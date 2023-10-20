Конфискованные активы России должны стать основным ресурсом для восстановления Украины, - Шмыгаль

Конфискованные российские активы в следующем году должны стать основным ресурсом для восстановления Украины.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, Шмыгаль проинформировал, что евродепутаты поддерживают инициативу Украины относительно направления замороженных на Западе средств России на восстановление нашей страны.

Мы постоянно работаем и убеждаем союзников в том, что это нужно сделать как можно быстрее. Имеем в этом поддержку многих стран и политиков в ЕС, США и Великобритании. Делаем для этого все возможное, ведь конфискованные российские активы уже в следующем году должны стать основным ресурсом для нашего восстановления", - подчеркнул премьер-министр.