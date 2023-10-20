На Житомирщині в маршрутці чоловік агітував за приєднання України до РФ: його засудили до 1 року іспитового строку
У Коростені Житомирської області до іспитового строку випробувального терміну позбавлення волі засудили пенсіонера, який у маршрутці агітував про те, що "Україну потрібно приєднати до Росії".
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на NV, про це йдеться у вироку Коростенського міськрайонного суду Житомирської області.
За даними слідства, у квітні 2023 року чоловік у Коростені маршрутці почав агітувати за окупацію України. Він заявляв, що:
"Україну потрібно приєднати до РФ за будь-яку ціну, щоб тут вони навели порядок";
"РФ дає для людей усі блага, а в Україні - що робити і потрібно приєднуватися до РФ";
"Територія окупованої України, яка перебуває під нібито владою Росії, перебуває під надійним захистом, надалі нове призначене керівництво принесе мир і порядок".
Тоді на місце події викликали поліцію. На суді підозрюваний провину визнав і розкаявся. Він уклав угоду зі слідством.
Суд визнав його винним за ст. 436−2 ч.1 КК України і засудив до трьох років позбавлення волі. Суд замінив цей вирок на 1 рік іспитового.
- Остановите через две-три остановки!!
Правда в рашці за таке на 10 років стандартно.
але не думаю шо інакше б було якби дідок кричав про те що надєлали зеленож...
дідок то дідком, а от офіцера тупо тримають без "внятного" "формуліроффкі".
******* - дідочка -сєпарочка взяли - УРА!!!!! ******, то прямо як Бохусраєва спіймали, ага? дблблд(мммм, абревіатура удобно - дблблд - прямо як раз для ФБР АНБ нє, то не так зручно як бдлблдб тьху ну наблддлб блдбдлблдбдл хмблдбдл)
рабомгромадянином ерефії
А абсолютно випадково випасти з маршрутки він не міг?
Зекономив би купу часу та бюджетних коштів.
П.С. Нас згубить толерація північних підарасів.
Вони працюють на окупантів
І ця особа хоче щось довести українцям що погано живуть
Українці до війни непогано і жили звісно заробіток в кожного був різний але всі блага для життя були
А ці тварюки вічно надихають громадян що без Росії Україна не зможе жити
Питання чому?
Може кацапи ледачі без України не можуть жити
Бо з України постійних їздили працювати до Росії
То кацапи звикли з ненавистю говорити
Що ви не знаєте свою мову
Ви не знаєте історію у вас її не було
Україна має боротися з такими тварюками хто закликає за Росію
Ясно дело. Под белы ручки, в подвалы Лубянки.
Сталину докладывают. Вождь захотел посмотреть на смелого мужичка.
-Ну и кто, это усатый тиран?
-Как кто? Гитлер с ним же войну ведём.
- А вы, гражданин бывший генерал, кого имели в виду когда докладывали?
Так что с пенсионером не всё так просто.
А Путин - ***** (с заглавной тому шо президент)
Шо детский сад, чешслово.😋
😉.