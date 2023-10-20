Держава заклала міну сповільненої дії стосовно ветеранів, - Юрій Гудименко
Ситуація з чинними програмами пільг для ветеранів уже зараз виглядає, як міна сповільненої дії, оскільки після завершення війни стане очевидною неспроможність держави виконати всі зобов’язання.
Про це військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів під час презентації своєї книги "Історії та війни" у Хмельницькому, передає Цензор.НЕТ.
"Очевидно, що після війни українське суспільство отримає щонайменше мільйон ветеранів, яким необхідно бути виділити по 2 гектари землі. Для того, щоб це зробити, потрібно планувати окупувати хоча б Бєлгородську область. Давайте будемо реалістами: з землею краще не стане. У ветеранів є пріоритетне право на отримання житла, що теж в наших реаліях видається сумнівним до виконання. Натомість багато років поспіль велика сума коштів з бюджету виділяється на безоплатне встановлення ветеранам провідного телефона. Я запитував своїх побратимів, чи пам’ятають вони, як цей телефон виглядає, ніхто не пригадав. Отже, в якийсь момент мільйон людей спитають владу: "де те, що нам обіцяно законодавством?", - коментує Юрій Гудименко.
За словами військового, в такому випадку конфлікт між ветеранами і державою неминучий. Адже велика кількість вчорашніх захисників залишаться без роботи, без житла і з думкою про те, що держава не виконала свій обов'язок.
"Ветерани почнуть об'єднуватися між собою і розхитувати політичну ситуацію в Україні. Суспільство сприйматиме ветеранів як пільговиків, які протестують, щось вимагають, показують в маршрутках посвідчення УБД. І з часом те шанобливе ставлення до воїнів, яке цивільне населення відчуває зараз, почне зникати. Подібних прикладів післявоєнної ситуації багато в світовій історії. Тому для держави критично необхідно продумувати і втілювати комплексну програму соціалізації ветеранів, з широким вікном можливостей, а не утримання", - наголосив Юрій Гудименко.
И еще кому то нравится?
Два гектара это только чтоб ****....ся.
Для огорода это очень и очень много. А для фермерского хозяйства это очень мало. Там речь от десяти га должна идти.
Олексій Вадатурський, генеральний директор компанії "Нібулон"
У нас на хуторе (ещё в старой жизни) 4 семьи использовали выпас бесплатно. Там деды ещё пасли.
Когда им предлагали взять в аренду. Очень удивлялись таким недостойным предложениям. Последствия я описал.
Вояку, который выжил на войне ещё гробиться на 2 гектарах. А если он артист по жизни? Сама льгота коррупционная
нам чужого не треба, але й свого не віддамо!
Земли будут выделять местная власть, а возить частный перевозчик.
не всі напевно розуміють, що відбувається...
Подумаешь,гектары пообещали
А миллиард деревьев ?
Ну вы и лохи
Когда вы уже поймете
Обещать - не значит жениться
Можно ,простите за грубость
Трах....ь просто обещаниями
Особенно когда такие мастера
ПО ОБІЦЯНКАМ
Эта эфэсбэшная мразь переворот готовила
Из - за того,что народ слюной исходил
Обожал эту больную на всю голову дуру
Порошенко принял совершенно популистское решение
Наградить эту пациентку вместо того
Чтобы допросить на Полиграфе
и отправить к доктору психиатру
Никакой она не Герой Украины
По ее вине в Айдаре погибли минимум 6 человек
Она лет с 19 завербована ФСБ
У нас таких засланных казачков- как говна
Народ их любит
Всякому говну дарить по 2 гектара- раскатали губу
Вы ее себе возьмите,любитель эфэсбэшной агентуры
Она и в вашей стране че- нибудь устроит
У нее большой опыт по этой части
Реалії такі, що якщо тебе загребли в армію, то ні на що не разраховуй, кращий для тебе вихід у цій ситуації - лишитись живим і відносно здоровим. Це найкращий підсумок такої ситуації, на більше не треба розраховувати.
Щодо ветеранів, покалічених на війні бійців, сімей тих хто загинув все буде по СССРівській формулі "Я вас на войну нє отправлял".
Чим довше триватиме війна, тим глибшатиме прірва між чиновниками, які відсиджувалися і збагачувалися в тилу і ветеранами буде глибшати - ситий і здоровий чиновник, покаліченого фізично, чи морально і голодного не розуміє. Буде багато слів, зливи нагород, пам'ятників... а справжнього піклування не буде
Так було завжди коли наставали дні миру: в СССР, в США, в Англії.
В Україні буде ще більш відверто цинічно... Тому що немає держави.
Хотів би звернути увагу автора на те, що, натомість, "велика кількість захисників" повернеться з війни мільйонерами.
Сьогодні щомісячні виплати військовим сягають 75 мільярдів гривень.
За рік вийде просто шалена сума!
З отриманим грішми можна буде вирішити питання і з роботою, і з житлом, хіба ні?
Якщо держава не виконуватиме взятих зобов*язань, беріть її за барки і вимагайте!
Але, вона і зараз не виконує, і що?
Не варто зводити все до побутового конфлікту між ветеранами та "всіма іншими".
В конце концов ветераны в основном за их имущество кровь пролили... Так как практически ВСЕ в Украине принадлежит этому жулью!