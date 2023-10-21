Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится в ноябре: будет фокус на подготовке к зиме, - Минобороны

Следующее заседание в формате "Рамштайн" пройдет уже в ноябре этого года. Окончательная дата будет известна позже.

Об этом рассказал начальник Управления печати и информации Минобороны Илларион Павлюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Следующее заседание будет в ноябре. Дата будет известна позже. Будет фокус на подготовке к зиме – ПВО, артиллерия, боеприпасы. Но потребности всегда зависят от того, что нужно воинам на фронте. И они постоянно уточняются", – сообщил Павлюк.

По его словам, кроме встречи в формате "Рамштайн", также существуют еженедельные звонки министра обороны с его коллегами из стран-партнеров.

"То есть работа ведется постоянно. Также ведется работа в рамках "коалиции возможностей", – добавил он.