Харьков обстреляли ракетами из комплекса С-300
Враг атаковал Харьков ракетами из комплекса С-300. В городе раздалось несколько взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что оккупанты нанесли удары по Харькову из комплексов С-300, совершив запуски с территории Белгородской области РФ.
Взрывы в городе также подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Харьков слышит взрывы, город атакуют вражеские ракеты", - сообщил мэр.
Топ комментарии
+3 Garry Dron
показать весь комментарий21.10.2023 23:07 Ответить Ссылка
+2 Олег Мандрівник #582578
показать весь комментарий21.10.2023 22:49 Ответить Ссылка
+2 Urs
показать весь комментарий21.10.2023 23:10 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І навіть якщо би у нас зараз і був би Saab 340 AEW, то без прикриття платформою з ракетами "повітря-повітря" дальністю 150+ км його би в повітря ніхто не піднімав би.
нужно искать нестандартные решения.
A modern aerostat used by the https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Department_of_Homeland_Security U.S. Department of Homeland Security , the https://en.wikipedia.org/wiki/Tethered_Aerostat_Radar_System Tethered Aerostat Radar System (TARS)