УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4029 відвідувачів онлайн
Новини
5 321 4

Знищено ворожу штурмову групу, яка намагалася захопити опорний пункт прикордонників під Бахмутом, - ДПСУ

бахмут

Прикордонники розбили штурмовиків на Бахмутському фланзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, ворожі сили намагались захопити опорний пункт прикордонного підрозділу. Наші бійці зупинили окупантів вогнем з мінометів та автоматичних гранатометів, а артилерія ЗСУ вдарила по бронетехніці, на якій пересувалися загарбники.

"Бойові машини знищили. Залишки піхоти, котра вдалася до втечі, "накрили" прикордонники-мінометники", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ударний дрон поцілив в антену ворожого комплексу РЕБ у Бахмуті. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6331) Бахмут (1566)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Храни Вас , Господи,наших захисників!
показати весь коментар
21.10.2023 11:28 Відповісти
Нечисть з московії, гадить в Мирній Україні!
Смерть московітам *****!
показати весь коментар
21.10.2023 11:33 Відповісти
Щира подяка і респект нашим прикордонникам ,
які успішно дали прочуханки дикій кацапні 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙂
показати весь коментар
21.10.2023 11:39 Відповісти
Стороннє фото зі снігом зайве . Якщо нема справжніх саме про ці події , навіщо причипляти казна що ?
показати весь коментар
21.10.2023 12:22 Відповісти
 
 