В Житомирской области в маршрутке мужчина агитировал за присоединение Украины к РФ: его приговорили к 1 году испытательного срока

В Коростене Житомирской области к испытательному сроку лишения свободы приговорили пенсионера, который в маршрутке агитировал о том, что "Украину нужно присоединить к России".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом говорится в приговоре Коростенского горрайонного суда Житомирской области.

По данным следствия, в апреле 2023 года мужчина в Коростене в маршрутке начал агитировать за оккупацию Украины. Он заявлял, что:

"Украину нужно присоединить к РФ любой ценой, чтобы здесь они навели порядок. РФ дает для людей все блага, а в Украине – что делать и нужно присоединяться к РФ. Территория оккупированной Украины, которая находится под якобы властью России, находится под надежной защитой, в дальнейшем новое назначенное руководство принесет мир и порядок".

Тогда на место происшествия вызвали полицию. На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он заключил соглашение со следствием.

Суд признал его виновным по ст. 436-2 ч.1 УК Украины и приговорил к трем годам лишения свободы. Суд заменил этот приговор на 1 год испытательного.