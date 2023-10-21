Уничтожена вражеская штурмовая группа, пытавшаяся захватить опорный пункт пограничников под Бахмутом, - ГПСУ

Пограничники разбили штурмовиков на Бахмутском фланге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Вражеские силы пытались захватить опорный пункт пограничного подразделения. Наши бойцы остановили оккупантов огнем из минометов и автоматических гранатометов, а артиллерия ВСУ ударила по бронетехнике, на которой передвигались захватчики.

"Боевые машины уничтожили. Остатки бежавшей пехоты "накрыли" пограничники-минометчики", - говорится в сообщении.

