У жовтні на виплати переселенцям вже спрямовано понад 5,6 млрд грн

На виплати внутрішньо переміщеним особам у жовтні вже спрямовано понад 5,6 млрд гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.



Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тис. гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тис. гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.



"Зокрема, на виплати ВПО у першому періоді жовтня було спрямовано більш ніж 5,64 млрд грн. Таким чином, фінансову підтримку від держави отримали майже 2,5 мільйона внутрішніх переселенців", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, загалом з початку року вже профінансовано виплати внутрішньо переміщеним особам на загальну суму 61,3 млрд гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінсоцполітики після перевірки позбавило виплат 140 тисяч переселенців