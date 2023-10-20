УКР
Німеччина передала Україні у новому пакеті допомоги зенітні установки Gepard

У новому пакеті допомоги від Німеччини Україна отримала 3 зенітні установки Gepard, техніку, БпЛА та боєприпаси.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення уряду Німеччини.

Новий пакет допомоги містить зокрема: 

  • 3 зенітні установки Gepard;
  • 20 БпЛА RQ-35 Heidrun;
  • 20 БпЛА Vector;
  • 1 мостоукладач Biber;
  • 3 тягачі HX81 та 3 причепи до них;
  • 13 машин охорони кордону;
  • 3872 димових снарядів 155-мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна в Ізраїлі не обмежить підтримку України, у них різні супротивники та різні військові потреби, - Пісторіус

За оборонну зброю дякуємо!

Але вкрай потрібні і наступальні теж - Тауруси в ЗСУ вже зачекались!
20.10.2023 16:34 Відповісти
я так розумію що єдиною перепоною у передачі Україні таурусів є саме шольц...
20.10.2023 16:36 Відповісти
Я ХЗ, але виглядає саме так.
20.10.2023 16:40 Відповісти
Новий пакет- а вньом ракети--- нет.
20.10.2023 16:36 Відповісти
Почему-то думаю, что нам далеко не всё озвучивают в публичном пространстве
20.10.2023 17:22 Відповісти
Дякуємо, друзі.
20.10.2023 17:17 Відповісти
Асфальт від зелених, ППО для України, так не став!
20.10.2023 18:29 Відповісти
 
 