1 009 13

Следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится в ноябре: будет фокус на подготовке к зиме, - Минобороны

рамштайн

Следующее заседание в формате "Рамштайн" пройдет уже в ноябре этого года. Окончательная дата будет известна позже.

Об этом рассказал начальник Управления печати и информации Минобороны Илларион Павлюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Следующее заседание будет в ноябре. Дата будет известна позже. Будет фокус на подготовке к зиме – ПВО, артиллерия, боеприпасы. Но потребности всегда зависят от того, что нужно воинам на фронте. И они постоянно уточняются", – сообщил Павлюк.

События на Ближнем Востоке не затмят поддержку ЕС Украины, - фон дер Ляйен

По его словам, кроме встречи в формате "Рамштайн", также существуют еженедельные звонки министра обороны с его коллегами из стран-партнеров.

"То есть работа ведется постоянно. Также ведется работа в рамках "коалиции возможностей", – добавил он.

помощь (8062) Илларион Павлюк (16)
Топ комментарии
+8
Поки всі відволікись на "пересування ліжок" в Мінобороні, керівниця Медичних Сил ЗСУ, злочинниця Тетяна Остащенко, яка відповідає за постачання неякісних китайських турнікетів на фронт, НЕ ПОКАРАНА. Натомість, завели справи на медиків, які написали скарги на неї

показать весь комментарий
21.10.2023 20:33 Ответить
+3
Та вже у лютому готувались би до зими. Чого так рано?
показать весь комментарий
21.10.2023 20:36 Ответить
+3
Вона не буде покарана....
Вона ж в зеКоманді
показать весь комментарий
21.10.2023 20:44 Ответить
