РУС
6 081 37

Государство заложило мину замедленного действия в отношении ветеранов, - Юрий Гудыменко

гудименко

Ситуация с действующими программами льгот для ветеранов уже сейчас выглядит как мина замедленного действия, поскольку после завершения войны станет очевидной несостоятельность государства выполнить все обязательства.

Об этом военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрий Гудыменко рассказал во время презентации своей книги "Истории и войны" в Хмельницком, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что после войны украинское общество получит по меньшей мере миллион ветеранов, которым необходимо выделить по 2 гектара земли. Для того чтобы это сделать, нужно планировать оккупировать хотя бы Белгородскую область. Давайте будем реалистами: с землей лучше не станет. У ветеранов есть приоритетное право на получение жилья, которое тоже в наших реалиях кажется сомнительным к исполнению, но много лет подряд большая сумма средств из бюджета выделяется на безвозмездную установку ветеранам проводного телефона.Я спрашивал своих побратимов, помнят ли они, как этот телефон выглядит, никто не помнит. Итак, в какой-то момент миллион людей спросят власть: "где то, что нам обещано законодательством?" - комментирует Юрий Гудименко.

По словам военного, в таком случае конфликт между ветеранами и государством неизбежен. Ведь большое количество вчерашних защитников останутся без работы, без жилья и с мыслью о том, что государство не выполнило свой долг.

Читайте: После войны в реестре ветеранов может быть около 4 миллионов украинцев, - Лапутина

"Ветераны начнут объединяться между собой и расшатывать политическую ситуацию в Украине. Общество будет воспринимать ветеранов как протестующих льготников, что-то требующих, показывающих в маршрутках удостоверение УБД. И со временем то уважительное отношение к воинам, которое гражданское население испытывает сейчас, начнет исчезать. "Подобных примеров послевоенной ситуации много в мировой истории. Поэтому для государства критически необходимо продумывать и воплощать комплексную программу социализации ветеранов, с широким окном возможностей, а не содержания", - подчеркнул Юрий Гудименко.

ветераны (1132) Гудыменко Юрий (48)
+11
Влада не впевнена, що буде при владі й надалі. Тому роздають обіцянки.
20.10.2023 14:53
+7
В Україні є латифундисти, чию землю воїни захищають. Може хай поділяться гектарами?
20.10.2023 14:51
+6
Та да, краще мати 10тис. фермерів-воїнів, ніж 1 латифундиста.
20.10.2023 14:55
20.10.2023 14:51
Дети асфальта.
И еще кому то нравится?
Два гектара это только чтоб ****....ся.
Для огорода это очень и очень много. А для фермерского хозяйства это очень мало. Там речь от десяти га должна идти.
20.10.2023 15:37
Ну тоді конкретно ви нічого не отримаєте, згодні?
20.10.2023 17:27 Ответить
угу.. "відняти та поділити"..угу...
20.10.2023 15:10
хто казав про "відняти"? читати навчіться
20.10.2023 15:18
Угу … ті МЕГАБАРИГИ гниди не платять податки , ВСЕ в офшори переганяють! Саме вони підло ( кровавими лапами РАШИСТІВ) вбили единого патріота фермера - Вітадурського ! І саме ха них в тому році призупинили контрнаступ на півдні , пересварились з поляками
20.10.2023 15:26
Сама ты Віта дурська.

https://latifundist.com/media/dossier/original/00/00/110/aleksei-vadaturskiy-83717.jpg

Олексій Вадатурський, генеральний директор компанії "Нібулон"

https://latifundist.com/kompanii/3-nibulon

https://latifundist.com/kompanii/3-nibulon
20.10.2023 15:36
Родич з села розповідав, що було біля села велике пасовище, потім місцевий "латифундист" почав його обробляти. Обурені люди звернулися до місцевої влади і виявилося, що землю роздали атошникам, а латифундист просто взяв в них її в оренду. Тому нічого не вийде з Вашої ідея, на папері "латифундисти" не мають навіть кількох соток власної землі, всі тисячі гектарів - оренда .
20.10.2023 15:22
Да, да. Родича обидели? Если серьезно, обстоит так дело везде. Халява (земли громады) перестает работать. Деды здесь пасли, а у нас забрали. У нас хрен кто согласился арендовать выпас, все пасли на халяву. Пришли АТОшники, за малую толику ЗАКОННО получили БЕСХОЗНЫЕ земли.
20.10.2023 15:46
А вас чим "обідили" чи Ви завжди такі "обіжені" ? Я хіба написав, що мого родича якось образили? Землю громади віддали рішенням обласного держгеокадастру атошнікам з інших областей і якимось дивним чином місцевий латифундист одразу їх всіх знайшов та домовився про оренду. І це лише одна із схем захоплення латифундистами вільних земель громади шляхом оформлення на різних підставних осіб з допомогою управлінь держгеокадастру і згода місцевої влади при цьому не потрібна. І землі були не "БЕСХОЗНИ", було рішення сільської ради про виділення її саме під громадське пасовище, але це не зупинило обласних чинуш, тепер повернути землю можна буде тільки через суд.
20.10.2023 16:43
Примите мои извинения, не хотел вас обидеть.
У нас на хуторе (ещё в старой жизни) 4 семьи использовали выпас бесплатно. Там деды ещё пасли.
Когда им предлагали взять в аренду. Очень удивлялись таким недостойным предложениям. Последствия я описал.
Вояку, который выжил на войне ещё гробиться на 2 гектарах. А если он артист по жизни? Сама льгота коррупционная
20.10.2023 17:41
потрібно планувати окупувати хоча б Бєлгородську область, також Курську та Воронєжську, і безперечно Кубаннь, а ще Зелений та Малиновий клини.

нам чужого не треба, але й свого не віддамо!
20.10.2023 15:31
Влада не впевнена, що буде при владі й надалі. Тому роздають обіцянки.
20.10.2023 14:53
Тем более что обицянки ей ничего не стоят.
Земли будут выделять местная власть, а возить частный перевозчик.
20.10.2023 15:50
Влада заклала сповільнену дію під саму державу.
20.10.2023 14:55
після завершення війни...? чому не після цілкової перемоги України над ворогом?
не всі напевно розуміють, що відбувається...
20.10.2023 14:57
Держава заклала міну - иными совами наложила кучу
20.10.2023 14:57
Ржунимагу
Подумаешь,гектары пообещали
А миллиард деревьев ?
Ну вы и лохи
Когда вы уже поймете
Обещать - не значит жениться
Можно ,простите за грубость
Трах....ь просто обещаниями
Особенно когда такие мастера
ПО ОБІЦЯНКАМ
20.10.2023 15:00
что, опять *******?
20.10.2023 15:06
А с 2014 по 2019 все ветераны получили обещанные 2 на земли? Даже Герою Украины Н. Савченко, еще до тех событий когда ее посадили, а потом выпустили и то не дали. А что тогда говорить о простых ветеранах. А ведь обещала не просто власть, а патриотличная власть.
20.10.2023 15:07
Какая земля для Савченко?
Эта эфэсбэшная мразь переворот готовила
Из - за того,что народ слюной исходил
Обожал эту больную на всю голову дуру
Порошенко принял совершенно популистское решение
Наградить эту пациентку вместо того
Чтобы допросить на Полиграфе
и отправить к доктору психиатру
20.10.2023 15:18
Дело не в самой Савченко. Дело в звании "Герой Украины". И если Героя Украины попередняя патриотичная власть обдурила на 2 га земли, то что досталось бы простым ветеранам. А ничего. Так что, дело в том, что дурили всех подряд.
20.10.2023 19:08
Это Савченко обдурила всех
Никакой она не Герой Украины
По ее вине в Айдаре погибли минимум 6 человек
Она лет с 19 завербована ФСБ
У нас таких засланных казачков- как говна
Народ их любит
Всякому говну дарить по 2 гектара- раскатали губу
Вы ее себе возьмите,любитель эфэсбэшной агентуры
Она и в вашей стране че- нибудь устроит
У нее большой опыт по этой части
20.10.2023 19:16
Якщо викреслити "тежвоював-ветеранів" то залишиться Азов, та ще на 8-10 бригад й все. Про що марафонівська макака Гудіменко каже? Він усю війну на телебаченні був, а зараз виявляється що книгу писав та презентував. Хай розкаже це холодноярівцям, котрих після тижня "підготовки" кидали на нуль і більше про них ми чули лише з репортажів репотжів NYT. А тут прямо горець - і книгу і воює, і 3.143дить.
20.10.2023 15:15
продумувати та розробляти..., це ж не про нашу владу та чиновників..., простіше зробити кальку з радянських пільг й забути про це як про страшний сон..., а далі, ну їх, аби не заважали красти та присвоювати бюджетні кошти 1000 й 1 способом...
20.10.2023 15:16
Якщо так звана держава ВЖЕ не здатна забезпечити військовим підготовку, спорядження, гідне відношення, нормальних командирів, піклування після поранення, виплату гробових, то яким же лохом треба бути щоб повірити що вона після війни забезпечить хоча б 10% обіцяного?

Реалії такі, що якщо тебе загребли в армію, то ні на що не разраховуй, кращий для тебе вихід у цій ситуації - лишитись живим і відносно здоровим. Це найкращий підсумок такої ситуації, на більше не треба розраховувати.
20.10.2023 15:22
Держава заклала міну сповільненої дії стосовно ветеранів, Дефініція ДЕРЖАВА - як "велика організація або структура, яка керує певною територією і має свої правила, закони і владу" (цитування поW). А в Україні це партія&правительство - партія формує уряд. Яка партія такий і уряд...

Щодо ветеранів, покалічених на війні бійців, сімей тих хто загинув все буде по СССРівській формулі "Я вас на войну нє отправлял".

Чим довше триватиме війна, тим глибшатиме прірва між чиновниками, які відсиджувалися і збагачувалися в тилу і ветеранами буде глибшати - ситий і здоровий чиновник, покаліченого фізично, чи морально і голодного не розуміє. Буде багато слів, зливи нагород, пам'ятників... а справжнього піклування не буде

Так було завжди коли наставали дні миру: в СССР, в США, в Англії.

В Україні буде ще більш відверто цинічно... Тому що немає держави.
20.10.2023 15:32
Як що це правда(по 2 гектари)+проводний телефон,то це повний п...ц.Гопнікі-більшовики у владі нічого не придумали як скопіювити у гопоти-більшовиків прошлого століття."земля крестьянам"-помятаєте.Проводной телефон-це у бидлокварталі скопіювали-чисто поржать.
20.10.2023 15:34
Адже велика кількість вчорашніх захисників залишаться без роботи, без житла і з думкою про те, що держава не виконала свій обов'язок Джерело:
Хотів би звернути увагу автора на те, що, натомість, "велика кількість захисників" повернеться з війни мільйонерами.
Сьогодні щомісячні виплати військовим сягають 75 мільярдів гривень.
За рік вийде просто шалена сума!
З отриманим грішми можна буде вирішити питання і з роботою, і з житлом, хіба ні?
Якщо держава не виконуватиме взятих зобов*язань, беріть її за барки і вимагайте!
Але, вона і зараз не виконує, і що?
Не варто зводити все до побутового конфлікту між ветеранами та "всіма іншими".
20.10.2023 15:34
Головне суддям і депутанкам пільги і виплати пожиттєво...🤬
20.10.2023 15:59
2 гектари? Хоч би 10 соток під житловий будинок не у чорта на рогах для УБД (АТО) - ВПО. Бо втрачено на окупованій території все!
20.10.2023 16:16
Коли війна закінчиться ці аферисти вже не будуть при владі, так що це не їх турбота !
20.10.2023 17:20
Чувствую этот чувак не на стороне ветеранов...Он готовит почву к оправданию власти очередного "кидалова" ветеранов...!
20.10.2023 22:00
В депутатов, министров, олигархов, прокуроров, судей отнимите и отдайте ветеранам!

В конце концов ветераны в основном за их имущество кровь пролили... Так как практически ВСЕ в Украине принадлежит этому жулью!
20.10.2023 22:03
 
 