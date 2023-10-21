УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3659 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 487 27

Харків обстріляли ракетами з комплексу С-300

с300

Ворог атакував Харків ракетами з комплексу С-300. У місті пролунало кілька вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що окупанти завдали ударів по Харкову з комплексів С-300, здійснивши запуски з території Бєлгородської області РФ.

Вибухи у місті також підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.

"Харків чує вибухи, місто атакують ворожі ракети", - повідомив мер.

Читайте також: Ворог ударив "Шахедом" по Індустріальному району Харкова, пошкоджено будинки, поранено чоловіка. ФОТО

Автор: 

обстріл (30389) ракети (4144) Харків (5853)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
показати весь коментар
21.10.2023 23:07 Відповісти
+2
Почему по местам запуска не ипашат? Недалеко же
показати весь коментар
21.10.2023 22:49 Відповісти
+2
ПУ виїжджає на позицію, відстрілюєтья і тікає. А щоб її вислідити треба цілодобово "заглядати" на глибину 150-200 км від кордону. Ми не можемо купити собі хоч один Saab 340 AEW, навіть вживаний, хоча він буде коштувати всього 30-40 мільйонів доларів. А без цього тягти під Золочів чи Слатине "вільху" на чергування немає ніякого сенсу, навіть ящо вона в нас є вільна від роботи на фронтах.
І навіть якщо би у нас зараз і був би Saab 340 AEW, то без прикриття платформою з ракетами "повітря-повітря" дальністю 150+ км його би в повітря ніхто не піднімав би.
показати весь коментар
21.10.2023 23:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему по местам запуска не ипашат? Недалеко же
показати весь коментар
21.10.2023 22:49 Відповісти
ПУ виїжджає на позицію, відстрілюєтья і тікає. А щоб її вислідити треба цілодобово "заглядати" на глибину 150-200 км від кордону. Ми не можемо купити собі хоч один Saab 340 AEW, навіть вживаний, хоча він буде коштувати всього 30-40 мільйонів доларів. А без цього тягти під Золочів чи Слатине "вільху" на чергування немає ніякого сенсу, навіть ящо вона в нас є вільна від роботи на фронтах.
І навіть якщо би у нас зараз і був би Saab 340 AEW, то без прикриття платформою з ракетами "повітря-повітря" дальністю 150+ км його би в повітря ніхто не піднімав би.
показати весь коментар
21.10.2023 23:10 Відповісти

нужно искать нестандартные решения.
показати весь коментар
21.10.2023 23:32 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2023 23:37 Відповісти
ви мабуть гуманітарій?
показати весь коментар
21.10.2023 23:37 Відповісти
нет. почему вы так подумали?
показати весь коментар
21.10.2023 23:41 Відповісти
тому що до гєніальної ідеї ДРЛО-діріжаблів ще ніхто крім вас не додумався.
показати весь коментар
21.10.2023 23:48 Відповісти
на самом деле додумались, и уже очень давно.

A modern aerostat used by the https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Department_of_Homeland_Security U.S. Department of Homeland Security , the https://en.wikipedia.org/wiki/Tethered_Aerostat_Radar_System Tethered Aerostat Radar System (TARS)
показати весь коментар
21.10.2023 23:55 Відповісти
ото ж я бачу як ДРЛО-діріжаблі сновигають над Чорним морем. Главно дєло, щоб до Грузії не знесло.
показати весь коментар
22.10.2023 00:20 Відповісти
а как вам идея цельнометаллического *********?
показати весь коментар
22.10.2023 00:29 Відповісти
це просто великий літаючий кутниковий відбивач, мітка якого на екрані буде заслплювати оператора РЛС. А ще незручність в тому, що він може впасти в місці, з кого буде незручно возити метал на пункт приймання металобрухту.
показати весь коментар
22.10.2023 00:45 Відповісти
вибачаюсь, але ви зараз схожі на якогось західного політика, який намагається замість ракет великої дальності впарити якійсь непотріб, що не згодивс у в'єтнамській війні.
показати весь коментар
22.10.2023 01:05 Відповісти
Это же отличная почти статичная мишень
показати весь коментар
21.10.2023 23:48 Відповісти
для того, чтобы стать мишенью саму мишень следует для начала обнаружить. дрон-дирижабль с системой инфракрасной разведки в режиме патрулирования и радиомолчания очень сложная для обнаружения цель. к тому же достаточно дешев в производстве и эксплуатации. если использовать привязные аэростаты в связке триплет, то можно вести наблюдение с передачей видеосигнала по волоконно-оптическому кабелю с высоты 7 км.
показати весь коментар
22.10.2023 00:02 Відповісти
Я слышал, что для этого нужны специальные ракеты, которые запускаются с ф-16.
показати весь коментар
21.10.2023 23:10 Відповісти
никакие специальные ракеты тут не помогут. в режиме обстрела наземных целей с-300 не включает излучения.
показати весь коментар
21.10.2023 23:43 Відповісти
для цього треба знати точне місцезнаходження цілі і комплекс ОТРК з балістикою.
показати весь коментар
21.10.2023 23:44 Відповісти
когда же их наконец-то вычислят и уничтожат?
показати весь коментар
21.10.2023 23:04 Відповісти
вище відповів.
показати весь коментар
21.10.2023 23:11 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2023 23:07 Відповісти
Поки у відповідь не будуть атаки на Бєлгород - Харків та його мешканці й надалі будуть мовчазними терпілами!
показати весь коментар
21.10.2023 23:16 Відповісти
Уже 6 погибших и 14 скорая повезла. В прошлом году так же ударили по этой организации и тоже точно. Старая беда наша каждый третий падлик морозов или корректировщик за бабло!
показати весь коментар
21.10.2023 23:55 Відповісти
это стационарный объект ,он нем и так всем известно , тут и наводчиков не нада
показати весь коментар
22.10.2023 08:04 Відповісти
только Купол справится с С300
показати весь коментар
22.10.2023 08:02 Відповісти
 
 