Конфісковані активи Росії мають стати основним ресурсом для відновлення України, - Шмигаль

Конфісковані російські активи вже наступного року мають стати основним ресурсом для відновлення України.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду в п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, Шмигаль поінформував, що євродепутати підтримують ініціативу України щодо направлення заморожених на Заході коштів Росії на відновлення нашої країни.

"Ми постійно працюємо та переконуємо союзників у тому, що це потрібно зробити якнайшвидше. Маємо в цьому підтримку багатьох країн та політиків у ЄС, США та Великій Британії. Робимо для цього все можливе, адже конфісковані російські активи вже наступного року мають стати основним ресурсом для нашого відновлення", - наголосив Прем’єр-міністр.