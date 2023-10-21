Идет деградация оборудования. С каждым днем ситуация будет хуже: в Минэнерго объяснили последствия дальнейшей оккупации Запорожской АЭС
Ситуация на Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими военными, с каждым днем усугубляется, что может привести к трагическим последствиям.
Об этом в интервью в эфире информационного телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Что может происходить на станции, которую контролируют террористы? Ситуация становится все хуже и хуже. Мы не говорим о людях, которые там работают, о психологическом давлении. Станция больше года не работает. Более того - мы туда поставляем электроэнергию, чтобы обеспечить работу систем безопасности... Это - высокотехнологичный объект, там нужно проводить соответствующие работы для поддержания состояния оборудования. Эти работы не проводятся", - сказал он.
По словам министра, на ЗАЭС происходит процесс деградации оборудования, что несет с собой большие риски.
"С каждым днем ситуация будет хуже. Это подтверждают специалисты МАГАТЭ, которые присутствуют на станции. Чем дольше они (российские военные. - Ред.) там находятся, тем хуже будет ситуация. Вопрос - где этот предел, когда может произойти определенное событие, последствия которого повлияют на окружающую среду. Это - вопрос времени", - отметил он.
Поэтому, отметил Галущенко, вывод российских войск из ЗАЭС – это не только вопрос войны Украины с Россией, но и общемировая проблема.
Также он отметил важность избрания Украины в Совет управляющих МАГАТЭ.
"Это очень важный инструмент, который мы будем использовать. Более того, я уверен в том, что наш прямой голос там позволит поднять уровень дискуссии вокруг освобождения Запорожской станции и приведет к конкретным действиям", - сказал он.
Може треба було не до шашликів готуватися?
це можливо потужності - в росатомі.
ти в курсі шо всі станції побудували за совка?
може ти з сарказмом написав, так?
совок сама паскудна гниль, просто чомусь у Франції без совка сто реакторів, а у нас 25 і то 3 вибухнули, а 5 окуповано.
тьху, совок навіть з могили тероризує, я то думаю що русня "шото зробіт". ну так, під вибори.
ой, під Зевибори.
А які "схочуть". де є гарантія шо Росатом проводячи всілякі роботи не загрузив нічого, я не кажу про ТВЕЛи, а хоч би і в комп.ютери на станціях.
тим більше шо пан нач. станції Запорізької...... якось був русачком, так і інші пани - шо їм мішало "не побачити" "закладочку"? на чотирьох інших станціях? Баканов, ау.... ой, він же "йурист"
Україна входить до Ядерного ПУЛу. І договір з МАГАТЕ є.
Це ж і небезпека для Європи, у разі захвату.
Чорнобиль вже раз про@бали у восьмидесятих.
А в нашей ситуации виноват агрессор, а не МАГАТЭ. Ну или тогда вопрос: что сейчас должно делать МАГАТЭ? Ну с вашей точки зрения. Алгоритм
Подивіться цілі й задачі МАГАТЕ. Ми, блн, основну виконали - неросповсюдження, незастосування, невиготовлення ядерної зброї..і тепер маємо.
Щоб ті піндерасти самі, чи їм допомогли, навернули лаес..під СПБ..і подивитись на реакцію МАГАТЕ..
Але є але - такі об'єкти раніше страхувались на випадок таких ситуацій. А як наразі - хз.
а не дозволяти будівництво нових де керують у-ки з диктаторськими замашками.
А вони сплять.
В МАГАТЕ входять країни, які згодні зі статутом самої організації.
Це як - наприклад, уклали Ви договір із сусідами по двору, що не будете посеред ночі гамселити у двері сусідів..і сусіди підписали. А Ви, по приколу пішли о 5тій ранку петарди під двері кидати..згідно договору - сусіди дали звізди..
А ці сплять..чекають на мирний атом..
У Міноборони та у Міненерго.
Де зараз ******* гроші Єрмак?
Там, де вони є.