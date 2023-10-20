За добу на південному напрямку росіяни втратили 1051 солдата та 200 одиниць техніки, - Тарнавський
Понад 200 одиниць пошкодженої та знищеної ворожої техніки за добу. Загальні втрати окупантів на таврійському напрямку у живій силі - 1051 особа. Бойові дії тривають.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному телеграмі командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
У повідомленні зазначається: "Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 18 авіаційних ударів, провів 43 бойових зіткнення, окрім того, здійснив 859 артобстрілів.
Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1500 вогневих завдань. Загальні втрати ворога становлять 1051 особу. 2 окупанти потрапили в полон.
Знищено 143 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 31 танк, 74 ББМ, 6 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 18 БпЛА та 10 одиниць автомобільної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога. Ще 63 одиниці ОВТ окупантів пошкоджено, зокрема, 20 танків".
Вже два тижні, щодоби здихає 800-900 цапорилих, а втрати броні більше ніж на початку вторгнення, сподіваюсь що Україна витримає цей шалений натиск.
"Цієї доби ЗСУ на Таврійському напрямку ліквідували понад тисячу загарбників та 143 одиниці бронетехніки, - Сили оборони..."
10:50 20.10.2023
Країна генетичних рабів, що тут ще скажеш.
На початку вересня 1942 року маршал Жора, невдало виконавши "маневр" активної оборони на північ від сталінграду, ****** Сталіну мульку, що з метою недопущення перекидання військ вермахту на Південь, необхідно взяти Ржев. І в жовтні почалася Ржевська мясорубка. Перевага над німцями катастрофічна, по танкам - 6/1. Місяць безплодних атак, і все залишилось на місці. Спалив всю БТТ (танків 1800 штук), 300 тис. загиблими а скільки розстріляв -нікому не відомо. От тоді він і отримав "заслужену клічку" мяснік. А наступи Жори -мясні штурми.
Цікавий факт - коли все ж таки червона армія зайшла в Ржев, то це було обявлено величезною перемогою. Але мало хто знає як це насправді було. Коли ржевський виступ вже занадто вклинювався в російський фронт німці щоб уникнути оточення вночі тихо покинули місто, а ЧА ні сном, ні духом ще деякий час готувалися до штурму. Коли до них дійшло, то просто зайшли в пусте місто. Успіх німців був зумовлений тим що вони дуже добре і професійно підготувалися, вистроїли укріплення з урахуванням рельєфу місцевості і пристріляли кожен метр землі. ЧА коли підійшли до Ржева то пішли в наступ навіть не маючи актуальних карт місцевості, без попередньої розвідки. Вони просто тупо посилали бійців товпами на ворога, волна за волною.
Все це дуже нагадує як кацапня зараз штурмують Авдіївку. Виходить що 80 років після тих подій кацапів нічому не навчили. І це дуже добре.
Основною в кампанії осені 1942 року ЧА була Ржевська операція, для її проведення було залучено більше половини всіх резервів ЧА. Одних полків ПТА було залучено більше ста, для порівняння в районі Сталінграда було більше 30. Сталінград був другорядним напрямком. Для наганяння страху нового наступу на Москву в 1942 році, вермахт провів розвідоперацію "Кремль", коли за "допомогою" убитого німецького офіцера передали фальшивий оперативний план наступу. Невдалі дії у Московській битві і спонукали залучили надмірні сили в районі Москви. А операція "Буйвол" була проведена для посилення військ в районі Орла.
Дебілоідів може і багато, але стільки броні та артилерії наклепати ну і мін зі снарядами, не так легко.
совок років пятдесят накопичував те, що кацапи просрали за два роки.