется вой про свободу совести, свободу вероисповедания и т.д. Всякие Дмитруки, Богуцкие, Усики и прочие га@доны. Они гарантированно дойдут до ЕСПЧ и докажут незаконность решения по украинской церкви, если до этого не докажут в наших ВС и КС.
показати весь коментар
20.10.2023 13:24 Відповісти
Це й була мета цього закону! 100пудово!
показати весь коментар
20.10.2023 13:27 Відповісти
Яке друге читання? Вчора писали що прийнято більшістю голосів у першому читанні. Що за куйня у нас твориться
показати весь коментар
20.10.2023 12:50 Відповісти
За регламентом спочатку йде перше читання. Потім між першим та другим читанням вносяться правки, а вже потім проект виноситься на друге читання та приймається в цілому чи відхиляється.
показати весь коментар
20.10.2023 12:59 Відповісти
Дякую за розʼяснення. Здивувався тому, що я ніколи в парламентах не працював.
показати весь коментар
20.10.2023 13:04 Відповісти
Маю на увазі зелене лайно
показати весь коментар
20.10.2023 12:51 Відповісти
Згадайте, як приймали "антиколомойський закон". Приймали правки пакетно.
Методи є, треба тільки захотіти.
показати весь коментар
20.10.2023 12:52 Відповісти
"Святая троица РПЦ" (Семён Скрепецкий.)
показати весь коментар
20.10.2023 12:57 Відповісти
Це все марення! Не мають ОП наміру вігоняти РПЦ МП з України !
показати весь коментар
20.10.2023 12:58 Відповісти
Це 100% Попереду мчить підорок бужанський на ліхом конє.
показати весь коментар
20.10.2023 12:59 Відповісти
Та він же ж іудей,йому яка справа до православʼя? Тим більш кацапського?
показати весь коментар
20.10.2023 13:06 Відповісти
З нього такий же іудей,як з кіріла гундяєва патріарх.
показати весь коментар
20.10.2023 13:34 Відповісти
Ну це вже вам вирішувати, я ж визнаю,що на іудаїзмі взагалі не розуміюсь.
показати весь коментар
20.10.2023 19:46 Відповісти
То може отими дупутатами-спамерами має зацікавитися СБУ! Чиї вони депутати і на кого вони працють?!
показати весь коментар
20.10.2023 13:01 Відповісти
Те СБУ, яке курує Татаров?
З якогоб це дива?

От кошмарити військових, тероборону, ветеранів - це скільки завгодно.
показати весь коментар
20.10.2023 14:11 Відповісти
ця так звана церква є ГО, тим більше вона проводить підривну діяльність проти нашої держави, маскуючись релігією..., вся її паства це агенти рашкі в нашій країні, частина з них усвідомлено, а частина корисні ідіоти...
показати весь коментар
20.10.2023 13:03 Відповісти
Як же насправді ******* це зелене шапіто...
показати весь коментар
20.10.2023 13:07 Відповісти
Ну то ж твої ЗЕлені однопартєйци і заспамлять. Ніц дивного в цьому не є...
показати весь коментар
20.10.2023 13:08 Відповісти
********** наші депутати витрачати час і гроші на мертвонароджені закони.
показати весь коментар
20.10.2023 13:13 Відповісти
Ага, і..раптово...оці "служки" почали вболівати за закон, на який, як казава отой головний боров на чолі Ради: "немає голосів"!
А це нічого, що в тому вигляді, як його "служки" протягнули, цей закон взагалі працювати не буде, а РПЦ навіть і не тронуть, бо там стільки "лазівок" повставляли, що це буде чергове "мертвонароджене дитя"?
Ось тому, патріотичні сили в Раді і наполягають на правках до закону, бо він настільки вихолощений "служками", що відверто читається, як окозамилювання і дає привід для його обжалування в Європі і...відміни, що і вміють робити ЗЕбуїни.
показати весь коментар
20.10.2023 13:26 Відповісти
Потураєв-тварь-пропогандист(кацапський) це даже не скриває кацапська вікіпедія.Там написано-політехнолог пропагандіст.
показати весь коментар
20.10.2023 13:35 Відповісти
З того закону, який вони прийняли замість того, який від них вимагали майже рік, користі і без правок як з цапа молока.
Шоу для лохів, а не заборона.
показати весь коментар
20.10.2023 13:41 Відповісти
Редкая сволочь этот Потураев.
показати весь коментар
20.10.2023 13:46 Відповісти
Україні необхідна етнічна чистка в органах влади і особливо в Кабміні де з 1928 засіли представники етнічних меншин за прямою вказівкою сталіна. Тоді цей чорт встановив квоту на допуск українців до всіх посад в партійних, правоохоронних та господарських органах управління - не більше 15%. З того часу Ця квота строго виконується. В 2021 зясувалось що за 30 років Незалежності кількість етнічних українців в Кабміні збільшилась з 15% до 15,5%. Всі ці роки кацапи і жиди несамовито з усіх прасок намагаються переконати українців що вони "тупі хохли" які не здатні керувати своєю країною. Подивіться кого висувають олігархи на виборах і кого потім призначають на посади. Наслідки правління меншин Ви бачите - коруппція, економічний крах, війна... Але кожний українець який проголосував за представника етнічних меншин заслуговує на війну, на бідність і на зневагу. Демократія має бути репрезентативною, тобто якщо у нас 80% населення етнічні українці то українці мають займати 80% посад в держав. У нас президентом жид, а в "першій сотні" його партії "слуг" 76 жидів, 14 кацапів, 1 мегрел (арахамія) і лише 9 (девять) "денацифікованих" етнічних українців. Чиї інтереси представляють оці представники меншин? Точно не українців. Затямте раз і назавжди що ніколи жоден представник меншин не буде дбати за Україну. Голосуйте за українців, а меншини хай голосують за своїх. І коли ми будемо вішати за корупцію українця нас ніхто не звинуватить в "антисемітизмі" і "ксенофобії". В Ізраїлі з 112 місць в кнесеті меншинам відведено 11 - прямо пропорційно кількості не-євреїв в державі. Якби такого закону не було то від Ізраїлю вже б навіть згадки не лишилось...
показати весь коментар
20.10.2023 13:50 Відповісти
Народ и население это две большие разницы ...
показати весь коментар
20.10.2023 15:10 Відповісти
Давно вже назріла потреба законодавчого поділу на НАРОД і НАСЕЛЕННЯ, на ГРОМАДЯН і (умовно назвемо) НЕГРОМАДЯН. З відповідним набіром ОБОВ'ЯЗКІВ та ПРАВ. Державо утворюючими (обирати, бути обраним) є виключно її громадяни. Вони і є "господарі" держави, а всі інші не більше ніж "квартиранти" цієї держави, що часто тимчасово проживають на її території і стрімко її покидають, наприклад, у разі війни або інших "неприємностей", оскільки їм глибоко наплювати на цю державу.
Статус громадянина та умови його АВТОМАТИЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ має бути визначений законодавчо та досить однозначно. Аналогічно мають бути визначені жорсткі та АВТОМАТИЧНО діючі умови депортації для "негромадян".
Усі владні повноваження, аж до технічних посад у всіх гілках владного апарату, мають належати виключно громадянам.
У таких умовах кожен сам, своїми вчинками і визначить свій державний статус.
Інакше колабораціонізм буде вічно переслідувати нас...
показати весь коментар
20.10.2023 15:11 Відповісти
1) Згідно Конституції якщо доросла особа приймає громадянство іншої країни то вона автоматично втрачає громадянство України. Звідси єдиний спосіб позбавити громадянства це довести наявність громадянства іншої країни.
2) Депортація це висилка з країни осіб які народилися за межами країни і прийняли громадянство в дорослому віці. Ми можемо депортувати виключно "понаєхів". Наприклад Арахамію (громадянство з 2015 року) і йому подібних покидьків.
3) Інтернування це єдиний механізм яким дозволено позбавлення громадянства і висилка в материнську країну незалежно від народження на території України. Наприклад будь якого жида можна інтернувати в Ізраїль не зважаючи на те що він та сім поколінь його предків жили та народжувались в Україні. Те ж саме стосується кацапів. Така практика застосовується стосовно осіб які проводять антидержавну політику і є "пятою колоною" ворожих держав. Сюди, наприклад, повнністю підпадають угорці які можуть і не мати угорських паспортів.
4) Жодного етнічного українця який народився в Україні і яким би зрадником і агентом ***** він не був ми не можемо позбавити українського громадянства. Залишається тільки "перевиховувати" в колоніях і приймати закони стосовно ураження таких осіб в правах (вибори, посади, пільги, право власності) протягом якогось часу після відбуття покарання.
показати весь коментар
20.10.2023 19:53 Відповісти
Я не юрист, тем более не эксперт в вопросах государственного строительства и не претендую на истину в последней инстанции. Я просто хочу донести мысль, что бороться следует не столько с собственно коллаборационизмом, а прежде всего с причинами его порождающими ...
показати весь коментар
20.10.2023 21:39 Відповісти
І виключити їх із нашого життя.
показати весь коментар
20.10.2023 21:43 Відповісти

показати весь коментар
20.10.2023 15:19 Відповісти
Класна реальність!!!
показати весь коментар
21.10.2023 12:30 Відповісти
Саме так і буде.
Бо в ОП та СН дуже сподіваються окучувати ватний електорат.
показати весь коментар
20.10.2023 14:08 Відповісти
Тае і буде.
показати весь коментар
20.10.2023 14:27 Відповісти
Священик філіалу ГПЦ ПЦ - МП Олександр Клименко вважає, що проголосовані сьогодні у першому читанні зміни до закону щодо діяльності в Україні релігійних організацій #8371, зовсім не вплинуть на діяльність його прокремлівської конфесії. Про це він написав у себе на ФБ.
"Рада проголосувала за урядовий проект 8371. Який є найм'якішим з-поміж інших ініціатив заборони УПЦ.
Цей промосковський Священнослужитель УПЦ МП нагадав, що альтернативний законопроект від "Європейської Солідарності" (8221) передбачав негайну заборону УПЦ МП, натомість урядовий документ запускає непростий і тривалий на роки механізм руху до заборони.
"Він виглядає так: державна служба з етно-політики та свободи совісті спочатку має встановити, що певна релігійна організація має свій центр у Росії. Після цього служба видає припис Церкві, щоб виправити цю ситуацію.
А якщо цього не стається, то ДЕСС подає на цю конкретну юридичну особу позов до суду, який вже і має ухвалити рішення про заборону.
Чому це складно
По-перше, судовий процес триватиме довго, а до реальної заборони від моменту ухвалення закону пройдуть роки.
По-друге, УПЦ як юридичної особи не існує, а є окремі одиниці, проти яких треба позиватись: Київська митрополія (головна), єпархії (понад пів сотні) та окремі парафії (тисячі). І таких юридичних осіб, загалом цих яничар близько 9 тисяч.
Отже, ці прокляті московські сепаратисти в рясах ще дуже, дуже довго знищуватимуть Україну. Видно аж до зміни нашої корумпованої влади на більш проукраїнську
показати весь коментар
20.10.2023 14:46 Відповісти
 
 