В Житомирской области в маршрутке мужчина агитировал за присоединение Украины к РФ: его приговорили к 1 году испытательного срока
В Коростене Житомирской области к испытательному сроку лишения свободы приговорили пенсионера, который в маршрутке агитировал о том, что "Украину нужно присоединить к России".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом говорится в приговоре Коростенского горрайонного суда Житомирской области.
По данным следствия, в апреле 2023 года мужчина в Коростене в маршрутке начал агитировать за оккупацию Украины. Он заявлял, что:
"Украину нужно присоединить к РФ любой ценой, чтобы здесь они навели порядок. РФ дает для людей все блага, а в Украине – что делать и нужно присоединяться к РФ. Территория оккупированной Украины, которая находится под якобы властью России, находится под надежной защитой, в дальнейшем новое назначенное руководство принесет мир и порядок".
Тогда на место происшествия вызвали полицию. На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он заключил соглашение со следствием.
Суд признал его виновным по ст. 436-2 ч.1 УК Украины и приговорил к трем годам лишения свободы. Суд заменил этот приговор на 1 год испытательного.
- Остановите через две-три остановки!!
Правда в рашці за таке на 10 років стандартно.
але не думаю шо інакше б було якби дідок кричав про те що надєлали зеленож...
дідок то дідком, а от офіцера тупо тримають без "внятного" "формуліроффкі".
******* - дідочка -сєпарочка взяли - УРА!!!!! ******, то прямо як Бохусраєва спіймали, ага? дблблд(мммм, абревіатура удобно - дблблд - прямо як раз для ФБР АНБ нє, то не так зручно як бдлблдб тьху ну наблддлб блдбдлблдбдл хмблдбдл)
рабомгромадянином ерефії
А абсолютно випадково випасти з маршрутки він не міг?
Зекономив би купу часу та бюджетних коштів.
П.С. Нас згубить толерація північних підарасів.
Вони працюють на окупантів
І ця особа хоче щось довести українцям що погано живуть
Українці до війни непогано і жили звісно заробіток в кожного був різний але всі блага для життя були
А ці тварюки вічно надихають громадян що без Росії Україна не зможе жити
Питання чому?
Може кацапи ледачі без України не можуть жити
Бо з України постійних їздили працювати до Росії
То кацапи звикли з ненавистю говорити
Що ви не знаєте свою мову
Ви не знаєте історію у вас її не було
Україна має боротися з такими тварюками хто закликає за Росію
Ясно дело. Под белы ручки, в подвалы Лубянки.
Сталину докладывают. Вождь захотел посмотреть на смелого мужичка.
-Ну и кто, это усатый тиран?
-Как кто? Гитлер с ним же войну ведём.
- А вы, гражданин бывший генерал, кого имели в виду когда докладывали?
Так что с пенсионером не всё так просто.
А Путин - ***** (с заглавной тому шо президент)
Шо детский сад, чешслово.😋
😉.