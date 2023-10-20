РУС
Германия передала Украине в новом пакете помощи зенитные установки Gepard

В новом пакете помощи от Германии Украина получила 3 зенитных установки Gepard, технику, БПЛА и боеприпасы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение правительства Германии.

Новый пакет помощи содержит в частности:

  • 3 зенитные установки Gepard;
  • 20 БПЛА RQ-35 Heidrun;
  • 20 БПЛА Vector;
  • 1 мостоукладчик Biber;
  • 3 тягача HX81 та 3 прицепа к ним;
  • 13 машин охраны границы;
  • 3872 дымових снаряда 155-мм.

Также читайте: Пока не будет поставок ракет Taurus Украине, - посол Германии Егер

Германия (7220) ПВО (3030) помощь и поддержка (885)
За оборонну зброю дякуємо!

Але вкрай потрібні і наступальні теж - Тауруси в ЗСУ вже зачекались!
показать весь комментарий
20.10.2023 16:34
я так розумію що єдиною перепоною у передачі Україні таурусів є саме шольц...
показать весь комментарий
20.10.2023 16:36
Я ХЗ, але виглядає саме так.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:40
Новий пакет- а вньом ракети--- нет.
показать весь комментарий
20.10.2023 16:36
Почему-то думаю, что нам далеко не всё озвучивают в публичном пространстве
показать весь комментарий
20.10.2023 17:22
Дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
20.10.2023 17:17
Асфальт від зелених, ППО для України, так не став!
показать весь комментарий
20.10.2023 18:29
 
 