3 284 47

Идет деградация оборудования. С каждым днем ситуация будет хуже: в Минэнерго объяснили последствия дальнейшей оккупации Запорожской АЭС

Ситуация на Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими военными, с каждым днем усугубляется, что может привести к трагическим последствиям.

Об этом в интервью в эфире информационного телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что может происходить на станции, которую контролируют террористы? Ситуация становится все хуже и хуже. Мы не говорим о людях, которые там работают, о психологическом давлении. Станция больше года не работает. Более того - мы туда поставляем электроэнергию, чтобы обеспечить работу систем безопасности... Это - высокотехнологичный объект, там нужно проводить соответствующие работы для поддержания состояния оборудования. Эти работы не проводятся", - сказал он.

Читайте также: МАГАТЭ подтвердило перевод 4-го энергоблока ЗАЭС в "горячую остановку"

По словам министра, на ЗАЭС происходит процесс деградации оборудования, что несет с собой большие риски.

"С каждым днем ситуация будет хуже. Это подтверждают специалисты МАГАТЭ, которые присутствуют на станции. Чем дольше они (российские военные. - Ред.) там находятся, тем хуже будет ситуация. Вопрос - где этот предел, когда может произойти определенное событие, последствия которого повлияют на окружающую среду. Это - вопрос времени", - отметил он.

Поэтому, отметил Галущенко, вывод российских войск из ЗАЭС – это не только вопрос войны Украины с Россией, но и общемировая проблема.

Также он отметил важность избрания Украины в Совет управляющих МАГАТЭ.

Читайте также: Украинские спецназовцы трижды пытались освободить Энергодар и Запорожскую АЭС

"Это очень важный инструмент, который мы будем использовать. Более того, я уверен в том, что наш прямой голос там позволит поднять уровень дискуссии вокруг освобождения Запорожской станции и приведет к конкретным действиям", - сказал он.

Галущенко Герман (263) Запорожская АЭС (739) атака на ЗАЭС (81)
+12
ЗАЕС не була готова до оборони. Не були виконані регламентні роботи на випадок спроби захвату, персоналу не були доведені дії на такий випадок, не було проведено навчання, не була посилена охорона станції. Там залишили стандартний підрозділ охорони, який не зміг зробити якийсь спротив. Навіть за час просування ворога до станції було виконано "Нічого". І з моменту захоплення на станції можна було спокійно поставити хрест. Кацапи нам нічого цілого не залишають. Ми її дістанемо в стані невідновлення.
21.10.2023 22:24 Ответить
+3
Головне не забути продавати за кордон. Експорт, наше всьо))) а наш народ витримає все, як попи кажуть, на всьо воля божа
21.10.2023 22:29 Ответить
+3
А МАГАТЕ? Спостерігає? Сюр..
21.10.2023 22:37 Ответить
Міністр енергетики не вірить у фаховість колег з "російського атому"?
21.10.2023 22:02 Ответить
А разве министр энергетики симпатизирует оккупантам? Да и ситуация там действительно не смешная
показать весь комментарий
21.10.2023 22:08 Ответить
А що пропанують, грошей перевести для ремонту? Зарплату платять, спец одяг покупають, ще треба як брату Шаурми грошенят за неіснуючою єнергію підкинути?
21.10.2023 22:08 Ответить
А дали бы танки год назад, а самолёты сейчас и не было таких проблем.
21.10.2023 22:14 Ответить
Дай поїхав у Кітай!
Може треба було не до шашликів готуватися?
21.10.2023 22:46 Ответить
Так, це по-перше.
22.10.2023 05:25 Ответить
Виробник реакторів напевно якось розбереться з їх безпекою.
21.10.2023 22:23 Ответить
ахаха, виробник це - совок.
це можливо потужності - в росатомі.
ти в курсі шо всі станції побудували за совка?
може ти з сарказмом написав, так?
совок сама паскудна гниль, просто чомусь у Франції без совка сто реакторів, а у нас 25 і то 3 вибухнули, а 5 окуповано.
тьху, совок навіть з могили тероризує, я то думаю що русня "шото зробіт". ну так, під вибори.
ой, під Зевибори.
21.10.2023 22:42 Ответить
Ці реактори і зараз серійно виробляються в Волгодонську.
показать весь комментарий
21.10.2023 22:45 Ответить
Перепрошую: я крім четвертого блоку ЧАЕС які ще два блоки вибухнули??
21.10.2023 23:07 Ответить
Які ще вибухнуть? ну, просто у вас помилка в реченні.
А які "схочуть". де є гарантія шо Росатом проводячи всілякі роботи не загрузив нічого, я не кажу про ТВЕЛи, а хоч би і в комп.ютери на станціях.
тим більше шо пан нач. станції Запорізької...... якось був русачком, так і інші пани - шо їм мішало "не побачити" "закладочку"? на чотирьох інших станціях? Баканов, ау.... ой, він же "йурист"
27.10.2023 14:54 Ответить
Человек написал, что у нас из 25-ти реакторов взорвались три. Я знаю только про один, потому и попросил уточнить
27.10.2023 15:24 Ответить
ну я и сказал - че, не хватило одного? "могут повторить". и походу повторят
27.10.2023 15:35 Ответить
а магате відповідає у нас за оборону?
21.10.2023 22:41 Ответить
Не у нас. МАГАТЕ відповідає за ядерну безпеку.
21.10.2023 22:51 Ответить
магате повинно обороняти АЕС???
21.10.2023 22:53 Ответить
Де я про оборону написала? Не клованьте.
21.10.2023 23:10 Ответить
а про що ви взагалі написали? МАГАТЕ відповідає за ядерну безпеку? так, капітане очевидність. Але ж у нас війна, а не реактор поламався.
21.10.2023 23:16 Ответить
А ви про що пишите? Ядерна безпека включає й воєнні ризики. За це й платять внески всі країни - члени МАГАТЕ. А те, що організація стала вже повним імпотентом, то вже інше питання.

Україна входить до Ядерного ПУЛу. І договір з МАГАТЕ є.
21.10.2023 23:26 Ответить
При всём уважении, но МАГАТЭ что, в начале вторжения должно было отправить полк спецназа с тяжёлой техникой для отражения атаки на станцию? Или они её деоккупировать должны? МАГАТЭ не ведёт военных действий
21.10.2023 23:54 Ответить
Ні. Треба не було бути такими імпотентами. Внески сплачуються й за безпеку.
22.10.2023 00:03 Ответить
Так "импотентов" предупреждали о войне
22.10.2023 00:05 Ответить
Так отож..
22.10.2023 00:07 Ответить
Под "импотентами" я имею ввиду тех, кто должен был готовить страну и станцию к отражению атаки. И это точно не МАГАТЭ. Угадайте с одного раза, про кого идёт речь. Если владелец станции её про@бал - МАГАТЭ освобождать её не обязано
22.10.2023 00:09 Ответить
От тут стрьомне питання..це ж не тільки наше світло, опалення, вода..

Це ж і небезпека для Європи, у разі захвату.

Чорнобиль вже раз про@бали у восьмидесятих.
22.10.2023 00:43 Ответить
Чернобыль про@бало не МАГАТЭ, а согласно информации, которую я изучал одно время - конструкторский недостаток реактора типа РБМК и желание провести испытания, которые разработали не атомщики, а тепловики. Ну и плюс тоталитарное закрытое государство. И Легасов, из которого сделали героя в МАГАТЭ врал, врал и ещё раз врал, чтобы сохранить лицо СССР

А в нашей ситуации виноват агрессор, а не МАГАТЭ. Ну или тогда вопрос: что сейчас должно делать МАГАТЭ? Ну с вашей точки зрения. Алгоритм
22.10.2023 00:55 Ответить
Ну не тільки конструкторський. А ще й принципова команда мацкви на проведення випробувань з перевищеннями на випробовування.

Подивіться цілі й задачі МАГАТЕ. Ми, блн, основну виконали - неросповсюдження, незастосування, невиготовлення ядерної зброї..і тепер маємо.
22.10.2023 01:10 Ответить
Ну я взагалі описав, я свого часу вивчав аварію на ЧАЕС досконально, мати в бібліотеці працювала, я сам енергетик/електрик, тому цікаво. Навіть два рази їздив на екскурсію в Зону
22.10.2023 01:12 Ответить
В мене є малееенька мрія..нахабнюча така..

Щоб ті піндерасти самі, чи їм допомогли, навернули лаес..під СПБ..і подивитись на реакцію МАГАТЕ..
22.10.2023 01:20 Ответить
Касательно нашего диалога - в пунктах устава задач и направлений нет пункта про участие в военных конфликтах. Вам это любой юрист скажет
22.10.2023 01:26 Ответить
Я й сама скажу, що немає.

Але є але - такі об'єкти раніше страхувались на випадок таких ситуацій. А як наразі - хз.
22.10.2023 01:40 Ответить
для початку ввести санкції проти росатому, після яких він би здох..
а не дозволяти будівництво нових де керують у-ки з диктаторськими замашками.
22.10.2023 07:50 Ответить
Тут я з вами згоден. Але пані Марина питає, чому вони не протидіяли захвату станції
22.10.2023 14:32 Ответить
в магате є військо? танки, ракети літаки??? мамадарагая, як все сумно
21.10.2023 23:55 Ответить
Я не писала про танки. Що так у Вас все примітивно? Якщо є організація, в яку входять сторони (як всі кажуть) конфлікту, то організація повинна забезпечити безпеку земної кульки. Бо якщо рвоне - мало всім не буде.

А вони сплять.
22.10.2023 00:06 Ответить
Каким образом они могут обеспечить безопасность, если на ней находится агрессор? По вашей логике и "Укрэнерго" не справляется, потому как не могут зимой в полной мере обеспечить страну электроэнергией из-за постоянных обстрелов
22.10.2023 00:11 Ответить
Укренерго - то не міжнародна організація.

В МАГАТЕ входять країни, які згодні зі статутом самої організації.

Це як - наприклад, уклали Ви договір із сусідами по двору, що не будете посеред ночі гамселити у двері сусідів..і сусіди підписали. А Ви, по приколу пішли о 5тій ранку петарди під двері кидати..згідно договору - сусіди дали звізди..

А ці сплять..чекають на мирний атом..
22.10.2023 00:25 Ответить
Соседи если дадут звизды - то получат срок. А звизды можно и в ответ получить. Соседи всё что могут - это вызвать полицию. А в нашем случае в примере с соседями МАГАТЕ - это начальник ЖЭК, который не имеет монополии на насильство. Вы тут не правы. Если на то пошло - то это МАГАТЭ в принципе может предъявить претензии тем, кто не отдал приказ о проведении работ по консервации станции на случай атаки и не предотвратил атаку
22.10.2023 00:30 Ответить
)) але начальник ЖЕКу може й штрафи накласти.
22.10.2023 00:40 Ответить
Не может. Может сделать устное замечание. Что и делает МАГАТЭ. А штраф может наложить и забрать в РОВД - полиция. В нашем случае - ЗСУ, СБУ, НГУ (нужное подчеркнуть)
22.10.2023 00:56 Ответить
Може. Все залежить від Статуту й бажання.
22.10.2023 01:12 Ответить
Де зараз є гроші?
У Міноборони та у Міненерго.

Де зараз ******* гроші Єрмак?
Там, де вони є.
21.10.2023 22:42 Ответить
Без комментариев. Не. Есть один. ЗЕгниды!
21.10.2023 23:23 Ответить
 
 