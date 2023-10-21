Харків обстріляли ракетами з комплексу С-300
Ворог атакував Харків ракетами з комплексу С-300. У місті пролунало кілька вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що окупанти завдали ударів по Харкову з комплексів С-300, здійснивши запуски з території Бєлгородської області РФ.
Вибухи у місті також підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.
"Харків чує вибухи, місто атакують ворожі ракети", - повідомив мер.
І навіть якщо би у нас зараз і був би Saab 340 AEW, то без прикриття платформою з ракетами "повітря-повітря" дальністю 150+ км його би в повітря ніхто не піднімав би.
нужно искать нестандартные решения.
A modern aerostat used by the https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Department_of_Homeland_Security U.S. Department of Homeland Security , the https://en.wikipedia.org/wiki/Tethered_Aerostat_Radar_System Tethered Aerostat Radar System (TARS)