У жовтні на виплати переселенцям вже спрямовано понад 5,6 млрд грн
На виплати внутрішньо переміщеним особам у жовтні вже спрямовано понад 5,6 млрд гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тис. гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тис. гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.
"Зокрема, на виплати ВПО у першому періоді жовтня було спрямовано більш ніж 5,64 млрд грн. Таким чином, фінансову підтримку від держави отримали майже 2,5 мільйона внутрішніх переселенців", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, загалом з початку року вже профінансовано виплати внутрішньо переміщеним особам на загальну суму 61,3 млрд гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З нездатним до праці керівником- Іріною Верещук!
Ганьба їй, та « владі» яка її туди поставила.
Бідні гривні довірливо чимчикують до простих людей, а у численних засідках на них чекають досвічені гладкі мисливці...