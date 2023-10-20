УКР
На Житомирщині в маршрутці чоловік агітував за приєднання України до РФ: його засудили до 1 року іспитового строку

суд

У Коростені Житомирської області до іспитового строку випробувального терміну позбавлення волі засудили пенсіонера, який у маршрутці агітував про те, що "Україну потрібно приєднати до Росії".

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на NV, про це йдеться у вироку Коростенського міськрайонного суду Житомирської області.

За даними слідства, у квітні 2023 року чоловік у Коростені маршрутці почав агітувати за окупацію України. Він заявляв, що:

"Україну потрібно приєднати до РФ за будь-яку ціну, щоб тут вони навели порядок";

"РФ дає для людей усі блага, а в Україні - що робити і потрібно приєднуватися до РФ";

"Територія окупованої України, яка перебуває під нібито владою Росії, перебуває під надійним захистом, надалі нове призначене керівництво принесе мир і порядок".

Тоді на місце події викликали поліцію. На суді підозрюваний провину визнав і розкаявся. Він уклав угоду зі слідством.

Суд визнав його винним за ст. 436−2 ч.1 КК України і засудив до трьох років позбавлення волі. Суд замінив цей вирок на 1 рік іспитового.

Автор: 

пропаганда (2850) суд (11814) Житомирська область (1304)
Топ коментарі
+29
Ето пздц. Что за испытательный срок во время войны? Хотя бы на время войны предателя садили. Оно же будет пакостить и наводить ракеты а потом вообще убежит
20.10.2023 21:34 Відповісти
20.10.2023 21:34 Відповісти
+28
Якби це сталося в РФ, то засудили би до 10 років, і майже зразу би відправили в "Шторм-зет", де його скоро би вбили. І ще одне уявіть: якби Житомирщину захопили би русо-фашисти, то скільки б українців безнаказано вбила б ця тварюка
20.10.2023 21:34 Відповісти
20.10.2023 21:34 Відповісти
+28
главно дєло шоб не забрали у нього права вибирати центральну владу в країні.
20.10.2023 21:36 Відповісти
20.10.2023 21:36 Відповісти
20.10.2023 21:31 Відповісти
20.10.2023 21:31 Відповісти
Ну ему хоть ноги поломали?
20.10.2023 21:31 Відповісти
20.10.2023 21:31 Відповісти
Якби це сталося в РФ, то засудили би до 10 років, і майже зразу би відправили в "Шторм-зет", де його скоро би вбили. І ще одне уявіть: якби Житомирщину захопили би русо-фашисти, то скільки б українців безнаказано вбила б ця тварюка
20.10.2023 21:34 Відповісти
20.10.2023 21:34 Відповісти
на фішинг би відправили
20.10.2023 21:46 Відповісти
20.10.2023 21:46 Відповісти
Ето пздц. Что за испытательный срок во время войны? Хотя бы на время войны предателя садили. Оно же будет пакостить и наводить ракеты а потом вообще убежит
20.10.2023 21:34 Відповісти
20.10.2023 21:34 Відповісти
якщо вже Зовсім Хуманно,,),,То на цепок тварюку (короткий),), тай будку, без даху),у кращому випадку,),,та хай рочків пятнадцять посиде, тай відчує,--всю прєлєсть, рузьгєміра,),
20.10.2023 22:17 Відповісти
20.10.2023 22:17 Відповісти
главно дєло шоб не забрали у нього права вибирати центральну владу в країні.
20.10.2023 21:36 Відповісти
20.10.2023 21:36 Відповісти
електорат Арестовича
20.10.2023 21:39 Відповісти
20.10.2023 21:39 Відповісти
Электорат Арестовича ещё б постоянно повторял бы:

- Остановите через две-три остановки!!
20.10.2023 22:48 Відповісти
20.10.2023 22:48 Відповісти
Це ше в апреле?Я бачив в тик ток було....Довго шукали,а може не той.Той тоже автобус кумарив,такою херньою....пяний був мужик.Пожилий...вже,його там мали набуцати....
20.10.2023 21:37 Відповісти
20.10.2023 21:37 Відповісти
до суду, пенсійний фонд надіслав на його чудові характеристики ))
20.10.2023 21:38 Відповісти
20.10.2023 21:38 Відповісти
Позбавити громадянства, пенсії, конфіскувати майно і за порєбрік, бажано в районі Бахмуту.
20.10.2023 21:39 Відповісти
20.10.2023 21:39 Відповісти
20.10.2023 21:39 Відповісти
20.10.2023 21:39 Відповісти
Проблема не в таких фриках. А в миллионах тех кто за Украину, но хотят отсидеться и подождать пока кто-нибудь переможе за них.
20.10.2023 21:40 Відповісти
20.10.2023 21:40 Відповісти
Перекинути цього любіеєля рашки мінними полями до лаптєпітеків-нехай киздує!
20.10.2023 21:41 Відповісти
20.10.2023 21:41 Відповісти
Вроді свобода слова.
Правда в рашці за таке на 10 років стандартно.
але не думаю шо інакше б було якби дідок кричав про те що надєлали зеленож...
дідок то дідком, а от офіцера тупо тримають без "внятного" "формуліроффкі".
******* - дідочка -сєпарочка взяли - УРА!!!!! ******, то прямо як Бохусраєва спіймали, ага? дблблд(мммм, абревіатура удобно - дблблд - прямо як раз для ФБР АНБ нє, то не так зручно як бдлблдб тьху ну наблддлб блдбдлблдбдл хмблдбдл)
20.10.2023 21:44 Відповісти
20.10.2023 21:44 Відповісти
Терміново потрібен закон про "Не громадян"! От таку мразоту лишати Громадянства (і усіх прав Громадянина), але залишати посвідку на проживання. А потім, таємними стежками партизан, переправляти до БРСР, де він, нарешті, стане рабом громадянином ерефії
20.10.2023 21:46 Відповісти
20.10.2023 21:46 Відповісти
Отсоединить его от пенсии пусть орки ему платят.
20.10.2023 21:46 Відповісти
20.10.2023 21:46 Відповісти
Хм...
А абсолютно випадково випасти з маршрутки він не міг?
Зекономив би купу часу та бюджетних коштів.

П.С. Нас згубить толерація північних підарасів.
20.10.2023 21:50 Відповісти
20.10.2023 21:50 Відповісти
Ось через таких людей агітаторів за Росію і почалася війна
Вони працюють на окупантів
І ця особа хоче щось довести українцям що погано живуть
Українці до війни непогано і жили звісно заробіток в кожного був різний але всі блага для життя були
А ці тварюки вічно надихають громадян що без Росії Україна не зможе жити
Питання чому?
Може кацапи ледачі без України не можуть жити
Бо з України постійних їздили працювати до Росії
То кацапи звикли з ненавистю говорити
Що ви не знаєте свою мову
Ви не знаєте історію у вас її не було
Україна має боротися з такими тварюками хто закликає за Росію
20.10.2023 21:50 Відповісти
20.10.2023 21:50 Відповісти
В очереди за хлебом мужик стал кричать что это всё из за нерусского, усатого, лучших парней побили.
Ясно дело. Под белы ручки, в подвалы Лубянки.
Сталину докладывают. Вождь захотел посмотреть на смелого мужичка.
-Ну и кто, это усатый тиран?
-Как кто? Гитлер с ним же войну ведём.
- А вы, гражданин бывший генерал, кого имели в виду когда докладывали?
Так что с пенсионером не всё так просто.
20.10.2023 22:20 Відповісти
20.10.2023 22:20 Відповісти
а того, хто закликав "дагаваріцца пасрєдінє" з ******, хто роками, з 2019, зазирав в очко *****, щоб "увідєть там мір", хто фактино роззброїв та скоротив українське військо та нафарширував агентами ФСБ всі гілки влади, починаючи з ОП, хто роками сварив Україну з її західними партнерами, готуючи країну до сдачі за трі дня... Бляха-муха, скільки ж тоді цьому покидьку сидіти за гратами, разом з його секретарем Андрюшей та секретаркою Марієй???
20.10.2023 21:58 Відповісти
20.10.2023 21:58 Відповісти
ви цапа відбувайла знайшли? А нічого шо Україну та її впк розкрадали 32 роки?
20.10.2023 22:22 Відповісти
20.10.2023 22:22 Відповісти
А інші особи в маршрутці на 32 році відновленої України, сиділи і тільки сопіли мовчки і лупали очима?? Нюхали покірно, смердюче московське лайно…. Каліки моральні з совдепії
20.10.2023 22:01 Відповісти
20.10.2023 22:01 Відповісти
Зупинили б десь в лісопосадці… я б його з агітував 2метри на півтора….
20.10.2023 22:08 Відповісти
20.10.2023 22:08 Відповісти
Артм, вы сами сколько свиней закололи и разделали? Или вы крови не выносите и живым бы закопали?
20.10.2023 22:22 Відповісти
20.10.2023 22:22 Відповісти
С какой целью интересуетесь…?
20.10.2023 22:26 Відповісти
20.10.2023 22:26 Відповісти
Узнать приходилось ли сталкиваться с переводом живых существ в неживое состояние с помощью режущих, колющих или рубящих предметов.
20.10.2023 23:14 Відповісти
20.10.2023 23:14 Відповісти
Дорофеев, Крым чей?
20.10.2023 23:42 Відповісти
20.10.2023 23:42 Відповісти
Крым это Украина.

А Путин - ***** (с заглавной тому шо президент)
Шо детский сад, чешслово.😋
20.10.2023 23:57 Відповісти
20.10.2023 23:57 Відповісти
Хитрющий ты, Дорофеев, тебя голыми руками не возьмёшь
21.10.2023 07:53 Відповісти
21.10.2023 07:53 Відповісти
сміливий дядько.
20.10.2023 22:10 Відповісти
20.10.2023 22:10 Відповісти
Ну если выпил "эликсир" смелости перед этим - то да
20.10.2023 22:52 Відповісти
20.10.2023 22:52 Відповісти
vernolug, да нет, дурак он дементный.
20.10.2023 23:44 Відповісти
20.10.2023 23:44 Відповісти
Заберіть в нього громадянство, та вишліть закордон (ви ж так зробили з усіма зрадниками України). Чи це "інше"?
20.10.2023 22:13 Відповісти
20.10.2023 22:13 Відповісти
А стривайте, я забув, ви нікого не позбавляли громадянства. Лище дали виїхати
20.10.2023 22:15 Відповісти
20.10.2023 22:15 Відповісти
А що буде, якщо агітувати за приєднання РФ до України?
20.10.2023 22:15 Відповісти
20.10.2023 22:15 Відповісти
У історію увійдеш…)…!
20.10.2023 22:18 Відповісти
20.10.2023 22:18 Відповісти
Щось я ніяк не ввійду..Чи аудіторія замала.
20.10.2023 22:20 Відповісти
20.10.2023 22:20 Відповісти
Треба експресії побільше….. а справжнім патріотам потрібно мріяти не про вільну Україну … а про Україну від Львова до урала…!)
😉.
20.10.2023 22:25 Відповісти
20.10.2023 22:25 Відповісти
від Ужгорода
20.10.2023 22:29 Відповісти
20.10.2023 22:29 Відповісти
мужик придумав спосіб як легально отримати відстрочку по мобілізації на рік
20.10.2023 22:19 Відповісти
20.10.2023 22:19 Відповісти
В нього відсрочка вже була. Пожитева,як і безкоштовний проїзд у громадському транспорті.
20.10.2023 23:20 Відповісти
20.10.2023 23:20 Відповісти
То відправте його на мордор-нехай насолоджується там кацапськими благами! Нахолєри нам такіи гавнюки!
20.10.2023 22:20 Відповісти
20.10.2023 22:20 Відповісти
Головне - писти дати..
20.10.2023 22:45 Відповісти
20.10.2023 22:45 Відповісти
Приєднати його до бампера маршрутки на час поїздки - хай відчує скріпну єдність.
20.10.2023 23:16 Відповісти
20.10.2023 23:16 Відповісти
У Казахстані він отримав би примусове лікуваня,або реальний термін.
20.10.2023 23:18 Відповісти
20.10.2023 23:18 Відповісти
Диагноз: дебил. Пора катапультировать на рассею
20.10.2023 23:42 Відповісти
20.10.2023 23:42 Відповісти
і воно голосуватиме на виборах за кого? за бенін цирк та за кремль, а йому рік умовно і пенсію підняти, що означає в країні влада не українська.
21.10.2023 12:29 Відповісти
21.10.2023 12:29 Відповісти
На рашке получил бы 25, естественно это не наши методы😂 поэтому все так плохо....
21.10.2023 14:58 Відповісти
21.10.2023 14:58 Відповісти
 
 