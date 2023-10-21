Знищено ворожу штурмову групу, яка намагалася захопити опорний пункт прикордонників під Бахмутом, - ДПСУ
Прикордонники розбили штурмовиків на Бахмутському фланзі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, ворожі сили намагались захопити опорний пункт прикордонного підрозділу. Наші бійці зупинили окупантів вогнем з мінометів та автоматичних гранатометів, а артилерія ЗСУ вдарила по бронетехніці, на якій пересувалися загарбники.
"Бойові машини знищили. Залишки піхоти, котра вдалася до втечі, "накрили" прикордонники-мінометники", - йдеться у повідомленні.
Смерть московітам *****!
які успішно дали прочуханки дикій кацапні 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙂