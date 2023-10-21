Харьков обстреляли ракетами из комплекса С-300

Враг атаковал Харьков ракетами из комплекса С-300. В городе раздалось несколько взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что оккупанты нанесли удары по Харькову из комплексов С-300, совершив запуски с территории Белгородской области РФ.

Взрывы в городе также подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Харьков слышит взрывы, город атакуют вражеские ракеты", - сообщил мэр.

