Уничтожена вражеская штурмовая группа, пытавшаяся захватить опорный пункт пограничников под Бахмутом, - ГПСУ

бахмут

Пограничники разбили штурмовиков на Бахмутском фланге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Вражеские силы пытались захватить опорный пункт пограничного подразделения. Наши бойцы остановили оккупантов огнем из минометов и автоматических гранатометов, а артиллерия ВСУ ударила по бронетехнике, на которой передвигались захватчики.

"Боевые машины уничтожили. Остатки бежавшей пехоты "накрыли" пограничники-минометчики", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Ударный дрон попал в антенну вражеского комплекса РЭБ в Бахмуте. ВИДЕО

Госпогранслужба (6764) Бахмут (1608)
Храни Вас , Господи,наших захисників!
21.10.2023 11:28 Ответить
Нечисть з московії, гадить в Мирній Україні!
Смерть московітам *****!
21.10.2023 11:33 Ответить
Щира подяка і респект нашим прикордонникам ,
які успішно дали прочуханки дикій кацапні 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙂
21.10.2023 11:39 Ответить
Стороннє фото зі снігом зайве . Якщо нема справжніх саме про ці події , навіщо причипляти казна що ?
