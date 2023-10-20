РУС
Конфискованные активы России должны стать основным ресурсом для восстановления Украины, - Шмыгаль

шмигаль

Конфискованные российские активы в следующем году должны стать основным ресурсом для восстановления Украины.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, Шмыгаль проинформировал, что евродепутаты поддерживают инициативу Украины относительно направления замороженных на Западе средств России на восстановление нашей страны.

Конфискованы активы российского оборонного предприятия "Роствертол" почти на $5,5 млн, - СБУ

Мы постоянно работаем и убеждаем союзников в том, что это нужно сделать как можно быстрее. Имеем в этом поддержку многих стран и политиков в ЕС, США и Великобритании. Делаем для этого все возможное, ведь конфискованные российские активы уже в следующем году должны стать основным ресурсом для нашего восстановления", - подчеркнул премьер-министр.

Автор: 

конфискация (604) Шмыгаль Денис (2819) восстановление (227)
Топ комментарии
+6
Зелень, це вже буде відбуватися без вашої участі!
20.10.2023 21:10 Ответить
+5
"адже конфісковані російські активи вже наступного року мають стати основним ресурсом для нашого відновлення" Джерело:

Якщо замість слова "відновлення" в цьому реченні вжити "розкрадання", то зміст повідомлення буде на 100% відповідати бажанням дєрьмаківських узеленських та їхньому баченні СВОГО майбутьнього.
20.10.2023 21:12 Ответить
+3
... і кусочок мама Рімі, папі Саші вже ж є ....
20.10.2023 21:02 Ответить
20.10.2023 21:02 Ответить
Мародери, ви навіть блогодійну допомогу для ЗСУ ТИРІТЕ!

Ви вже освоюєте з конфіскованого державі ні копійки не дісталось ! С мертвечука на ТАТАРОВА …………
21.10.2023 00:33 Ответить
20.10.2023 21:10 Ответить
Свято мєсто пусто нє биваєт. Не буде зелені - прийде інша шелупонь.
20.10.2023 21:34 Ответить
А чому не Арестовича або Скабєєву цитуєте?
20.10.2023 22:06 Ответить
Точно. Можна також цитати Лазаренка та Кучми. Вони ж з одного ОПГ з Тимошенко.
20.10.2023 22:10 Ответить
Та нє. Він був дуже серйозним політиком і ніколи не займався популізмом, словоблудством та торгівлею голосами у ВР. Дуже принципова людина.

Така ж принципова, як Арестович.
20.10.2023 23:13 Ответить
Єдине що - Ляшко дійсно ніколи не скочувався до кацапщини. Цю межу він не переступав ніколи.
20.10.2023 23:14 Ответить
Якщо голосувати сракою, то так - або несудимий завгар, або ухилянт блазень.

А місце святе - ага. Саме тому на це святе місце періодично тупорилі рагулі обирають такого ж тупорилого рагуля.
20.10.2023 22:08 Ответить
20.10.2023 21:12 Ответить
Вперед до статку міліардера. !
20.10.2023 21:15 Ответить
Це буде в такому форматі, що крадіям нічого не дістанеться !
20.10.2023 21:21 Ответить
...Оооооо...вже націлились на грошенята..
20.10.2023 22:04 Ответить
Зауважте, що фото Шмигаля завжди сидячи по пояс.
Бо, якщо зробити у повний зріст, то буде видно руку Єрмака у нього у сраці.
20.10.2023 22:04 Ответить
Якщо активи, які конфісковані будуть основою, то це капля у морі. У Європі казали про 300 лярдів заморожених, але виявилось 26 млрд. І то, заморожених, а не конфіскованих.

У нас теж копійки конфісковані. В усякому випадку, поки що.
20.10.2023 22:41 Ответить
Я думаю, что основной ресурс для восстановления - это люди
20.10.2023 22:57 Ответить
Кошти могуть прийти тільки при капітуляціі рф. А заходу це не треба.
Їм потрібна рф як джерело енергоносіїв та корисних копалень.
За це Захід буде платити, а можновладці та багатеї рф
за ці гроші будуть купувати в Європі собі нові товари техніки ,
нерухомість, коштовні каміння ,антікваріат та інш. дорогі речі.
А прості громадяни їм до ср....
20.10.2023 23:23 Ответить
uzhe ruchonki potiraet!!!!
20.10.2023 23:31 Ответить
Схоже ці "економічні діячі" вміють тільки віднімать і ділить. Складать і множить їх не вчили.
20.10.2023 23:38 Ответить
"...мають стати основним ресурсом...вже наступного року". А що цього року напиз...ли вже закінчились? Тоді варто чекати каравани лексусів, порше з чумуданами в Монако, Іспанію та інші теплі краї збідованих слуг "уставших от войни". Сволота зеленопуза ніяк не нажереться...
21.10.2023 06:16 Ответить
Тільки під патронатом США,Британії,Польщі.....навіть 1 копйки не має потрапити до оманських кнурів і проросійських глитаїв !!!
21.10.2023 11:46 Ответить
 
 