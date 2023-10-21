РУС
Харьков обстреляли ракетами из комплекса С-300

с300

Враг атаковал Харьков ракетами из комплекса С-300. В городе раздалось несколько взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что оккупанты нанесли удары по Харькову из комплексов С-300, совершив запуски с территории Белгородской области РФ.

Взрывы в городе также подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Харьков слышит взрывы, город атакуют вражеские ракеты", - сообщил мэр.

Смотрите также: Враг ударил "Шахедом" по Индустриальному району Харькова, повреждены дома, ранен мужчина. ФОТО

обстрел (29065) ракеты (3684) Харьков (7728)
Топ комментарии
+3
21.10.2023 23:07 Ответить
+2
Почему по местам запуска не ипашат? Недалеко же
21.10.2023 22:49 Ответить
+2
ПУ виїжджає на позицію, відстрілюєтья і тікає. А щоб її вислідити треба цілодобово "заглядати" на глибину 150-200 км від кордону. Ми не можемо купити собі хоч один Saab 340 AEW, навіть вживаний, хоча він буде коштувати всього 30-40 мільйонів доларів. А без цього тягти під Золочів чи Слатине "вільху" на чергування немає ніякого сенсу, навіть ящо вона в нас є вільна від роботи на фронтах.
І навіть якщо би у нас зараз і був би Saab 340 AEW, то без прикриття платформою з ракетами "повітря-повітря" дальністю 150+ км його би в повітря ніхто не піднімав би.
21.10.2023 23:10 Ответить
ПУ виїжджає на позицію, відстрілюєтья і тікає. А щоб її вислідити треба цілодобово "заглядати" на глибину 150-200 км від кордону. Ми не можемо купити собі хоч один Saab 340 AEW, навіть вживаний, хоча він буде коштувати всього 30-40 мільйонів доларів. А без цього тягти під Золочів чи Слатине "вільху" на чергування немає ніякого сенсу, навіть ящо вона в нас є вільна від роботи на фронтах.
І навіть якщо би у нас зараз і був би Saab 340 AEW, то без прикриття платформою з ракетами "повітря-повітря" дальністю 150+ км його би в повітря ніхто не піднімав би.
21.10.2023 23:10 Ответить

нужно искать нестандартные решения.
21.10.2023 23:32 Ответить
21.10.2023 23:37 Ответить
ви мабуть гуманітарій?
21.10.2023 23:37 Ответить
нет. почему вы так подумали?
21.10.2023 23:41 Ответить
тому що до гєніальної ідеї ДРЛО-діріжаблів ще ніхто крім вас не додумався.
21.10.2023 23:48 Ответить
на самом деле додумались, и уже очень давно.

A modern aerostat used by the https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Department_of_Homeland_Security U.S. Department of Homeland Security , the https://en.wikipedia.org/wiki/Tethered_Aerostat_Radar_System Tethered Aerostat Radar System (TARS)
21.10.2023 23:55 Ответить
ото ж я бачу як ДРЛО-діріжаблі сновигають над Чорним морем. Главно дєло, щоб до Грузії не знесло.
22.10.2023 00:20 Ответить
а как вам идея цельнометаллического *********?
22.10.2023 00:29 Ответить
це просто великий літаючий кутниковий відбивач, мітка якого на екрані буде заслплювати оператора РЛС. А ще незручність в тому, що він може впасти в місці, з кого буде незручно возити метал на пункт приймання металобрухту.
22.10.2023 00:45 Ответить
вибачаюсь, але ви зараз схожі на якогось західного політика, який намагається замість ракет великої дальності впарити якійсь непотріб, що не згодивс у в'єтнамській війні.
22.10.2023 01:05 Ответить
Это же отличная почти статичная мишень
21.10.2023 23:48 Ответить
для того, чтобы стать мишенью саму мишень следует для начала обнаружить. дрон-дирижабль с системой инфракрасной разведки в режиме патрулирования и радиомолчания очень сложная для обнаружения цель. к тому же достаточно дешев в производстве и эксплуатации. если использовать привязные аэростаты в связке триплет, то можно вести наблюдение с передачей видеосигнала по волоконно-оптическому кабелю с высоты 7 км.
22.10.2023 00:02 Ответить
Я слышал, что для этого нужны специальные ракеты, которые запускаются с ф-16.
21.10.2023 23:10 Ответить
никакие специальные ракеты тут не помогут. в режиме обстрела наземных целей с-300 не включает излучения.
21.10.2023 23:43 Ответить
для цього треба знати точне місцезнаходження цілі і комплекс ОТРК з балістикою.
21.10.2023 23:44 Ответить
когда же их наконец-то вычислят и уничтожат?
21.10.2023 23:04 Ответить
вище відповів.
21.10.2023 23:11 Ответить
21.10.2023 23:07 Ответить
Поки у відповідь не будуть атаки на Бєлгород - Харків та його мешканці й надалі будуть мовчазними терпілами!
21.10.2023 23:16 Ответить
Уже 6 погибших и 14 скорая повезла. В прошлом году так же ударили по этой организации и тоже точно. Старая беда наша каждый третий падлик морозов или корректировщик за бабло!
21.10.2023 23:55 Ответить
это стационарный объект ,он нем и так всем известно , тут и наводчиков не нада
22.10.2023 08:04 Ответить
только Купол справится с С300
22.10.2023 08:02 Ответить
 
 