УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3712 відвідувачів онлайн
Новини
3 284 47

Йде деградація устаткування. З кожним днем ситуація буде гіршою: у Міненерго пояснили наслідки подальшої окупації Запорізької АЕС

Йде деградація устаткування. З кожним днем ситуація буде гіршою: у Міненерго пояснили наслідки подальшої окупації Запорізької АЕС

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції, окупованій російськими військовими, з кожним днем погіршується, що може призвести до трагічних наслідків.

Про це в інтерв'ю в ефірі інформаційного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Що може відбуватися на станції, яку контролюють терористи? Ситуація стає все гірше і гірше. Ми не говоримо про людей, які там працюють, про психологічний тиск. Станція більше року не працює. Більше того - ми туди постачаємо електроенергію, щоб забезпечити роботу систем безпеки… Це - високотехнологічний об'єкт, там потрібно проводити відповідні роботи для підтримання стану устаткування. Ці роботи не проводяться", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ перевірило дах енергоблоку № 2 ЗАЕС, вибухівки не виявлено

За словами міністра, на ЗАЕС відбувається процес деградації устаткування, що несе з собою великі ризики.

"З кожним днем ситуація буде гіршою. Це підтверджують фахівці МАГАТЕ, які присутні на станції. Чим довше вони (російські військові. - Ред.) там перебувають, тим гіршою буде ситуація. Питання - де ця межа, коли може статися певна подія, наслідки якої вплинуть на оточуюче середовище. Це - питання часу", - зазначив він.

Тому, наголосив Галущенко, вивід російських військ з ЗАЕС - це не лише питання війни України з Росією, а й загальносвітова проблема.

Також він наголосив на важливості обрання України до Ради керуючих МАГАТЕ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У колишнього гендиректора окупованої Запорізької АЕС Мурашова знайшли російський паспорт

"Це дуже важливий інструмент, який ми будемо використовувати. Більше того, я впевнений в тому, що наш прямий голос там надасть можливості підняти рівень дискусії навколо звільнення Запорізької станції і призведе до конкретних дій", - сказав він.

Автор: 

Галущенко Герман (548) Запорізька АЕС (1448) атака на ЗАЕС (174)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
ЗАЕС не була готова до оборони. Не були виконані регламентні роботи на випадок спроби захвату, персоналу не були доведені дії на такий випадок, не було проведено навчання, не була посилена охорона станції. Там залишили стандартний підрозділ охорони, який не зміг зробити якийсь спротив. Навіть за час просування ворога до станції було виконано "Нічого". І з моменту захоплення на станції можна було спокійно поставити хрест. Кацапи нам нічого цілого не залишають. Ми її дістанемо в стані невідновлення.
показати весь коментар
21.10.2023 22:24 Відповісти
+3
Головне не забути продавати за кордон. Експорт, наше всьо))) а наш народ витримає все, як попи кажуть, на всьо воля божа
показати весь коментар
21.10.2023 22:29 Відповісти
+3
А МАГАТЕ? Спостерігає? Сюр..
показати весь коментар
21.10.2023 22:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Міністр енергетики не вірить у фаховість колег з "російського атому"?
показати весь коментар
21.10.2023 22:02 Відповісти
А разве министр энергетики симпатизирует оккупантам? Да и ситуация там действительно не смешная
показати весь коментар
21.10.2023 22:08 Відповісти
А що пропанують, грошей перевести для ремонту? Зарплату платять, спец одяг покупають, ще треба як брату Шаурми грошенят за неіснуючою єнергію підкинути?
показати весь коментар
21.10.2023 22:08 Відповісти
А дали бы танки год назад, а самолёты сейчас и не было таких проблем.
показати весь коментар
21.10.2023 22:14 Відповісти
Дай поїхав у Кітай!
Може треба було не до шашликів готуватися?
показати весь коментар
21.10.2023 22:46 Відповісти
Так, це по-перше.
показати весь коментар
22.10.2023 05:25 Відповісти
Виробник реакторів напевно якось розбереться з їх безпекою.
показати весь коментар
21.10.2023 22:23 Відповісти
ахаха, виробник це - совок.
це можливо потужності - в росатомі.
ти в курсі шо всі станції побудували за совка?
може ти з сарказмом написав, так?
совок сама паскудна гниль, просто чомусь у Франції без совка сто реакторів, а у нас 25 і то 3 вибухнули, а 5 окуповано.
тьху, совок навіть з могили тероризує, я то думаю що русня "шото зробіт". ну так, під вибори.
ой, під Зевибори.
показати весь коментар
21.10.2023 22:42 Відповісти
Ці реактори і зараз серійно виробляються в Волгодонську.
показати весь коментар
21.10.2023 22:45 Відповісти
Перепрошую: я крім четвертого блоку ЧАЕС які ще два блоки вибухнули??
показати весь коментар
21.10.2023 23:07 Відповісти
Які ще вибухнуть? ну, просто у вас помилка в реченні.
А які "схочуть". де є гарантія шо Росатом проводячи всілякі роботи не загрузив нічого, я не кажу про ТВЕЛи, а хоч би і в комп.ютери на станціях.
тим більше шо пан нач. станції Запорізької...... якось був русачком, так і інші пани - шо їм мішало "не побачити" "закладочку"? на чотирьох інших станціях? Баканов, ау.... ой, він же "йурист"
показати весь коментар
27.10.2023 14:54 Відповісти
Человек написал, что у нас из 25-ти реакторов взорвались три. Я знаю только про один, потому и попросил уточнить
показати весь коментар
27.10.2023 15:24 Відповісти
ну я и сказал - че, не хватило одного? "могут повторить". и походу повторят
показати весь коментар
27.10.2023 15:35 Відповісти
ЗАЕС не була готова до оборони. Не були виконані регламентні роботи на випадок спроби захвату, персоналу не були доведені дії на такий випадок, не було проведено навчання, не була посилена охорона станції. Там залишили стандартний підрозділ охорони, який не зміг зробити якийсь спротив. Навіть за час просування ворога до станції було виконано "Нічого". І з моменту захоплення на станції можна було спокійно поставити хрест. Кацапи нам нічого цілого не залишають. Ми її дістанемо в стані невідновлення.
показати весь коментар
21.10.2023 22:24 Відповісти
Головне не забути продавати за кордон. Експорт, наше всьо))) а наш народ витримає все, як попи кажуть, на всьо воля божа
показати весь коментар
21.10.2023 22:29 Відповісти
А МАГАТЕ? Спостерігає? Сюр..
показати весь коментар
21.10.2023 22:37 Відповісти
а магате відповідає у нас за оборону?
показати весь коментар
21.10.2023 22:41 Відповісти
Не у нас. МАГАТЕ відповідає за ядерну безпеку.
показати весь коментар
21.10.2023 22:51 Відповісти
магате повинно обороняти АЕС???
показати весь коментар
21.10.2023 22:53 Відповісти
Де я про оборону написала? Не клованьте.
показати весь коментар
21.10.2023 23:10 Відповісти
а про що ви взагалі написали? МАГАТЕ відповідає за ядерну безпеку? так, капітане очевидність. Але ж у нас війна, а не реактор поламався.
показати весь коментар
21.10.2023 23:16 Відповісти
А ви про що пишите? Ядерна безпека включає й воєнні ризики. За це й платять внески всі країни - члени МАГАТЕ. А те, що організація стала вже повним імпотентом, то вже інше питання.

Україна входить до Ядерного ПУЛу. І договір з МАГАТЕ є.
показати весь коментар
21.10.2023 23:26 Відповісти
При всём уважении, но МАГАТЭ что, в начале вторжения должно было отправить полк спецназа с тяжёлой техникой для отражения атаки на станцию? Или они её деоккупировать должны? МАГАТЭ не ведёт военных действий
показати весь коментар
21.10.2023 23:54 Відповісти
Ні. Треба не було бути такими імпотентами. Внески сплачуються й за безпеку.
показати весь коментар
22.10.2023 00:03 Відповісти
Так "импотентов" предупреждали о войне
показати весь коментар
22.10.2023 00:05 Відповісти
Так отож..
показати весь коментар
22.10.2023 00:07 Відповісти
Под "импотентами" я имею ввиду тех, кто должен был готовить страну и станцию к отражению атаки. И это точно не МАГАТЭ. Угадайте с одного раза, про кого идёт речь. Если владелец станции её про@бал - МАГАТЭ освобождать её не обязано
показати весь коментар
22.10.2023 00:09 Відповісти
От тут стрьомне питання..це ж не тільки наше світло, опалення, вода..

Це ж і небезпека для Європи, у разі захвату.

Чорнобиль вже раз про@бали у восьмидесятих.
показати весь коментар
22.10.2023 00:43 Відповісти
Чернобыль про@бало не МАГАТЭ, а согласно информации, которую я изучал одно время - конструкторский недостаток реактора типа РБМК и желание провести испытания, которые разработали не атомщики, а тепловики. Ну и плюс тоталитарное закрытое государство. И Легасов, из которого сделали героя в МАГАТЭ врал, врал и ещё раз врал, чтобы сохранить лицо СССР

А в нашей ситуации виноват агрессор, а не МАГАТЭ. Ну или тогда вопрос: что сейчас должно делать МАГАТЭ? Ну с вашей точки зрения. Алгоритм
показати весь коментар
22.10.2023 00:55 Відповісти
Ну не тільки конструкторський. А ще й принципова команда мацкви на проведення випробувань з перевищеннями на випробовування.

Подивіться цілі й задачі МАГАТЕ. Ми, блн, основну виконали - неросповсюдження, незастосування, невиготовлення ядерної зброї..і тепер маємо.
показати весь коментар
22.10.2023 01:10 Відповісти
Ну я взагалі описав, я свого часу вивчав аварію на ЧАЕС досконально, мати в бібліотеці працювала, я сам енергетик/електрик, тому цікаво. Навіть два рази їздив на екскурсію в Зону
показати весь коментар
22.10.2023 01:12 Відповісти
В мене є малееенька мрія..нахабнюча така..

Щоб ті піндерасти самі, чи їм допомогли, навернули лаес..під СПБ..і подивитись на реакцію МАГАТЕ..
показати весь коментар
22.10.2023 01:20 Відповісти
Касательно нашего диалога - в пунктах устава задач и направлений нет пункта про участие в военных конфликтах. Вам это любой юрист скажет
показати весь коментар
22.10.2023 01:26 Відповісти
Я й сама скажу, що немає.

Але є але - такі об'єкти раніше страхувались на випадок таких ситуацій. А як наразі - хз.
показати весь коментар
22.10.2023 01:40 Відповісти
для початку ввести санкції проти росатому, після яких він би здох..
а не дозволяти будівництво нових де керують у-ки з диктаторськими замашками.
показати весь коментар
22.10.2023 07:50 Відповісти
Тут я з вами згоден. Але пані Марина питає, чому вони не протидіяли захвату станції
показати весь коментар
22.10.2023 14:32 Відповісти
в магате є військо? танки, ракети літаки??? мамадарагая, як все сумно
показати весь коментар
21.10.2023 23:55 Відповісти
Я не писала про танки. Що так у Вас все примітивно? Якщо є організація, в яку входять сторони (як всі кажуть) конфлікту, то організація повинна забезпечити безпеку земної кульки. Бо якщо рвоне - мало всім не буде.

А вони сплять.
показати весь коментар
22.10.2023 00:06 Відповісти
Каким образом они могут обеспечить безопасность, если на ней находится агрессор? По вашей логике и "Укрэнерго" не справляется, потому как не могут зимой в полной мере обеспечить страну электроэнергией из-за постоянных обстрелов
показати весь коментар
22.10.2023 00:11 Відповісти
Укренерго - то не міжнародна організація.

В МАГАТЕ входять країни, які згодні зі статутом самої організації.

Це як - наприклад, уклали Ви договір із сусідами по двору, що не будете посеред ночі гамселити у двері сусідів..і сусіди підписали. А Ви, по приколу пішли о 5тій ранку петарди під двері кидати..згідно договору - сусіди дали звізди..

А ці сплять..чекають на мирний атом..
показати весь коментар
22.10.2023 00:25 Відповісти
Соседи если дадут звизды - то получат срок. А звизды можно и в ответ получить. Соседи всё что могут - это вызвать полицию. А в нашем случае в примере с соседями МАГАТЕ - это начальник ЖЭК, который не имеет монополии на насильство. Вы тут не правы. Если на то пошло - то это МАГАТЭ в принципе может предъявить претензии тем, кто не отдал приказ о проведении работ по консервации станции на случай атаки и не предотвратил атаку
показати весь коментар
22.10.2023 00:30 Відповісти
)) але начальник ЖЕКу може й штрафи накласти.
показати весь коментар
22.10.2023 00:40 Відповісти
Не может. Может сделать устное замечание. Что и делает МАГАТЭ. А штраф может наложить и забрать в РОВД - полиция. В нашем случае - ЗСУ, СБУ, НГУ (нужное подчеркнуть)
показати весь коментар
22.10.2023 00:56 Відповісти
Може. Все залежить від Статуту й бажання.
показати весь коментар
22.10.2023 01:12 Відповісти
Де зараз є гроші?
У Міноборони та у Міненерго.

Де зараз ******* гроші Єрмак?
Там, де вони є.
показати весь коментар
21.10.2023 22:42 Відповісти
Без комментариев. Не. Есть один. ЗЕгниды!
показати весь коментар
21.10.2023 23:23 Відповісти
 
 