Россия в войне против Украины использует около 40 аэродромов, - Воздушные силы
Россия в войне против Украины использует около 40 аэродромов, и успешная работа украинских Сил обороны заставляет их авиацию постоянно перемещаться.
Таким образом, спикер командования Воздушных Сил полковник Юрий Игнат прокомментировал размещение российских самолетов МиГ-31 на крымском аэродроме "Бельбек", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
"Простой пример, Чернобаевка. Сколько мы там уничтожили российских вертолетов, пока россияне отвели технику назад. Однако отстранение расположения авиации подальше от первой линии, заставляет оккупантов дольше добираться до целей, а у нас будет больше времени для их "встречи", - рассказал военнослужащий.
По его словам, с прибытием в Украину каждого нового образца техники и вооружения, предоставленных зарубежными партнерами, мы становимся сильнее.
"Я часто общаюсь с военными пилотами и стражами неба. Все с нетерпением ждут, чтобы поскорее пересесть в кабину F-16 или другой летательный аппарат, начать работать с современным зенитно-ракетным комплексом типа Patriot. Поэтому желание учиться у нас есть, ведь от этого напрямую зависит победа", - заверил полковник Юрий Игнат.
