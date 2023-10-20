Конфісковані активи Росії мають стати основним ресурсом для відновлення України, - Шмигаль
Конфісковані російські активи вже наступного року мають стати основним ресурсом для відновлення України.
Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду в п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Зокрема, Шмигаль поінформував, що євродепутати підтримують ініціативу України щодо направлення заморожених на Заході коштів Росії на відновлення нашої країни.
"Ми постійно працюємо та переконуємо союзників у тому, що це потрібно зробити якнайшвидше. Маємо в цьому підтримку багатьох країн та політиків у ЄС, США та Великій Британії. Робимо для цього все можливе, адже конфісковані російські активи вже наступного року мають стати основним ресурсом для нашого відновлення", - наголосив Прем’єр-міністр.
Ви вже освоюєте з конфіскованого державі ні копійки не дісталось ! С мертвечука на ТАТАРОВА …………
Така ж принципова, як Арестович.
А місце святе - ага. Саме тому на це святе місце періодично тупорилі рагулі обирають такого ж тупорилого рагуля.
Якщо замість слова "відновлення" в цьому реченні вжити "розкрадання", то зміст повідомлення буде на 100% відповідати бажанням дєрьмаківських узеленських та їхньому баченні СВОГО майбутьнього.
Бо, якщо зробити у повний зріст, то буде видно руку Єрмака у нього у сраці.
У нас теж копійки конфісковані. В усякому випадку, поки що.
Їм потрібна рф як джерело енергоносіїв та корисних копалень.
За це Захід буде платити, а можновладці та багатеї рф
за ці гроші будуть купувати в Європі собі нові товари техніки ,
нерухомість, коштовні каміння ,антікваріат та інш. дорогі речі.
А прості громадяни їм до ср....