Российская пропаганда дискредитирует беженцев из Украины в соцсетях, создавая образ бездельников в поисках соцвыплат, - ИМИ

Российская пропаганда в социальных сетях дискредитирует беженцев из Украины, создавая образ бездельников, путешествующих в поисках социальных выплат.

К такому выводу пришли в Институте массовой информации по результатам исследования сообщений в сетях Facebook, Telegram и YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне пытаются настраивать жителей стран Европы против Украины и ее граждан разными способами. В частности, они используют группы поддержки и помощи украинским переселенцам, которые покинули дома из-за агрессии России. К украинцам пытаются привязать образ наглых бездельников, путешествующих в поисках высоких соцвыплат. Кроме того, пропагандисты распространяют нарративы о нежелании украинцев противостоять вторжению России и необходимости примирения с агрессором.

Аналитики приходят к выводу, что информационная кампания направлена на формирование у жителей стран ЕС негативного отношения к украинцам и прекращение или сокращение объемов западной помощи Украине.

Пропагандистские нарративы распространяются через сообщения в группах помощи украинцам за рубежом, сообщениях, видео и комментариях к ним в соцсетях. Это сообщества в фейсбуке ("SOS! Помощь украинцам! Поможем вместе! Тригород и окрестности", "Ukrainian Canadians | Украинцы Канады", "Мост: группа помощи украинским беженцам" и др.), телеграм-каналы "Инфопомощь.ЕС", "Украинцы в ЕС", "Работа в Германии", "Украинцы в Германии", "Помощь украинцам в Германии", а также комментарии под роликами в YouTube. Чаще всего российские нарративы продвигают в группах помощи украинцам в Германии, поскольку в этой стране проживает наибольшее количество украинских искателей убежища.

Топ комментарии
+19
брехня брехнею, але є чимало здорованів, які втекли з України та отримують соцвиплати в умовній Німеччині, маючи статус біженця.
показать весь комментарий
20.10.2023 23:46 Ответить
+14
Тому це і називається пропаганда.
Суцільна брехня, жодного слова правди.
показать весь комментарий
20.10.2023 23:42 Ответить
+11
зато про российских беженцев от мобилизации полная тишина.
показать весь комментарий
20.10.2023 23:46 Ответить
Тому це і називається пропаганда.
Суцільна брехня, жодного слова правди.
показать весь комментарий
20.10.2023 23:42 Ответить
Теж саме можна сказати й про коменти на Цензорі, як тільки мова заходить про біженців. Російська пропаганда --- відпочиває! Зразу вискакує зграя корисних ідіотів, або ж заздрість душить, від величезних прибутків українців за кордоном. Ну, так поїдьте самі --- приїдете на "Роллс-Ройсі"!
P.S. Тільки з голоду не подохніть!
показать весь комментарий
21.10.2023 10:14 Ответить
Саме так. ) як що мова про біженців , або жителів сходу - все ! Капець. Тут будь яка російська пропаганда відпочиває , бо в серед ні країни правильні патріоти дуже ненавидять тих , хто на їх думку не правильний , тому що не дозволяє собі розмовляти диким суржиком , видавав чі його за українську мову.
показать весь комментарий
21.10.2023 14:11 Ответить
брехня брехнею, але є чимало здорованів, які втекли з України та отримують соцвиплати в умовній Німеччині, маючи статус біженця.
показать весь комментарий
20.10.2023 23:46 Ответить
А тобі відомо , що поки не вивчиш мову ти можеш йти працювати ?
показать весь комментарий
21.10.2023 14:28 Ответить
зато про российских беженцев от мобилизации полная тишина.
показать весь комментарий
20.10.2023 23:46 Ответить
кацапен беженци не отримують виплат, але те що їх понаїхало до страшного ворога США більше ніж наших це доконаний факт.
показать весь комментарий
20.10.2023 23:49 Ответить
ага ага всі хто виїхав освідчені роботящі люди.
відсотків 30 сидять виключно на допомозі, у тій же німеччині сімї з дітьми працювати не потрібно, тобто працюючи ти отримаєш +- те саме.
показать весь комментарий
20.10.2023 23:47 Ответить
Кацапа видно по матюках
показать весь комментарий
21.10.2023 07:56 Ответить
Коли викрадачі унітазів щось там щебечуть про досконалість, то горобцям стає дуже смішно.
показать весь комментарий
21.10.2023 07:03 Ответить
А саме смішне, що цю російську пропаганду з апетитом за обидві щоки наминають .... самі ж українці.
показать весь комментарий
21.10.2023 00:07 Ответить
Просто и среди украинцев полно "полезных идиотов" которыми успешно пользуются ***********...

Потому, что часто у украинцев жаба давит конда их же соотечественники-украинцы где-то встают наноги... И жти любители жабы готовы на всё лишь бы им ( выехавшим соотечественникам ) было хуже... - такая уж натура... А какцапы этим всем пользуются...
показать весь комментарий
21.10.2023 00:16 Ответить
Мы будем долго и упорно трудиться. Мы преодолеем коррупцию. Победим кацапов. Построим вольную, богатую и процветающую Украину.
И тогда!!!! (не раньше) беженцы от войны вернутся в эту страну.
показать весь комментарий
21.10.2023 01:27 Ответить
"Прєодолєєм корупцію"? !
показать весь комментарий
21.10.2023 09:44 Ответить
Иначе не вернуться. А я этого не переживу.
Выманить из Германии можно только её переплюнув
показать весь комментарий
21.10.2023 11:14 Ответить
Все настоящие украинцы спасаясь от ракет выехали в Германию. А остались эти, ... как их, ждуны.
P.S заканчивался второй год войны. Диспозиция давно сложилась
показать весь комментарий
21.10.2023 01:32 Ответить
Я не ділю українців на справжніх чи фальшивих. Я проти нічим не заслужених плювків в спину емігрантів. В проблемах сьогоднішньої України вони не винні. Не вони розкрадають державні кошти і збагачуються з корупційних схем. Не емігранти приймають закони за якими грабують населення і тримають тих, хто віддає своє життя і здоров'я за державу Україну за бидло і рабів.
показать весь комментарий
21.10.2023 02:45 Ответить
Тобто ти зараз написала якусь хєрню аби виправдати той факт, що завдяки війні, ти і тобі подібні виїхали із безпечних регіонів України, аби покращити свою якість життя закордоном. Тобто це не втеча від війни, а звичайна релокація.
показать весь комментарий
21.10.2023 06:18 Ответить
релокація не за рахунок ваших професійних якостей, як skilled workers, а за рахунок рік крові сотень тисяч українців, яка щоденно ллється в Україні. Це релокація на крові.
показать весь комментарий
21.10.2023 06:26 Ответить
В Україні немає безпечних регіонів. І статистика тут недоречна. Бо що людині з того що по Львову( умовному) не прилітає так часто як по Харкову( умовному) якщо те що прилетіло ту людину вбило? Як вторік коли цілили в залізницю а попали в автосервіс у Львові і вбили червоноградця. Памятай це, коли роздумуєш.
показать весь комментарий
21.10.2023 07:31 Ответить
Почитай статистику 2019 року по смертям в Україні. В одних ДТП гинули десятки тисяч. А скільки гинуло від нещасних випадків - значно більше а ніж від ракет. Тому твої порівняння недоречні.
показать весь комментарий
22.10.2023 12:36 Ответить
Не плутай смерті спричинені москалями з смертями від нещасних випадків. Бо це таки недоречно. Бо якщо ти ставиш їх в один ряд ти легалізовуєш ті удари підарів які попали туди куди цілили.
показать весь комментарий
22.10.2023 12:47 Ответить
нема безпечних регіонів і ще долго не буде
з-за уралу може ракета прилітіти в Львів
показать весь комментарий
21.10.2023 11:08 Ответить
В безпечному Луцьку в серпні убило трьох чоловіків.
показать весь комментарий
22.10.2023 11:34 Ответить
У безпечній Празі у серпні загинуло значно більше від дтп, нещасних випадків і тд, а ніж у небезпечному Луцьку.
показать весь комментарий
22.10.2023 12:34 Ответить
Населення Праги і Луцька? ДТП в Луцьку теж бувають. А, ще кожного дня військових привозять ховати. Саме ті люди загинули внаслідок удару ракети.
показать весь комментарий
23.10.2023 15:56 Ответить
Можу підтвердити, що сайт Ukrainian Canadians це фсб-шна клоака. Забанив в себе після кількох роликів.
показать весь комментарий
21.10.2023 00:11 Ответить
Хто ж заставляє європейців чи американців утримувати біженців, роботи там вистачає, хай дають певний час на адаптацію і вперед до праці.
показать весь комментарий
21.10.2023 00:34 Ответить
Ввсі рашисти хором йдуть ,накуй за своїм куйлом .-https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukrainski-bizhentsi-defitsyt-robocha-syla-es/32641409.html
показать весь комментарий
21.10.2023 00:40 Ответить
А на Цензорі? Як тільки ти напишеш свою думку про щось відразу -сиди там на соціальці, чого втекла. При тому,що я не біженка, не отримую соціальні виплати. Хоч раз ресурс заблокував чи видалив такий комент? Ні. Коли таке друкуєте, читайте що пишуть тут
показать весь комментарий
21.10.2023 01:25 Ответить
Ну а я знаю тих, хто сидить на соціалці і не збирається працювати. Люди різні бувають.
показать весь комментарий
21.10.2023 07:21 Ответить
А я знаю і в Україні тих, хто роками сидить на центрі зайнятості і на держдопомозі сім'ям і в той час працює по черному. Так в Україні то називається "правильно робить, бо держава не збідніє", а тут, дивіться, скільки праведників вишукалось. Так ось: хто сидів в Україні і не працював, той і не буде працювати ніде. А хтось працював на декількох роботах. Всі, хто пишуть про соціал, думаю, що самі із задоволенням на ньому сиділи б, тільки щось не склалося із виїздом.
показать весь комментарий
21.10.2023 08:54 Ответить
Злі люди не розуміють справедливості, вчить Біблія. Без Бога нічого нам доброго не світить
показать весь комментарий
21.10.2023 10:03 Ответить
Це наразі те про що я пишу. Ви анонс читали? Ні.
показать весь комментарий
21.10.2023 09:12 Ответить
Бачите під коментарем надпис "керування спамом"? Нажмете ви і ще кілька читачів і комент видалиться.
показать весь комментарий
21.10.2023 09:50 Ответить
А у нас гроші на витрачають на дебіломарафрн, серіали типу про Поворознюка, на Кварталні прокладки. навіщо нам контрпропаганда у Німеччині?
показать весь комментарий
21.10.2023 01:32 Ответить
Таке всюди. І ніяка це не пропоганда. 🥴
показать весь комментарий
21.10.2023 08:06 Ответить
Так это так и есть. При чем здесь пропаганда? Это попрошайки
показать весь комментарий
21.10.2023 06:05 Ответить
Радянські люди є всюди, не залежно від 5 графи. Це пролетаріат, що вірить у світле майбутнє, не вірить в Бога, якому винні всі, бо він гегемон. Червона зараза є навіть в ментальності щирих українців
показать весь комментарий
21.10.2023 09:58 Ответить
Подтверждаю. Уже столкнулась с этим. Причём фб не применяет никах санкций в отношении этих ботов. Не видит фб нарушения)))) причём не видит нарушений в оскорбления. Но попробуй козломордого обозвать кацапом ((( сразу бан на месяц.
показать весь комментарий
21.10.2023 14:04 Ответить
Так же сильно активищировались боты под видом поляков , которые особенно проявляют ненависть. Есть немецкие группы поиска жилья , которые специально поддерживают атаки на украинцев со стороны ботом. Это все в фейсбуке. Куда обратиться ?
показать весь комментарий
21.10.2023 14:06 Ответить
Обратитесь в Украину. Вы выехали под шумок устраивать свою личную жизнь и не нужно называть себя беженкой, халявщица.
показать весь комментарий
21.10.2023 21:23 Ответить
Изыди нечесть кацапская.
показать весь комментарий
22.10.2023 01:28 Ответить
Та ще наша влада закликає не допомагати нашим біженцям та не вважати їх біженцями. Тоб то - не допомагати жінкам та дітям тих чоловіків , які зараз боронять Україну. Нема слів.
показать весь комментарий
21.10.2023 14:35 Ответить
Не треба п-ти ,дівонько. Мова йде про здорових жирних кнурів і биків, призивного віку, котрі повтікали від мобілізації, прикрившись справками про грижу, плоскостопіє, язву, доглядантів за "інвалідами", супроводжуючих "немічних", та решту паразитів, халявщиків, ухилянтів ... та ін. підарасів. Прийдуть фронтовики з війни - кождого сикуна візьмуть за сраку і вивезуть у посадку.
Не про жінок з дітьми йде мова, а про сикунів - ухилянтів - паразитів- халявщиків призивного віку.
показать весь комментарий
21.10.2023 16:59 Ответить
Зайди в німецькі групи пошуку житла на фб і почитай , бики там шукають житло , чі жінки з дітьми.!!! В
показать весь комментарий
21.10.2023 18:49 Ответить
 
 