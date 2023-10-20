За сутки на южном направлении россияне потеряли 1051 солдата и 200 единиц техники, - Тарнавский

Более 200 единиц поврежденной и уничтоженной вражеской техники за сутки. Общие потери оккупантов на Таврическом направлении в живой силе - 1051 человек. Боевые действия продолжаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальной телеграм-канале командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

В сообщении отмечается: "В общем враг нанес 1 ракетный и 18 авиационных ударов, провел 43 боевых столкновения, кроме того, совершил 859 артобстрелов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1500 огневых задач. Общие потери врага составляют 1051 человек. 2 оккупанта попали в плен.

Уничтожены 143 единицы военной техники противника. В частности, 31 танк, 74 ББМ, 6 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 18 БпЛА и 10 единиц автомобильной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага. Еще 63 единицы ВВТ оккупантов повреждены, в том числе 20 танков".