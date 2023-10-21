Йде деградація устаткування. З кожним днем ситуація буде гіршою: у Міненерго пояснили наслідки подальшої окупації Запорізької АЕС
Ситуація на Запорізькій атомній електростанції, окупованій російськими військовими, з кожним днем погіршується, що може призвести до трагічних наслідків.
Про це в інтерв'ю в ефірі інформаційного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Що може відбуватися на станції, яку контролюють терористи? Ситуація стає все гірше і гірше. Ми не говоримо про людей, які там працюють, про психологічний тиск. Станція більше року не працює. Більше того - ми туди постачаємо електроенергію, щоб забезпечити роботу систем безпеки… Це - високотехнологічний об'єкт, там потрібно проводити відповідні роботи для підтримання стану устаткування. Ці роботи не проводяться", - сказав він.
За словами міністра, на ЗАЕС відбувається процес деградації устаткування, що несе з собою великі ризики.
"З кожним днем ситуація буде гіршою. Це підтверджують фахівці МАГАТЕ, які присутні на станції. Чим довше вони (російські військові. - Ред.) там перебувають, тим гіршою буде ситуація. Питання - де ця межа, коли може статися певна подія, наслідки якої вплинуть на оточуюче середовище. Це - питання часу", - зазначив він.
Тому, наголосив Галущенко, вивід російських військ з ЗАЕС - це не лише питання війни України з Росією, а й загальносвітова проблема.
Також він наголосив на важливості обрання України до Ради керуючих МАГАТЕ.
"Це дуже важливий інструмент, який ми будемо використовувати. Більше того, я впевнений в тому, що наш прямий голос там надасть можливості підняти рівень дискусії навколо звільнення Запорізької станції і призведе до конкретних дій", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може треба було не до шашликів готуватися?
це можливо потужності - в росатомі.
ти в курсі шо всі станції побудували за совка?
може ти з сарказмом написав, так?
совок сама паскудна гниль, просто чомусь у Франції без совка сто реакторів, а у нас 25 і то 3 вибухнули, а 5 окуповано.
тьху, совок навіть з могили тероризує, я то думаю що русня "шото зробіт". ну так, під вибори.
ой, під Зевибори.
А які "схочуть". де є гарантія шо Росатом проводячи всілякі роботи не загрузив нічого, я не кажу про ТВЕЛи, а хоч би і в комп.ютери на станціях.
тим більше шо пан нач. станції Запорізької...... якось був русачком, так і інші пани - шо їм мішало "не побачити" "закладочку"? на чотирьох інших станціях? Баканов, ау.... ой, він же "йурист"
Україна входить до Ядерного ПУЛу. І договір з МАГАТЕ є.
Це ж і небезпека для Європи, у разі захвату.
Чорнобиль вже раз про@бали у восьмидесятих.
А в нашей ситуации виноват агрессор, а не МАГАТЭ. Ну или тогда вопрос: что сейчас должно делать МАГАТЭ? Ну с вашей точки зрения. Алгоритм
Подивіться цілі й задачі МАГАТЕ. Ми, блн, основну виконали - неросповсюдження, незастосування, невиготовлення ядерної зброї..і тепер маємо.
Щоб ті піндерасти самі, чи їм допомогли, навернули лаес..під СПБ..і подивитись на реакцію МАГАТЕ..
Але є але - такі об'єкти раніше страхувались на випадок таких ситуацій. А як наразі - хз.
а не дозволяти будівництво нових де керують у-ки з диктаторськими замашками.
А вони сплять.
В МАГАТЕ входять країни, які згодні зі статутом самої організації.
Це як - наприклад, уклали Ви договір із сусідами по двору, що не будете посеред ночі гамселити у двері сусідів..і сусіди підписали. А Ви, по приколу пішли о 5тій ранку петарди під двері кидати..згідно договору - сусіди дали звізди..
А ці сплять..чекають на мирний атом..
У Міноборони та у Міненерго.
Де зараз ******* гроші Єрмак?
Там, де вони є.