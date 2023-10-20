Конфискованные активы России должны стать основным ресурсом для восстановления Украины, - Шмыгаль
Конфискованные российские активы в следующем году должны стать основным ресурсом для восстановления Украины.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, Шмыгаль проинформировал, что евродепутаты поддерживают инициативу Украины относительно направления замороженных на Западе средств России на восстановление нашей страны.
Мы постоянно работаем и убеждаем союзников в том, что это нужно сделать как можно быстрее. Имеем в этом поддержку многих стран и политиков в ЕС, США и Великобритании. Делаем для этого все возможное, ведь конфискованные российские активы уже в следующем году должны стать основным ресурсом для нашего восстановления", - подчеркнул премьер-министр.
Ви вже освоюєте з конфіскованого державі ні копійки не дісталось ! С мертвечука на ТАТАРОВА …………
Така ж принципова, як Арестович.
А місце святе - ага. Саме тому на це святе місце періодично тупорилі рагулі обирають такого ж тупорилого рагуля.
Якщо замість слова "відновлення" в цьому реченні вжити "розкрадання", то зміст повідомлення буде на 100% відповідати бажанням дєрьмаківських узеленських та їхньому баченні СВОГО майбутьнього.
Бо, якщо зробити у повний зріст, то буде видно руку Єрмака у нього у сраці.
У нас теж копійки конфісковані. В усякому випадку, поки що.
Їм потрібна рф як джерело енергоносіїв та корисних копалень.
За це Захід буде платити, а можновладці та багатеї рф
за ці гроші будуть купувати в Європі собі нові товари техніки ,
нерухомість, коштовні каміння ,антікваріат та інш. дорогі речі.
А прості громадяни їм до ср....