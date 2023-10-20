Российская пропаганда дискредитирует беженцев из Украины в соцсетях, создавая образ бездельников в поисках соцвыплат, - ИМИ

Российская пропаганда в социальных сетях дискредитирует беженцев из Украины, создавая образ бездельников, путешествующих в поисках социальных выплат.

К такому выводу пришли в Институте массовой информации по результатам исследования сообщений в сетях Facebook, Telegram и YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне пытаются настраивать жителей стран Европы против Украины и ее граждан разными способами. В частности, они используют группы поддержки и помощи украинским переселенцам, которые покинули дома из-за агрессии России. К украинцам пытаются привязать образ наглых бездельников, путешествующих в поисках высоких соцвыплат. Кроме того, пропагандисты распространяют нарративы о нежелании украинцев противостоять вторжению России и необходимости примирения с агрессором.

Аналитики приходят к выводу, что информационная кампания направлена на формирование у жителей стран ЕС негативного отношения к украинцам и прекращение или сокращение объемов западной помощи Украине.

Пропагандистские нарративы распространяются через сообщения в группах помощи украинцам за рубежом, сообщениях, видео и комментариях к ним в соцсетях. Это сообщества в фейсбуке ("SOS! Помощь украинцам! Поможем вместе! Тригород и окрестности", "Ukrainian Canadians | Украинцы Канады", "Мост: группа помощи украинским беженцам" и др.), телеграм-каналы "Инфопомощь.ЕС", "Украинцы в ЕС", "Работа в Германии", "Украинцы в Германии", "Помощь украинцам в Германии", а также комментарии под роликами в YouTube. Чаще всего российские нарративы продвигают в группах помощи украинцам в Германии, поскольку в этой стране проживает наибольшее количество украинских искателей убежища.