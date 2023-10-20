Российская пропаганда дискредитирует беженцев из Украины в соцсетях, создавая образ бездельников в поисках соцвыплат, - ИМИ
Российская пропаганда в социальных сетях дискредитирует беженцев из Украины, создавая образ бездельников, путешествующих в поисках социальных выплат.
К такому выводу пришли в Институте массовой информации по результатам исследования сообщений в сетях Facebook, Telegram и YouTube, информирует Цензор.НЕТ.
Россияне пытаются настраивать жителей стран Европы против Украины и ее граждан разными способами. В частности, они используют группы поддержки и помощи украинским переселенцам, которые покинули дома из-за агрессии России. К украинцам пытаются привязать образ наглых бездельников, путешествующих в поисках высоких соцвыплат. Кроме того, пропагандисты распространяют нарративы о нежелании украинцев противостоять вторжению России и необходимости примирения с агрессором.
Аналитики приходят к выводу, что информационная кампания направлена на формирование у жителей стран ЕС негативного отношения к украинцам и прекращение или сокращение объемов западной помощи Украине.
Пропагандистские нарративы распространяются через сообщения в группах помощи украинцам за рубежом, сообщениях, видео и комментариях к ним в соцсетях. Это сообщества в фейсбуке ("SOS! Помощь украинцам! Поможем вместе! Тригород и окрестности", "Ukrainian Canadians | Украинцы Канады", "Мост: группа помощи украинским беженцам" и др.), телеграм-каналы "Инфопомощь.ЕС", "Украинцы в ЕС", "Работа в Германии", "Украинцы в Германии", "Помощь украинцам в Германии", а также комментарии под роликами в YouTube. Чаще всего российские нарративы продвигают в группах помощи украинцам в Германии, поскольку в этой стране проживает наибольшее количество украинских искателей убежища.
Суцільна брехня, жодного слова правди.
P.S. Тільки з голоду не подохніть!
відсотків 30 сидять виключно на допомозі, у тій же німеччині сімї з дітьми працювати не потрібно, тобто працюючи ти отримаєш +- те саме.
Потому, что часто у украинцев жаба давит конда их же соотечественники-украинцы где-то встают наноги... И жти любители жабы готовы на всё лишь бы им ( выехавшим соотечественникам ) было хуже... - такая уж натура... А какцапы этим всем пользуются...
И тогда!!!! (не раньше) беженцы от войны вернутся в эту страну.
Выманить из Германии можно только её переплюнув
P.S заканчивался второй год войны. Диспозиция давно сложилась
з-за уралу може ракета прилітіти в Львів
Не про жінок з дітьми йде мова, а про сикунів - ухилянтів - паразитів- халявщиків призивного віку.