За добу на південному напрямку росіяни втратили 1051 солдата та 200 одиниць техніки, - Тарнавський

Понад 200 одиниць пошкодженої та знищеної ворожої техніки за добу. Загальні втрати окупантів на таврійському напрямку у живій силі - 1051 особа. Бойові дії тривають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному телеграмі командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

У повідомленні зазначається: "Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 18 авіаційних ударів, провів 43 бойових зіткнення, окрім того, здійснив 859 артобстрілів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1500 вогневих завдань. Загальні втрати ворога становлять 1051 особу. 2 окупанти потрапили в полон.

Знищено 143 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 31 танк, 74 ББМ, 6 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 18 БпЛА та 10 одиниць автомобільної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога. Ще 63 одиниці ОВТ окупантів пошкоджено, зокрема, 20 танків".