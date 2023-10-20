УКР
Конфісковані активи Росії мають стати основним ресурсом для відновлення України, - Шмигаль

шмигаль

Конфісковані російські активи вже наступного року мають стати основним ресурсом для відновлення України.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду в п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, Шмигаль поінформував, що євродепутати підтримують ініціативу України щодо направлення заморожених на Заході коштів Росії на відновлення нашої країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вже конфіскувала й використала на відновлення більшість російських активів. Тепер має діяти Захід, - Шмигаль

"Ми постійно працюємо та переконуємо союзників у тому, що це потрібно зробити якнайшвидше. Маємо в цьому підтримку багатьох країн та політиків у ЄС, США та Великій Британії. Робимо для цього все можливе, адже конфісковані російські активи вже наступного року мають стати основним ресурсом для нашого відновлення", - наголосив Прем’єр-міністр.

+6
Зелень, це вже буде відбуватися без вашої участі!
показати весь коментар
20.10.2023 21:10 Відповісти
+5
"адже конфісковані російські активи вже наступного року мають стати основним ресурсом для нашого відновлення" Джерело:

Якщо замість слова "відновлення" в цьому реченні вжити "розкрадання", то зміст повідомлення буде на 100% відповідати бажанням дєрьмаківських узеленських та їхньому баченні СВОГО майбутьнього.
показати весь коментар
20.10.2023 21:12 Відповісти
+3
... і кусочок мама Рімі, папі Саші вже ж є ....
показати весь коментар
20.10.2023 21:02 Відповісти
... і кусочок мама Рімі, папі Саші вже ж є ....
показати весь коментар
20.10.2023 21:02 Відповісти
Мародери, ви навіть блогодійну допомогу для ЗСУ ТИРІТЕ!

Ви вже освоюєте з конфіскованого державі ні копійки не дісталось ! С мертвечука на ТАТАРОВА …………
показати весь коментар
21.10.2023 00:33 Відповісти
Зелень, це вже буде відбуватися без вашої участі!
показати весь коментар
20.10.2023 21:10 Відповісти
Свято мєсто пусто нє биваєт. Не буде зелені - прийде інша шелупонь.
показати весь коментар
20.10.2023 21:34 Відповісти
А чому не Арестовича або Скабєєву цитуєте?
показати весь коментар
20.10.2023 22:06 Відповісти
Точно. Можна також цитати Лазаренка та Кучми. Вони ж з одного ОПГ з Тимошенко.
показати весь коментар
20.10.2023 22:10 Відповісти
Та нє. Він був дуже серйозним політиком і ніколи не займався популізмом, словоблудством та торгівлею голосами у ВР. Дуже принципова людина.

Така ж принципова, як Арестович.
показати весь коментар
20.10.2023 23:13 Відповісти
Єдине що - Ляшко дійсно ніколи не скочувався до кацапщини. Цю межу він не переступав ніколи.
показати весь коментар
20.10.2023 23:14 Відповісти
Якщо голосувати сракою, то так - або несудимий завгар, або ухилянт блазень.

А місце святе - ага. Саме тому на це святе місце періодично тупорилі рагулі обирають такого ж тупорилого рагуля.
показати весь коментар
20.10.2023 22:08 Відповісти
"адже конфісковані російські активи вже наступного року мають стати основним ресурсом для нашого відновлення" Джерело:

Якщо замість слова "відновлення" в цьому реченні вжити "розкрадання", то зміст повідомлення буде на 100% відповідати бажанням дєрьмаківських узеленських та їхньому баченні СВОГО майбутьнього.
показати весь коментар
20.10.2023 21:12 Відповісти
Вперед до статку міліардера. !
показати весь коментар
20.10.2023 21:15 Відповісти
Це буде в такому форматі, що крадіям нічого не дістанеться !
показати весь коментар
20.10.2023 21:21 Відповісти
...Оооооо...вже націлились на грошенята..
показати весь коментар
20.10.2023 22:04 Відповісти
Зауважте, що фото Шмигаля завжди сидячи по пояс.
Бо, якщо зробити у повний зріст, то буде видно руку Єрмака у нього у сраці.
показати весь коментар
20.10.2023 22:04 Відповісти
Якщо активи, які конфісковані будуть основою, то це капля у морі. У Європі казали про 300 лярдів заморожених, але виявилось 26 млрд. І то, заморожених, а не конфіскованих.

У нас теж копійки конфісковані. В усякому випадку, поки що.
показати весь коментар
20.10.2023 22:41 Відповісти
Я думаю, что основной ресурс для восстановления - это люди
показати весь коментар
20.10.2023 22:57 Відповісти
Кошти могуть прийти тільки при капітуляціі рф. А заходу це не треба.
Їм потрібна рф як джерело енергоносіїв та корисних копалень.
За це Захід буде платити, а можновладці та багатеї рф
за ці гроші будуть купувати в Європі собі нові товари техніки ,
нерухомість, коштовні каміння ,антікваріат та інш. дорогі речі.
А прості громадяни їм до ср....
показати весь коментар
20.10.2023 23:23 Відповісти
uzhe ruchonki potiraet!!!!
показати весь коментар
20.10.2023 23:31 Відповісти
Схоже ці "економічні діячі" вміють тільки віднімать і ділить. Складать і множить їх не вчили.
показати весь коментар
20.10.2023 23:38 Відповісти
"...мають стати основним ресурсом...вже наступного року". А що цього року напиз...ли вже закінчились? Тоді варто чекати каравани лексусів, порше з чумуданами в Монако, Іспанію та інші теплі краї збідованих слуг "уставших от войни". Сволота зеленопуза ніяк не нажереться...
показати весь коментар
21.10.2023 06:16 Відповісти
Тільки під патронатом США,Британії,Польщі.....навіть 1 копйки не має потрапити до оманських кнурів і проросійських глитаїв !!!
показати весь коментар
21.10.2023 11:46 Відповісти
 
 