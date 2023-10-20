5 218 7
Германия передала Украине в новом пакете помощи зенитные установки Gepard
В новом пакете помощи от Германии Украина получила 3 зенитных установки Gepard, технику, БПЛА и боеприпасы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение правительства Германии.
Новый пакет помощи содержит в частности:
- 3 зенитные установки Gepard;
- 20 БПЛА RQ-35 Heidrun;
- 20 БПЛА Vector;
- 1 мостоукладчик Biber;
- 3 тягача HX81 та 3 прицепа к ним;
- 13 машин охраны границы;
- 3872 дымових снаряда 155-мм.
