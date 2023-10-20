Государство заложило мину замедленного действия в отношении ветеранов, - Юрий Гудыменко
Ситуация с действующими программами льгот для ветеранов уже сейчас выглядит как мина замедленного действия, поскольку после завершения войны станет очевидной несостоятельность государства выполнить все обязательства.
Об этом военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрий Гудыменко рассказал во время презентации своей книги "Истории и войны" в Хмельницком, передает Цензор.НЕТ.
"Очевидно, что после войны украинское общество получит по меньшей мере миллион ветеранов, которым необходимо выделить по 2 гектара земли. Для того чтобы это сделать, нужно планировать оккупировать хотя бы Белгородскую область. Давайте будем реалистами: с землей лучше не станет. У ветеранов есть приоритетное право на получение жилья, которое тоже в наших реалиях кажется сомнительным к исполнению, но много лет подряд большая сумма средств из бюджета выделяется на безвозмездную установку ветеранам проводного телефона.Я спрашивал своих побратимов, помнят ли они, как этот телефон выглядит, никто не помнит. Итак, в какой-то момент миллион людей спросят власть: "где то, что нам обещано законодательством?" - комментирует Юрий Гудименко.
По словам военного, в таком случае конфликт между ветеранами и государством неизбежен. Ведь большое количество вчерашних защитников останутся без работы, без жилья и с мыслью о том, что государство не выполнило свой долг.
"Ветераны начнут объединяться между собой и расшатывать политическую ситуацию в Украине. Общество будет воспринимать ветеранов как протестующих льготников, что-то требующих, показывающих в маршрутках удостоверение УБД. И со временем то уважительное отношение к воинам, которое гражданское население испытывает сейчас, начнет исчезать. "Подобных примеров послевоенной ситуации много в мировой истории. Поэтому для государства критически необходимо продумывать и воплощать комплексную программу социализации ветеранов, с широким окном возможностей, а не содержания", - подчеркнул Юрий Гудименко.
И еще кому то нравится?
Два гектара это только чтоб ****....ся.
Для огорода это очень и очень много. А для фермерского хозяйства это очень мало. Там речь от десяти га должна идти.
Олексій Вадатурський, генеральний директор компанії "Нібулон"
У нас на хуторе (ещё в старой жизни) 4 семьи использовали выпас бесплатно. Там деды ещё пасли.
Когда им предлагали взять в аренду. Очень удивлялись таким недостойным предложениям. Последствия я описал.
Вояку, который выжил на войне ещё гробиться на 2 гектарах. А если он артист по жизни? Сама льгота коррупционная
нам чужого не треба, але й свого не віддамо!
Земли будут выделять местная власть, а возить частный перевозчик.
не всі напевно розуміють, що відбувається...
Подумаешь,гектары пообещали
А миллиард деревьев ?
Ну вы и лохи
Когда вы уже поймете
Обещать - не значит жениться
Можно ,простите за грубость
Трах....ь просто обещаниями
Особенно когда такие мастера
ПО ОБІЦЯНКАМ
Реалії такі, що якщо тебе загребли в армію, то ні на що не разраховуй, кращий для тебе вихід у цій ситуації - лишитись живим і відносно здоровим. Це найкращий підсумок такої ситуації, на більше не треба розраховувати.
Щодо ветеранів, покалічених на війні бійців, сімей тих хто загинув все буде по СССРівській формулі "Я вас на войну нє отправлял".
Чим довше триватиме війна, тим глибшатиме прірва між чиновниками, які відсиджувалися і збагачувалися в тилу і ветеранами буде глибшати - ситий і здоровий чиновник, покаліченого фізично, чи морально і голодного не розуміє. Буде багато слів, зливи нагород, пам'ятників... а справжнього піклування не буде
Так було завжди коли наставали дні миру: в СССР, в США, в Англії.
В Україні буде ще більш відверто цинічно... Тому що немає держави.
Хотів би звернути увагу автора на те, що, натомість, "велика кількість захисників" повернеться з війни мільйонерами.
Сьогодні щомісячні виплати військовим сягають 75 мільярдів гривень.
За рік вийде просто шалена сума!
З отриманим грішми можна буде вирішити питання і з роботою, і з житлом, хіба ні?
Якщо держава не виконуватиме взятих зобов*язань, беріть її за барки і вимагайте!
Але, вона і зараз не виконує, і що?
Не варто зводити все до побутового конфлікту між ветеранами та "всіма іншими".
В конце концов ветераны в основном за их имущество кровь пролили... Так как практически ВСЕ в Украине принадлежит этому жулью!