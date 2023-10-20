УКР
Держава заклала міну сповільненої дії стосовно ветеранів, - Юрій Гудименко

Ситуація з чинними програмами пільг для ветеранів уже зараз виглядає, як міна сповільненої дії, оскільки після завершення війни стане очевидною неспроможність держави виконати всі зобов’язання.

Про це військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів під час презентації своєї книги "Історії та війни" у Хмельницькому, передає Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що після війни українське суспільство отримає щонайменше мільйон ветеранів, яким необхідно бути виділити по 2 гектари землі. Для того, щоб це зробити, потрібно планувати окупувати хоча б Бєлгородську область. Давайте будемо реалістами: з землею краще не стане. У ветеранів є пріоритетне право на отримання житла, що теж в наших реаліях видається сумнівним до виконання. Натомість багато років поспіль велика сума коштів з бюджету виділяється на безоплатне встановлення ветеранам провідного телефона. Я запитував своїх побратимів, чи пам’ятають вони, як цей телефон виглядає, ніхто не пригадав. Отже, в якийсь момент мільйон людей спитають владу: "де те, що нам обіцяно законодавством?", - коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, в такому випадку конфлікт між ветеранами і державою неминучий. Адже велика кількість вчорашніх захисників залишаться без роботи, без житла і з думкою про те, що держава не виконала свій обов'язок.

"Ветерани почнуть об'єднуватися між собою і розхитувати політичну ситуацію в Україні. Суспільство сприйматиме ветеранів як пільговиків, які протестують, щось вимагають, показують в маршрутках посвідчення УБД. І з часом те шанобливе ставлення до воїнів, яке цивільне населення відчуває зараз, почне зникати. Подібних прикладів післявоєнної ситуації багато в світовій історії. Тому для держави критично необхідно продумувати і втілювати комплексну програму соціалізації ветеранів, з широким вікном можливостей, а не утримання", - наголосив Юрій Гудименко.

ветерани (1116) Гудименко Юрій (57)
Влада не впевнена, що буде при владі й надалі. Тому роздають обіцянки.
20.10.2023 14:53 Відповісти
В Україні є латифундисти, чию землю воїни захищають. Може хай поділяться гектарами?
20.10.2023 14:51 Відповісти
Та да, краще мати 10тис. фермерів-воїнів, ніж 1 латифундиста.
20.10.2023 14:55 Відповісти
В Україні є латифундисти, чию землю воїни захищають. Може хай поділяться гектарами?
20.10.2023 14:51 Відповісти
Та да, краще мати 10тис. фермерів-воїнів, ніж 1 латифундиста.
20.10.2023 14:55 Відповісти
Дети асфальта.
И еще кому то нравится?
Два гектара это только чтоб ****....ся.
Для огорода это очень и очень много. А для фермерского хозяйства это очень мало. Там речь от десяти га должна идти.
20.10.2023 15:37 Відповісти
Ну тоді конкретно ви нічого не отримаєте, згодні?
20.10.2023 17:27 Відповісти
угу.. "відняти та поділити"..угу...
20.10.2023 15:10 Відповісти
хто казав про "відняти"? читати навчіться
20.10.2023 15:18 Відповісти
Угу … ті МЕГАБАРИГИ гниди не платять податки , ВСЕ в офшори переганяють! Саме вони підло ( кровавими лапами РАШИСТІВ) вбили единого патріота фермера - Вітадурського ! І саме ха них в тому році призупинили контрнаступ на півдні , пересварились з поляками
20.10.2023 15:26 Відповісти
Сама ты Віта дурська.

https://latifundist.com/media/dossier/original/00/00/110/aleksei-vadaturskiy-83717.jpg

Олексій Вадатурський, генеральний директор компанії "Нібулон"

https://latifundist.com/kompanii/3-nibulon

https://latifundist.com/kompanii/3-nibulon
20.10.2023 15:36 Відповісти
Родич з села розповідав, що було біля села велике пасовище, потім місцевий "латифундист" почав його обробляти. Обурені люди звернулися до місцевої влади і виявилося, що землю роздали атошникам, а латифундист просто взяв в них її в оренду. Тому нічого не вийде з Вашої ідея, на папері "латифундисти" не мають навіть кількох соток власної землі, всі тисячі гектарів - оренда .
20.10.2023 15:22 Відповісти
Да, да. Родича обидели? Если серьезно, обстоит так дело везде. Халява (земли громады) перестает работать. Деды здесь пасли, а у нас забрали. У нас хрен кто согласился арендовать выпас, все пасли на халяву. Пришли АТОшники, за малую толику ЗАКОННО получили БЕСХОЗНЫЕ земли.
20.10.2023 15:46 Відповісти
А вас чим "обідили" чи Ви завжди такі "обіжені" ? Я хіба написав, що мого родича якось образили? Землю громади віддали рішенням обласного держгеокадастру атошнікам з інших областей і якимось дивним чином місцевий латифундист одразу їх всіх знайшов та домовився про оренду. І це лише одна із схем захоплення латифундистами вільних земель громади шляхом оформлення на різних підставних осіб з допомогою управлінь держгеокадастру і згода місцевої влади при цьому не потрібна. І землі були не "БЕСХОЗНИ", було рішення сільської ради про виділення її саме під громадське пасовище, але це не зупинило обласних чинуш, тепер повернути землю можна буде тільки через суд.
20.10.2023 16:43 Відповісти
Примите мои извинения, не хотел вас обидеть.
У нас на хуторе (ещё в старой жизни) 4 семьи использовали выпас бесплатно. Там деды ещё пасли.
Когда им предлагали взять в аренду. Очень удивлялись таким недостойным предложениям. Последствия я описал.
Вояку, который выжил на войне ещё гробиться на 2 гектарах. А если он артист по жизни? Сама льгота коррупционная
20.10.2023 17:41 Відповісти
потрібно планувати окупувати хоча б Бєлгородську область, також Курську та Воронєжську, і безперечно Кубаннь, а ще Зелений та Малиновий клини.

нам чужого не треба, але й свого не віддамо!
20.10.2023 15:31 Відповісти
Влада не впевнена, що буде при владі й надалі. Тому роздають обіцянки.
20.10.2023 14:53 Відповісти
Тем более что обицянки ей ничего не стоят.
Земли будут выделять местная власть, а возить частный перевозчик.
20.10.2023 15:50 Відповісти
Влада заклала сповільнену дію під саму державу.
20.10.2023 14:55 Відповісти
після завершення війни...? чому не після цілкової перемоги України над ворогом?
не всі напевно розуміють, що відбувається...
20.10.2023 14:57 Відповісти
Держава заклала міну - иными совами наложила кучу
20.10.2023 14:57 Відповісти
Ржунимагу
Подумаешь,гектары пообещали
А миллиард деревьев ?
Ну вы и лохи
Когда вы уже поймете
Обещать - не значит жениться
Можно ,простите за грубость
Трах....ь просто обещаниями
Особенно когда такие мастера
ПО ОБІЦЯНКАМ
20.10.2023 15:00 Відповісти
что, опять *******?
20.10.2023 15:06 Відповісти
А с 2014 по 2019 все ветераны получили обещанные 2 на земли? Даже Герою Украины Н. Савченко, еще до тех событий когда ее посадили, а потом выпустили и то не дали. А что тогда говорить о простых ветеранах. А ведь обещала не просто власть, а патриотличная власть.
20.10.2023 15:07 Відповісти
Какая земля для Савченко?
Эта эфэсбэшная мразь переворот готовила
Из - за того,что народ слюной исходил
Обожал эту больную на всю голову дуру
Порошенко принял совершенно популистское решение
Наградить эту пациентку вместо того
Чтобы допросить на Полиграфе
и отправить к доктору психиатру
20.10.2023 15:18 Відповісти
Дело не в самой Савченко. Дело в звании "Герой Украины". И если Героя Украины попередняя патриотичная власть обдурила на 2 га земли, то что досталось бы простым ветеранам. А ничего. Так что, дело в том, что дурили всех подряд.
20.10.2023 19:08 Відповісти
Это Савченко обдурила всех
Никакой она не Герой Украины
По ее вине в Айдаре погибли минимум 6 человек
Она лет с 19 завербована ФСБ
У нас таких засланных казачков- как говна
Народ их любит
Всякому говну дарить по 2 гектара- раскатали губу
Вы ее себе возьмите,любитель эфэсбэшной агентуры
Она и в вашей стране че- нибудь устроит
У нее большой опыт по этой части
20.10.2023 19:16 Відповісти
Якщо викреслити "тежвоював-ветеранів" то залишиться Азов, та ще на 8-10 бригад й все. Про що марафонівська макака Гудіменко каже? Він усю війну на телебаченні був, а зараз виявляється що книгу писав та презентував. Хай розкаже це холодноярівцям, котрих після тижня "підготовки" кидали на нуль і більше про них ми чули лише з репортажів репотжів NYT. А тут прямо горець - і книгу і воює, і 3.143дить.
20.10.2023 15:15 Відповісти
продумувати та розробляти..., це ж не про нашу владу та чиновників..., простіше зробити кальку з радянських пільг й забути про це як про страшний сон..., а далі, ну їх, аби не заважали красти та присвоювати бюджетні кошти 1000 й 1 способом...
20.10.2023 15:16 Відповісти
Якщо так звана держава ВЖЕ не здатна забезпечити військовим підготовку, спорядження, гідне відношення, нормальних командирів, піклування після поранення, виплату гробових, то яким же лохом треба бути щоб повірити що вона після війни забезпечить хоча б 10% обіцяного?

Реалії такі, що якщо тебе загребли в армію, то ні на що не разраховуй, кращий для тебе вихід у цій ситуації - лишитись живим і відносно здоровим. Це найкращий підсумок такої ситуації, на більше не треба розраховувати.
20.10.2023 15:22 Відповісти
Держава заклала міну сповільненої дії стосовно ветеранів, Дефініція ДЕРЖАВА - як "велика організація або структура, яка керує певною територією і має свої правила, закони і владу" (цитування поW). А в Україні це партія&правительство - партія формує уряд. Яка партія такий і уряд...

Щодо ветеранів, покалічених на війні бійців, сімей тих хто загинув все буде по СССРівській формулі "Я вас на войну нє отправлял".

Чим довше триватиме війна, тим глибшатиме прірва між чиновниками, які відсиджувалися і збагачувалися в тилу і ветеранами буде глибшати - ситий і здоровий чиновник, покаліченого фізично, чи морально і голодного не розуміє. Буде багато слів, зливи нагород, пам'ятників... а справжнього піклування не буде

Так було завжди коли наставали дні миру: в СССР, в США, в Англії.

В Україні буде ще більш відверто цинічно... Тому що немає держави.
20.10.2023 15:32 Відповісти
Як що це правда(по 2 гектари)+проводний телефон,то це повний п...ц.Гопнікі-більшовики у владі нічого не придумали як скопіювити у гопоти-більшовиків прошлого століття."земля крестьянам"-помятаєте.Проводной телефон-це у бидлокварталі скопіювали-чисто поржать.
20.10.2023 15:34 Відповісти
Адже велика кількість вчорашніх захисників залишаться без роботи, без житла і з думкою про те, що держава не виконала свій обов'язок Джерело:
Хотів би звернути увагу автора на те, що, натомість, "велика кількість захисників" повернеться з війни мільйонерами.
Сьогодні щомісячні виплати військовим сягають 75 мільярдів гривень.
За рік вийде просто шалена сума!
З отриманим грішми можна буде вирішити питання і з роботою, і з житлом, хіба ні?
Якщо держава не виконуватиме взятих зобов*язань, беріть її за барки і вимагайте!
Але, вона і зараз не виконує, і що?
Не варто зводити все до побутового конфлікту між ветеранами та "всіма іншими".
20.10.2023 15:34 Відповісти
Головне суддям і депутанкам пільги і виплати пожиттєво...🤬
20.10.2023 15:59 Відповісти
2 гектари? Хоч би 10 соток під житловий будинок не у чорта на рогах для УБД (АТО) - ВПО. Бо втрачено на окупованій території все!
20.10.2023 16:16 Відповісти
Коли війна закінчиться ці аферисти вже не будуть при владі, так що це не їх турбота !
20.10.2023 17:20 Відповісти
Чувствую этот чувак не на стороне ветеранов...Он готовит почву к оправданию власти очередного "кидалова" ветеранов...!
20.10.2023 22:00 Відповісти
В депутатов, министров, олигархов, прокуроров, судей отнимите и отдайте ветеранам!

В конце концов ветераны в основном за их имущество кровь пролили... Так как практически ВСЕ в Украине принадлежит этому жулью!
20.10.2023 22:03 Відповісти
 
 