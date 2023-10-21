Харків обстріляли ракетами з комплексу С-300

Ворог атакував Харків ракетами з комплексу С-300. У місті пролунало кілька вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що окупанти завдали ударів по Харкову з комплексів С-300, здійснивши запуски з території Бєлгородської області РФ.

Вибухи у місті також підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.

"Харків чує вибухи, місто атакують ворожі ракети", - повідомив мер.

Читайте також: Ворог ударив "Шахедом" по Індустріальному району Харкова, пошкоджено будинки, поранено чоловіка. ФОТО