Государство заложило мину замедленного действия в отношении ветеранов, - Юрий Гудыменко

Ситуация с действующими программами льгот для ветеранов уже сейчас выглядит как мина замедленного действия, поскольку после завершения войны станет очевидной несостоятельность государства выполнить все обязательства.

Об этом военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрія" Юрий Гудыменко рассказал во время презентации своей книги "Истории и войны" в Хмельницком, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что после войны украинское общество получит по меньшей мере миллион ветеранов, которым необходимо выделить по 2 гектара земли. Для того чтобы это сделать, нужно планировать оккупировать хотя бы Белгородскую область. Давайте будем реалистами: с землей лучше не станет. У ветеранов есть приоритетное право на получение жилья, которое тоже в наших реалиях кажется сомнительным к исполнению, но много лет подряд большая сумма средств из бюджета выделяется на безвозмездную установку ветеранам проводного телефона.Я спрашивал своих побратимов, помнят ли они, как этот телефон выглядит, никто не помнит. Итак, в какой-то момент миллион людей спросят власть: "где то, что нам обещано законодательством?" - комментирует Юрий Гудименко.

По словам военного, в таком случае конфликт между ветеранами и государством неизбежен. Ведь большое количество вчерашних защитников останутся без работы, без жилья и с мыслью о том, что государство не выполнило свой долг.

"Ветераны начнут объединяться между собой и расшатывать политическую ситуацию в Украине. Общество будет воспринимать ветеранов как протестующих льготников, что-то требующих, показывающих в маршрутках удостоверение УБД. И со временем то уважительное отношение к воинам, которое гражданское население испытывает сейчас, начнет исчезать. "Подобных примеров послевоенной ситуации много в мировой истории. Поэтому для государства критически необходимо продумывать и воплощать комплексную программу социализации ветеранов, с широким окном возможностей, а не содержания", - подчеркнул Юрий Гудименко.