На Житомирщині в маршрутці чоловік агітував за приєднання України до РФ: його засудили до 1 року іспитового строку

У Коростені Житомирської області до іспитового строку випробувального терміну позбавлення волі засудили пенсіонера, який у маршрутці агітував про те, що "Україну потрібно приєднати до Росії".

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на NV, про це йдеться у вироку Коростенського міськрайонного суду Житомирської області.

За даними слідства, у квітні 2023 року чоловік у Коростені маршрутці почав агітувати за окупацію України. Він заявляв, що:

"Україну потрібно приєднати до РФ за будь-яку ціну, щоб тут вони навели порядок";

"РФ дає для людей усі блага, а в Україні - що робити і потрібно приєднуватися до РФ";

"Територія окупованої України, яка перебуває під нібито владою Росії, перебуває під надійним захистом, надалі нове призначене керівництво принесе мир і порядок".

Тоді на місце події викликали поліцію. На суді підозрюваний провину визнав і розкаявся. Він уклав угоду зі слідством.

Суд визнав його винним за ст. 436−2 ч.1 КК України і засудив до трьох років позбавлення волі. Суд замінив цей вирок на 1 рік іспитового.