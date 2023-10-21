Уничтожена вражеская штурмовая группа, пытавшаяся захватить опорный пункт пограничников под Бахмутом, - ГПСУ
Пограничники разбили штурмовиков на Бахмутском фланге.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Вражеские силы пытались захватить опорный пункт пограничного подразделения. Наши бойцы остановили оккупантов огнем из минометов и автоматических гранатометов, а артиллерия ВСУ ударила по бронетехнике, на которой передвигались захватчики.
"Боевые машины уничтожили. Остатки бежавшей пехоты "накрыли" пограничники-минометчики", - говорится в сообщении.
Смерть московітам *****!
які успішно дали прочуханки дикій кацапні 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙂