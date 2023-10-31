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Новости Война
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Российские войска под Авдеевкой продолжают использовать штурмовые подразделения "Штурм", которые несут огромные потери, - ISW

війна,зсу

Российские войска готовятся к проведению "мясных атак" под Авдеевкой и тренируют подразделения "Штурм-Z" для будущих штурмов без снаряжения и техники.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Россияне продолжают использовать штрафников из штурмовых отрядов "Штурм-Z" в лобовых атаках, возглавляемых пехотинцами. Один из российских военкоров утверждает, что "мясные атаки" – это когда российская пехота атакует без артиллерийской поддержки. Он добавил, что когда два российских полка проводят "мясные атаки" бок о бок, стык между зонами ответственности обоих полков остается незащищенным и уязвимым для украинских контратак.

По мнению другого военкора, штурмовые отряды "Штурма-Z" на авдеевском направлении и на южном фланге Бахмута часто уничтожаются после нескольких дней активных действий и в среднем теряют от 40 до 70 процентов личного состава.

Он критиковал плохую подготовку российских военных подразделений "Штурма-Z" и нежелание офицеров учесть предложения командиров "Штурма-Z" при назначении им боевых задач.

Читайте: Никто не собирается отходить из Авдеевки, - Силы обороны

"Подразделения "Штурма-Z" часто вводятся в бой до проведения разведки или установления связи с соседними подразделениями и, как правило, пытаются эвакуировать своих раненых без артиллерийского прикрытия, что приводит к еще большим потерям", - цитируют военкора в ISW.

Оба "военкора" отметили отсутствие должной артиллерийской поддержки российских атак и контратак. Один из них заявил, что эти факторы приводят к тому, что подразделения "Штурма-Z" превращаются в "мусор", так и не достигнув значительных результатов.

"О неэффективности подразделений Штурма-Z неоднократно сообщала ISW", - добавляют эксперты.

Также читайте: Авдеевка – крупнейшее поражение россиян, их потери с 10 октября составляют 6,5 тыс. человек, - Силы обороны Таврического направления

Автор: 

Авдеевка (2444) ISW (493)


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Топ комментарии
+9
Колись давно читав гірке визнання когось з тих, кого зараз пробують називать "харошими русскими", про те, що насправді , "кремлівські" на жителів Росії дивляться, як на "баласт", який вони змушені годувать Насправді їм потрібен лише персонал для обслуговування гірничодобувної та нафтогазової прмисловості А також "мордовороти", які все це охоронятимуть
Може, це вони (шляхом утилізації "расейскава народа" в російсько-українській вйні) і виконують цю програму? Саме тому російські олігархи під виглядом ЧВК та "охорони" почали створювать свої "приватні армії? Щоб не було необхідності дарма кого годувать, і ніхто не "пасягнул на нажитое непасильным трудом"?
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31.10.2023 07:20 Ответить
+5
ДОБРИЙ РАНОК, БАНДЕРIВЦI!

РАНКОВА ПIСНЯ:

ТРИСТА ТИСЯЧЬ
СДОХЛО МОСКАЛIВ
СДОХЛО МОСКАЛIВ,
СДОХЛО МОСКАЛIВ!

ТРИСТА ТИСЯЧЬ
СДОХЛО МОСКАЛIВ
СДОХЛО МОСКАЛIВ,
СДОХЛО МОСКАЛIВ!
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31.10.2023 07:04 Ответить
+3
Третя хвиля наступу рашистів на Авдіївку розвивається повільно із затяжними паузами через нестачу артилерійських *********** в зв'язеу з порушеною логістикою. Тут ще ситуацію доповнили неочікувані втрати армійської авіації.
От і кидають в "м'ясні штурми" ці зеківські "шторми", щоб не дати захисникам Авдіївки вибити ворога з позицій за залазкою під коксохімом.
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31.10.2023 07:30 Ответить
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ДОБРИЙ РАНОК, БАНДЕРIВЦI!

РАНКОВА ПIСНЯ:

ТРИСТА ТИСЯЧЬ
СДОХЛО МОСКАЛIВ
СДОХЛО МОСКАЛIВ,
СДОХЛО МОСКАЛIВ!

ТРИСТА ТИСЯЧЬ
СДОХЛО МОСКАЛIВ
СДОХЛО МОСКАЛIВ,
СДОХЛО МОСКАЛIВ!
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31.10.2023 07:04 Ответить
Happy Halloween, кацапы - 300.000 "наших мальчиков" уже ждут вас

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31.10.2023 07:15 Ответить
Колись давно читав гірке визнання когось з тих, кого зараз пробують називать "харошими русскими", про те, що насправді , "кремлівські" на жителів Росії дивляться, як на "баласт", який вони змушені годувать Насправді їм потрібен лише персонал для обслуговування гірничодобувної та нафтогазової прмисловості А також "мордовороти", які все це охоронятимуть
Може, це вони (шляхом утилізації "расейскава народа" в російсько-українській вйні) і виконують цю програму? Саме тому російські олігархи під виглядом ЧВК та "охорони" почали створювать свої "приватні армії? Щоб не було необхідності дарма кого годувать, і ніхто не "пасягнул на нажитое непасильным трудом"?
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31.10.2023 07:20 Ответить
Є і таке. Ще чув, що лісові пожежі 2010-х років зроблені навмисно, щоб знищити сібірскіє дєрєвні на десять ізб, коли у кожній має бути відділення роспошти, відділок поліції, медпункт і таке інше.
Колонії на те і колонії, щоб використовувати їх ресурси для потреби метрополії.
Але зниження пологів'я росскоту теж мАцквє не потрібно. Чим ще, крім м'яса, вони можуть ефективно воювати?
Не дарма вони почали боротись з абортами.
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31.10.2023 08:25 Ответить
Нестыковочка... По вашей логике цапорылi мали б поощрять аборты... ЗЫ ... если по чесноку, мне бы больше импонировали слухи о том, шо к изничтожению кацапья в их сиМбирских епенях виновен космический гиперболоид инженера Гарина, От всем известной страны..
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31.10.2023 08:37 Ответить
Це не моя логіка, це просто чутки. мАцквє потрібно м'ясо, і в той самий час вона його абсолютно не шкодує. Тому що витрачати потрібно зараз, а нарощувати - ну, нехай там далі якось народжують.
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31.10.2023 08:44 Ответить
Так вы еще и - юный плагиаторщик, бо без лапок...
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31.10.2023 08:47 Ответить
Відколи це чутки захищені авторським правом?
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31.10.2023 08:55 Ответить
Дык, не лишне отгородить свою мыслю от плiток базарних бабусь зi звисаючими з нижньоi губи лушпайок , бо лущать смажене насiння.
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31.10.2023 09:04 Ответить
А ваапше-та , только когда вас прижали , только тогда вы и сознались, шо затырили сомнительную наслышку...
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31.10.2023 09:07 Ответить
Ще чув, що лісові пожежі...
Від початку написав, що то просто плітки.
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31.10.2023 09:08 Ответить
Так плагіат-то в чому? У кого вкрав і видав тут за своє?
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31.10.2023 09:07 Ответить
Ну да, а еще можно прочитать, шо каазламордая кремлядь, ко всему, еще и утилизирует просроченный боеприпас... А еще, если дуть в унисон теме ("Про неефективність підрозділів "Штурму-Z" неодноразово повідомляла ISW" ), поразмыслив(недолго) , можно и протрындеть, про неэффективность управленческого госаппарата лаптеунтии... Я так считать, мол, за три дня - кишка тонка, поджал хвост и - в свои епеня, мелкими перебежками... Бо будет больно за бесцельно прожитые годы не тока чмобырью, но и десятому колену козлорылии.
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31.10.2023 08:28 Ответить
Третя хвиля наступу рашистів на Авдіївку розвивається повільно із затяжними паузами через нестачу артилерійських *********** в зв'язеу з порушеною логістикою. Тут ще ситуацію доповнили неочікувані втрати армійської авіації.
От і кидають в "м'ясні штурми" ці зеківські "шторми", щоб не дати захисникам Авдіївки вибити ворога з позицій за залазкою під коксохімом.
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31.10.2023 07:30 Ответить
Кацапи втратили сьогодні
За триста тисяч в цій війні,
Пепемололи хлам в безодні
Решта тут втопиться в багні.
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31.10.2023 07:50 Ответить
300 000 свинособак засмажено. З юбілеєм!

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31.10.2023 08:03 Ответить
В пределах этой круглой даты зажмурится и опез.ол пыня(официоз по прослушке лебединого озера по всем каналам ущербной страны - в течении ноября)... АМИНЬ !!!
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31.10.2023 08:31 Ответить
Українська электром'ясорубка по акційній ціні! 6 функцій, велика швидкість переробки на фарш! Більше 300 тисяч задоволених російських домогосподарок!
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31.10.2023 08:40 Ответить
НАШI ДЫКI ТВАРИНКИ - БЕЗЦIННI... и баста !!!
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31.10.2023 08:45 Ответить
ЗЫ... думаете шо кацапы зря тырят у нас всяких там енотиков...
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31.10.2023 08:49 Ответить
Триста тысяч «ихтамнет»
Искали удачу.
И поставили на кон
На хромую клячу…

Только с Путина подачи
Гитлер в Аду плачет:
Украина шлет утырков
Фаршем, не иначе.
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31.10.2023 08:55 Ответить
 
 