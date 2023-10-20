Держава заклала міну сповільненої дії стосовно ветеранів, - Юрій Гудименко

Ситуація з чинними програмами пільг для ветеранів уже зараз виглядає, як міна сповільненої дії, оскільки після завершення війни стане очевидною неспроможність держави виконати всі зобов’язання.

Про це військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів під час презентації своєї книги "Історії та війни" у Хмельницькому, передає Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що після війни українське суспільство отримає щонайменше мільйон ветеранів, яким необхідно бути виділити по 2 гектари землі. Для того, щоб це зробити, потрібно планувати окупувати хоча б Бєлгородську область. Давайте будемо реалістами: з землею краще не стане. У ветеранів є пріоритетне право на отримання житла, що теж в наших реаліях видається сумнівним до виконання. Натомість багато років поспіль велика сума коштів з бюджету виділяється на безоплатне встановлення ветеранам провідного телефона. Я запитував своїх побратимів, чи пам’ятають вони, як цей телефон виглядає, ніхто не пригадав. Отже, в якийсь момент мільйон людей спитають владу: "де те, що нам обіцяно законодавством?", - коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, в такому випадку конфлікт між ветеранами і державою неминучий. Адже велика кількість вчорашніх захисників залишаться без роботи, без житла і з думкою про те, що держава не виконала свій обов'язок.

"Ветерани почнуть об'єднуватися між собою і розхитувати політичну ситуацію в Україні. Суспільство сприйматиме ветеранів як пільговиків, які протестують, щось вимагають, показують в маршрутках посвідчення УБД. І з часом те шанобливе ставлення до воїнів, яке цивільне населення відчуває зараз, почне зникати. Подібних прикладів післявоєнної ситуації багато в світовій історії. Тому для держави критично необхідно продумувати і втілювати комплексну програму соціалізації ветеранів, з широким вікном можливостей, а не утримання", - наголосив Юрій Гудименко.

