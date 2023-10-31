Российские войска под Авдеевкой продолжают использовать штурмовые подразделения "Штурм", которые несут огромные потери, - ISW

Российские войска готовятся к проведению "мясных атак" под Авдеевкой и тренируют подразделения "Штурм-Z" для будущих штурмов без снаряжения и техники.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Россияне продолжают использовать штрафников из штурмовых отрядов "Штурм-Z" в лобовых атаках, возглавляемых пехотинцами. Один из российских военкоров утверждает, что "мясные атаки" – это когда российская пехота атакует без артиллерийской поддержки. Он добавил, что когда два российских полка проводят "мясные атаки" бок о бок, стык между зонами ответственности обоих полков остается незащищенным и уязвимым для украинских контратак.

По мнению другого военкора, штурмовые отряды "Штурма-Z" на авдеевском направлении и на южном фланге Бахмута часто уничтожаются после нескольких дней активных действий и в среднем теряют от 40 до 70 процентов личного состава.

Он критиковал плохую подготовку российских военных подразделений "Штурма-Z" и нежелание офицеров учесть предложения командиров "Штурма-Z" при назначении им боевых задач.

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"Подразделения "Штурма-Z" часто вводятся в бой до проведения разведки или установления связи с соседними подразделениями и, как правило, пытаются эвакуировать своих раненых без артиллерийского прикрытия, что приводит к еще большим потерям", - цитируют военкора в ISW.

Оба "военкора" отметили отсутствие должной артиллерийской поддержки российских атак и контратак. Один из них заявил, что эти факторы приводят к тому, что подразделения "Штурма-Z" превращаются в "мусор", так и не достигнув значительных результатов.

"О неэффективности подразделений Штурма-Z неоднократно сообщала ISW", - добавляют эксперты.

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