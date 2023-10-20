5 218 7
Німеччина передала Україні у новому пакеті допомоги зенітні установки Gepard
У новому пакеті допомоги від Німеччини Україна отримала 3 зенітні установки Gepard, техніку, БпЛА та боєприпаси.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення уряду Німеччини.
Новий пакет допомоги містить зокрема:
- 3 зенітні установки Gepard;
- 20 БпЛА RQ-35 Heidrun;
- 20 БпЛА Vector;
- 1 мостоукладач Biber;
- 3 тягачі HX81 та 3 причепи до них;
- 13 машин охорони кордону;
- 3872 димових снарядів 155-мм.
Але вкрай потрібні і наступальні теж - Тауруси в ЗСУ вже зачекались!