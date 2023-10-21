В октябре на выплаты переселенцам уже направлено более 5,6 млрд грн
На выплаты внутренне перемещенным лицам в октябре уже направлено более 5,6 млрд гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание, которое составляет 3 тыс. гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тыс. гривен для всех других внутренне перемещенных лиц.
"В частности, на выплаты ВПЛ в первом периоде октября было направлено более 5,64 млрд грн. Таким образом, финансовую поддержку от государства получили почти 2,5 миллиона внутренних переселенцев", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в целом с начала года уже профинансированы выплаты внутренне перемещенным лицам на общую сумму 61,3 млрд гривен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З нездатним до праці керівником- Іріною Верещук!
Ганьба їй, та « владі» яка її туди поставила.
Бідні гривні довірливо чимчикують до простих людей, а у численних засідках на них чекають досвічені гладкі мисливці...