РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8682 посетителя онлайн
Новости Война
9 019 32

За сутки на южном направлении россияне потеряли 1051 солдата и 200 единиц техники, - Тарнавский

війна,зсу

Более 200 единиц поврежденной и уничтоженной вражеской техники за сутки. Общие потери оккупантов на Таврическом направлении в живой силе - 1051 человек. Боевые действия продолжаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальной телеграм-канале командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

В сообщении отмечается: "В общем враг нанес 1 ракетный и 18 авиационных ударов, провел 43 боевых столкновения, кроме того, совершил 859 артобстрелов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1500 огневых задач. Общие потери врага составляют 1051 человек. 2 оккупанта попали в плен.

Читайте также: Силы обороны имеют частичный успех юго-западнее Вербового на Запорожье, - Тарнавский

Уничтожены 143 единицы военной техники противника. В частности, 31 танк, 74 ББМ, 6 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 18 БпЛА и 10 единиц автомобильной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага. Еще 63 единицы ВВТ оккупантов повреждены, в том числе 20 танков".

Автор: 

Таврия (179) Тарнавский Александр (223) контрнаступление на Юге (289)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Скажені шакали, ладні здохнути, аби лише напаскудити Україні.
Вже два тижні, щодоби здихає 800-900 цапорилих, а втрати броні більше ніж на початку вторгнення, сподіваюсь що Україна витримає цей шалений натиск.
показать весь комментарий
20.10.2023 20:13 Ответить
+16
Це вже друге повідомлення за добу про ці втрати . Якщо так , то йде якась грандіозна битва . Так само , як і в Авдіївці .
показать весь комментарий
20.10.2023 20:14 Ответить
+7
"Ямочный ремонт"

показать весь комментарий
20.10.2023 20:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это уже разгром рашистов или ещё нет?
показать весь комментарий
20.10.2023 20:05 Ответить
який разгром....щойно послухав генерала Кривоноса,на деяких напрямках як от Авдіївка росіяни використовують більше 70 фпв дронів на добу!!!ворог збільшив виробництво і на це треба реагувати бо немає у нас переваги в цьому компоненті.
показать весь комментарий
20.10.2023 20:19 Ответить
Наразі де він? Який участок контролює?
показать весь комментарий
20.10.2023 20:27 Ответить
Скажені шакали, ладні здохнути, аби лише напаскудити Україні.
Вже два тижні, щодоби здихає 800-900 цапорилих, а втрати броні більше ніж на початку вторгнення, сподіваюсь що Україна витримає цей шалений натиск.
показать весь комментарий
20.10.2023 20:13 Ответить
Це вже друге повідомлення за добу про ці втрати . Якщо так , то йде якась грандіозна битва . Так само , як і в Авдіївці .
показать весь комментарий
20.10.2023 20:14 Ответить
за свиноцабак кто-то платит и сколько...?
показать весь комментарий
20.10.2023 20:39 Ответить
Уважаємий цензор! А можна цього кацапа забанити? Якщо не за антиукраїнську пропаганду, то хоча б за нецензурщину
показать весь комментарий
20.10.2023 20:49 Ответить
Bravo
показать весь комментарий
20.10.2023 20:24 Ответить
Якщо тут 1000 + 1000 голів русні в Авдіївці, то рашен самки не встигнуть виконувати відоме прислів'я. зграя гвалтівників, вбивць і мародерів просто зникне.
показать весь комментарий
20.10.2023 20:26 Ответить
Авдіївку чомусь відносять до півдня.
показать весь комментарий
20.10.2023 22:06 Ответить
Ця новина вже була на цензорі о 10:50:

"Цієї доби ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували понад тисячу загарбників та 143 одиниці бронетехніки, - Сили оборони..."

10:50 20.10.2023
показать весь комментарий
20.10.2023 20:28 Ответить
"Ямочный ремонт"

показать весь комментарий
20.10.2023 20:40 Ответить
Уничтожено 74 ББМ (бронированных боевых машин).. Не много ли за день?
показать весь комментарий
20.10.2023 20:43 Ответить
Под Авдеевкой даже больше (и там есть фото-видео подтверждения). И я так понял, что и на юге какая-то бойня идет
показать весь комментарий
20.10.2023 20:50 Ответить
Под Авдеевкой даже больше чем 74 шт в день? Да это вообще, невозможно себе представить..
показать весь комментарий
20.10.2023 21:03 Ответить
Кацапи лізуть на кулемети на вимогу свого диктатора, як вівці на забій - бояться, але лізуть, бо якщо не лізти і не здохнути швидко від української кулі/мини/снаряда, то "командири" будуть годинами їх використовувати як груші для биття - все одно здохнуть, але значно болісніше. Просто змирилися вже зі смертю.

Країна генетичних рабів, що тут ще скажеш.
показать весь комментарий
20.10.2023 21:49 Ответить
американцы в Ираке поставили рекорд, взвод солдат на бандермобиле джавелинами сожгли около 200 танков за рабочий день.
показать весь комментарий
20.10.2023 22:36 Ответить
Щось не чув про таке. Але там є "шоссе смерті" все завалене технікою воєнною і цивільною.
показать весь комментарий
21.10.2023 09:52 Ответить
Там середня кількість спаленої броні за сутки була десь 75 штук. Але кілька джерел кажуть про різну кількость танків - то 1800, то 2800, то 3800. Єдиний факт, що всі вони були спалені протягом 21 дня.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:14 Ответить
Х...... недавно оголосив, що його орда перейшла до активної оборони.
На початку вересня 1942 року маршал Жора, невдало виконавши "маневр" активної оборони на північ від сталінграду, ****** Сталіну мульку, що з метою недопущення перекидання військ вермахту на Південь, необхідно взяти Ржев. І в жовтні почалася Ржевська мясорубка. Перевага над німцями катастрофічна, по танкам - 6/1. Місяць безплодних атак, і все залишилось на місці. Спалив всю БТТ (танків 1800 штук), 300 тис. загиблими а скільки розстріляв -нікому не відомо. От тоді він і отримав "заслужену клічку" мяснік. А наступи Жори -мясні штурми.
показать весь комментарий
20.10.2023 21:02 Ответить
В цілому вірно, але трохи хочу виправити. Ржевско-Вяземская наступальна операція почалась ще в січні 1942 року і закінчилась в березні 1943. Різниця в датах виникає через те що вона відбувалась у кілька етапів. Загальні втрати за весь цей період досі не підраховані, та й думаю що вже ніколи не будуть підраховані, і по різним оцінкам становлять від 500 тис. до одного мільйона. По кількості вбитих ця "операція" може конкурувати лише з Сталінградською битвою.
Цікавий факт - коли все ж таки червона армія зайшла в Ржев, то це було обявлено величезною перемогою. Але мало хто знає як це насправді було. Коли ржевський виступ вже занадто вклинювався в російський фронт німці щоб уникнути оточення вночі тихо покинули місто, а ЧА ні сном, ні духом ще деякий час готувалися до штурму. Коли до них дійшло, то просто зайшли в пусте місто. Успіх німців був зумовлений тим що вони дуже добре і професійно підготувалися, вистроїли укріплення з урахуванням рельєфу місцевості і пристріляли кожен метр землі. ЧА коли підійшли до Ржева то пішли в наступ навіть не маючи актуальних карт місцевості, без попередньої розвідки. Вони просто тупо посилали бійців товпами на ворога, волна за волною.
Все це дуже нагадує як кацапня зараз штурмують Авдіївку. Виходить що 80 років після тих подій кацапів нічому не навчили. І це дуже добре.
показать весь комментарий
20.10.2023 21:45 Ответить
https://twitter.com/i/status/1715283934781517868 цікаві тільки перші 0,5 секунди відео . А далі все як завжди.
показать весь комментарий
20.10.2023 21:30 Ответить
Наступів з кінцевою метою Ржева було три. Перша в січні 1942 (РжевськоВяземська) друга в липні 1942 року ( прикрита назвою Погорєло-Городіщенская операція) і третя в жовтні 1942 року.
Основною в кампанії осені 1942 року ЧА була Ржевська операція, для її проведення було залучено більше половини всіх резервів ЧА. Одних полків ПТА було залучено більше ста, для порівняння в районі Сталінграда було більше 30. Сталінград був другорядним напрямком. Для наганяння страху нового наступу на Москву в 1942 році, вермахт провів розвідоперацію "Кремль", коли за "допомогою" убитого німецького офіцера передали фальшивий оперативний план наступу. Невдалі дії у Московській битві і спонукали залучили надмірні сили в районі Москви. А операція "Буйвол" була проведена для посилення військ в районі Орла.
показать весь комментарий
22.10.2023 05:43 Ответить
За тыщу - тока на юге. по общим сведеньям должно быть >1.5 штуки.
показать весь комментарий
20.10.2023 21:38 Ответить
Навчально-тренувальний літак Ту-134УБЛ (по кодификации НАТО: Crusty-B) мпб летовище Толмачово (ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT) Новосибірська обл. ) зі складу 14 А ВПС и ППО ЗС РФ впав у Кемеровській області в результаті відмов системи управляння. Доля екіпажу невідома. https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
показать весь комментарий
20.10.2023 23:01 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2023 00:12 Ответить
Війна тільки набирає обертів. Аби тільки сил і розуму вистачило українській армії все це сміття утилізувати.
показать весь комментарий
21.10.2023 02:56 Ответить
1-2 тис.в день Втрат для рашки це фігня, там ше даже багато дибілоідів, там завжди людські втрати рахували мільонами, а ось техніка там не виробляється в таких обьемах як при СССР.
показать весь комментарий
21.10.2023 09:11 Ответить
По техніці та *********** не фігня.
Дебілоідів може і багато, але стільки броні та артилерії наклепати ну і мін зі снарядами, не так легко.
совок років пятдесят накопичував те, що кацапи просрали за два роки.
показать весь комментарий
21.10.2023 13:40 Ответить
 
 