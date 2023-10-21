УКР
У жовтні на виплати переселенцям вже спрямовано понад 5,6 млрд грн

На виплати внутрішньо переміщеним особам у жовтні вже спрямовано понад 5,6 млрд гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тис. гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тис. гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.

"Зокрема, на виплати ВПО у першому періоді жовтня було спрямовано більш ніж 5,64 млрд грн. Таким чином, фінансову підтримку від держави отримали майже 2,5 мільйона внутрішніх переселенців", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом з початку року вже профінансовано виплати внутрішньо переміщеним особам на загальну суму 61,3 млрд гривень.

Мінсоцполітики після перевірки позбавило виплат 140 тисяч переселенців

Автор: 

Абсолютне НЕ працююче міністерство.

З нездатним до праці керівником- Іріною Верещук!

Ганьба їй, та « владі» яка її туди поставила.
21.10.2023 17:18 Відповісти
Може, переселенцям вже час знайти роботу??
21.10.2023 18:06 Відповісти
Переселенци не вінни,що замість укриплень,будували дорогі для кацапів,щоб краще і швидше було іхати по Україні.Люди не з доброго дива все кінули і поїхали.
21.10.2023 18:33 Відповісти
виноваты, они выбирали всласть по себе. Одни выбирали, другие просили "введи войска".
21.10.2023 18:58 Відповісти
У жовтні на виплати переселенцям вже спрямовано понад 5,6 млрд грн

Бідні гривні довірливо чимчикують до простих людей, а у численних засідках на них чекають досвічені гладкі мисливці...
