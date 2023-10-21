РУС
В октябре на выплаты переселенцам уже направлено более 5,6 млрд грн

На выплаты внутренне перемещенным лицам в октябре уже направлено более 5,6 млрд гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание, которое составляет 3 тыс. гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тыс. гривен для всех других внутренне перемещенных лиц.

"В частности, на выплаты ВПЛ в первом периоде октября было направлено более 5,64 млрд грн. Таким образом, финансовую поддержку от государства получили почти 2,5 миллиона внутренних переселенцев", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в целом с начала года уже профинансированы выплаты внутренне перемещенным лицам на общую сумму 61,3 млрд гривен.

Читайте также: Почти 180 тыс. граждан ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица, – Верещук

Абсолютне НЕ працююче міністерство.

З нездатним до праці керівником- Іріною Верещук!

Ганьба їй, та « владі» яка її туди поставила.
21.10.2023 17:18 Ответить
Може, переселенцям вже час знайти роботу??
21.10.2023 18:06 Ответить
Переселенци не вінни,що замість укриплень,будували дорогі для кацапів,щоб краще і швидше було іхати по Україні.Люди не з доброго дива все кінули і поїхали.
21.10.2023 18:33 Ответить
виноваты, они выбирали всласть по себе. Одни выбирали, другие просили "введи войска".
21.10.2023 18:58 Ответить
Бідні гривні довірливо чимчикують до простих людей, а у численних засідках на них чекають досвічені гладкі мисливці...
