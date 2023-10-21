Йде деградація устаткування. З кожним днем ситуація буде гіршою: у Міненерго пояснили наслідки подальшої окупації Запорізької АЕС

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції, окупованій російськими військовими, з кожним днем погіршується, що може призвести до трагічних наслідків.

Про це в інтерв'ю в ефірі інформаційного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Що може відбуватися на станції, яку контролюють терористи? Ситуація стає все гірше і гірше. Ми не говоримо про людей, які там працюють, про психологічний тиск. Станція більше року не працює. Більше того - ми туди постачаємо електроенергію, щоб забезпечити роботу систем безпеки… Це - високотехнологічний об'єкт, там потрібно проводити відповідні роботи для підтримання стану устаткування. Ці роботи не проводяться", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ перевірило дах енергоблоку № 2 ЗАЕС, вибухівки не виявлено

За словами міністра, на ЗАЕС відбувається процес деградації устаткування, що несе з собою великі ризики.

"З кожним днем ситуація буде гіршою. Це підтверджують фахівці МАГАТЕ, які присутні на станції. Чим довше вони (російські військові. - Ред.) там перебувають, тим гіршою буде ситуація. Питання - де ця межа, коли може статися певна подія, наслідки якої вплинуть на оточуюче середовище. Це - питання часу", - зазначив він.

Тому, наголосив Галущенко, вивід російських військ з ЗАЕС - це не лише питання війни України з Росією, а й загальносвітова проблема.

Також він наголосив на важливості обрання України до Ради керуючих МАГАТЕ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У колишнього гендиректора окупованої Запорізької АЕС Мурашова знайшли російський паспорт

"Це дуже важливий інструмент, який ми будемо використовувати. Більше того, я впевнений в тому, що наш прямий голос там надасть можливості підняти рівень дискусії навколо звільнення Запорізької станції і призведе до конкретних дій", - сказав він.