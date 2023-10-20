Германия передала Украине в новом пакете помощи зенитные установки Gepard

В новом пакете помощи от Германии Украина получила 3 зенитных установки Gepard, технику, БПЛА и боеприпасы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение правительства Германии.

Новый пакет помощи содержит в частности:

3 зенитные установки Gepard;

20 БПЛА RQ-35 Heidrun;

20 БПЛА Vector;

1 мостоукладчик Biber;

3 тягача HX81 та 3 прицепа к ним;

13 машин охраны границы;

3872 дымових снаряда 155-мм.

