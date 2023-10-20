УКР
За добу на південному напрямку росіяни втратили 1051 солдата та 200 одиниць техніки, - Тарнавський

Понад 200 одиниць пошкодженої та знищеної ворожої техніки за добу. Загальні втрати окупантів на таврійському напрямку у живій силі - 1051 особа. Бойові дії тривають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному телеграмі  командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

У повідомленні зазначається: "Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 18 авіаційних ударів, провів 43 бойових зіткнення, окрім того, здійснив 859 артобстрілів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1500 вогневих завдань. Загальні втрати ворога становлять 1051 особу. 2 окупанти потрапили в полон.

Також читайте: Сили оборони мають частковий успіх південно-західніше Вербового на Запоріжжі, - Тарнавський

Знищено 143 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 31 танк, 74 ББМ, 6 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 18 БпЛА та 10 одиниць автомобільної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога. Ще 63 одиниці ОВТ окупантів пошкоджено, зокрема, 20 танків".

Скажені шакали, ладні здохнути, аби лише напаскудити Україні.
Вже два тижні, щодоби здихає 800-900 цапорилих, а втрати броні більше ніж на початку вторгнення, сподіваюсь що Україна витримає цей шалений натиск.
20.10.2023 20:13 Відповісти
Це вже друге повідомлення за добу про ці втрати . Якщо так , то йде якась грандіозна битва . Так само , як і в Авдіївці .
20.10.2023 20:14 Відповісти
"Ямочный ремонт"

20.10.2023 20:40 Відповісти
это уже разгром рашистов или ещё нет?
20.10.2023 20:05 Відповісти
який разгром....щойно послухав генерала Кривоноса,на деяких напрямках як от Авдіївка росіяни використовують більше 70 фпв дронів на добу!!!ворог збільшив виробництво і на це треба реагувати бо немає у нас переваги в цьому компоненті.
20.10.2023 20:19 Відповісти
Наразі де він? Який участок контролює?
показати весь коментар
за свиноцабак кто-то платит и сколько...?
Уважаємий цензор! А можна цього кацапа забанити? Якщо не за антиукраїнську пропаганду, то хоча б за нецензурщину
Bravo
Якщо тут 1000 + 1000 голів русні в Авдіївці, то рашен самки не встигнуть виконувати відоме прислів'я. зграя гвалтівників, вбивць і мародерів просто зникне.
Авдіївку чомусь відносять до півдня.
"Ямочный ремонт"

Уничтожено 74 ББМ (бронированных боевых машин).. Не много ли за день?
Под Авдеевкой даже больше (и там есть фото-видео подтверждения). И я так понял, что и на юге какая-то бойня идет
Под Авдеевкой даже больше чем 74 шт в день? Да это вообще, невозможно себе представить..
Кацапи лізуть на кулемети на вимогу свого диктатора, як вівці на забій - бояться, але лізуть, бо якщо не лізти і не здохнути швидко від української кулі/мини/снаряда, то "командири" будуть годинами їх використовувати як груші для биття - все одно здохнуть, але значно болісніше. Просто змирилися вже зі смертю.

Країна генетичних рабів, що тут ще скажеш.
американцы в Ираке поставили рекорд, взвод солдат на бандермобиле джавелинами сожгли около 200 танков за рабочий день.
Щось не чув про таке. Але там є "шоссе смерті" все завалене технікою воєнною і цивільною.
Там середня кількість спаленої броні за сутки була десь 75 штук. Але кілька джерел кажуть про різну кількость танків - то 1800, то 2800, то 3800. Єдиний факт, що всі вони були спалені протягом 21 дня.
Х...... недавно оголосив, що його орда перейшла до активної оборони.
На початку вересня 1942 року маршал Жора, невдало виконавши "маневр" активної оборони на північ від сталінграду, ****** Сталіну мульку, що з метою недопущення перекидання військ вермахту на Південь, необхідно взяти Ржев. І в жовтні почалася Ржевська мясорубка. Перевага над німцями катастрофічна, по танкам - 6/1. Місяць безплодних атак, і все залишилось на місці. Спалив всю БТТ (танків 1800 штук), 300 тис. загиблими а скільки розстріляв -нікому не відомо. От тоді він і отримав "заслужену клічку" мяснік. А наступи Жори -мясні штурми.
В цілому вірно, але трохи хочу виправити. Ржевско-Вяземская наступальна операція почалась ще в січні 1942 року і закінчилась в березні 1943. Різниця в датах виникає через те що вона відбувалась у кілька етапів. Загальні втрати за весь цей період досі не підраховані, та й думаю що вже ніколи не будуть підраховані, і по різним оцінкам становлять від 500 тис. до одного мільйона. По кількості вбитих ця "операція" може конкурувати лише з Сталінградською битвою.
Цікавий факт - коли все ж таки червона армія зайшла в Ржев, то це було обявлено величезною перемогою. Але мало хто знає як це насправді було. Коли ржевський виступ вже занадто вклинювався в російський фронт німці щоб уникнути оточення вночі тихо покинули місто, а ЧА ні сном, ні духом ще деякий час готувалися до штурму. Коли до них дійшло, то просто зайшли в пусте місто. Успіх німців був зумовлений тим що вони дуже добре і професійно підготувалися, вистроїли укріплення з урахуванням рельєфу місцевості і пристріляли кожен метр землі. ЧА коли підійшли до Ржева то пішли в наступ навіть не маючи актуальних карт місцевості, без попередньої розвідки. Вони просто тупо посилали бійців товпами на ворога, волна за волною.
Все це дуже нагадує як кацапня зараз штурмують Авдіївку. Виходить що 80 років після тих подій кацапів нічому не навчили. І це дуже добре.
https://twitter.com/i/status/1715283934781517868 цікаві тільки перші 0,5 секунди відео . А далі все як завжди.
Наступів з кінцевою метою Ржева було три. Перша в січні 1942 (РжевськоВяземська) друга в липні 1942 року ( прикрита назвою Погорєло-Городіщенская операція) і третя в жовтні 1942 року.
Основною в кампанії осені 1942 року ЧА була Ржевська операція, для її проведення було залучено більше половини всіх резервів ЧА. Одних полків ПТА було залучено більше ста, для порівняння в районі Сталінграда було більше 30. Сталінград був другорядним напрямком. Для наганяння страху нового наступу на Москву в 1942 році, вермахт провів розвідоперацію "Кремль", коли за "допомогою" убитого німецького офіцера передали фальшивий оперативний план наступу. Невдалі дії у Московській битві і спонукали залучили надмірні сили в районі Москви. А операція "Буйвол" була проведена для посилення військ в районі Орла.
За тыщу - тока на юге. по общим сведеньям должно быть >1.5 штуки.
Навчально-тренувальний літак Ту-134УБЛ (по кодификации НАТО: Crusty-B) мпб летовище Толмачово (ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT) Новосибірська обл. ) зі складу 14 А ВПС и ППО ЗС РФ впав у Кемеровській області в результаті відмов системи управляння. Доля екіпажу невідома. https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
Війна тільки набирає обертів. Аби тільки сил і розуму вистачило українській армії все це сміття утилізувати.
1-2 тис.в день Втрат для рашки це фігня, там ше даже багато дибілоідів, там завжди людські втрати рахували мільонами, а ось техніка там не виробляється в таких обьемах як при СССР.
По техніці та *********** не фігня.
Дебілоідів може і багато, але стільки броні та артилерії наклепати ну і мін зі снарядами, не так легко.
совок років пятдесят накопичував те, що кацапи просрали за два роки.
