Идет деградация оборудования. С каждым днем ситуация будет хуже: в Минэнерго объяснили последствия дальнейшей оккупации Запорожской АЭС

Ситуация на Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими военными, с каждым днем усугубляется, что может привести к трагическим последствиям.

Об этом в интервью в эфире информационного телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что может происходить на станции, которую контролируют террористы? Ситуация становится все хуже и хуже. Мы не говорим о людях, которые там работают, о психологическом давлении. Станция больше года не работает. Более того - мы туда поставляем электроэнергию, чтобы обеспечить работу систем безопасности... Это - высокотехнологичный объект, там нужно проводить соответствующие работы для поддержания состояния оборудования. Эти работы не проводятся", - сказал он.

По словам министра, на ЗАЭС происходит процесс деградации оборудования, что несет с собой большие риски.

"С каждым днем ситуация будет хуже. Это подтверждают специалисты МАГАТЭ, которые присутствуют на станции. Чем дольше они (российские военные. - Ред.) там находятся, тем хуже будет ситуация. Вопрос - где этот предел, когда может произойти определенное событие, последствия которого повлияют на окружающую среду. Это - вопрос времени", - отметил он.

Поэтому, отметил Галущенко, вывод российских войск из ЗАЭС – это не только вопрос войны Украины с Россией, но и общемировая проблема.

Также он отметил важность избрания Украины в Совет управляющих МАГАТЭ.

"Это очень важный инструмент, который мы будем использовать. Более того, я уверен в том, что наш прямой голос там позволит поднять уровень дискуссии вокруг освобождения Запорожской станции и приведет к конкретным действиям", - сказал он.