Российские войска под Авдеевкой продолжают использовать штурмовые подразделения "Штурм", которые несут огромные потери, - ISW
Российские войска готовятся к проведению "мясных атак" под Авдеевкой и тренируют подразделения "Штурм-Z" для будущих штурмов без снаряжения и техники.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.
Россияне продолжают использовать штрафников из штурмовых отрядов "Штурм-Z" в лобовых атаках, возглавляемых пехотинцами. Один из российских военкоров утверждает, что "мясные атаки" – это когда российская пехота атакует без артиллерийской поддержки. Он добавил, что когда два российских полка проводят "мясные атаки" бок о бок, стык между зонами ответственности обоих полков остается незащищенным и уязвимым для украинских контратак.
По мнению другого военкора, штурмовые отряды "Штурма-Z" на авдеевском направлении и на южном фланге Бахмута часто уничтожаются после нескольких дней активных действий и в среднем теряют от 40 до 70 процентов личного состава.
Он критиковал плохую подготовку российских военных подразделений "Штурма-Z" и нежелание офицеров учесть предложения командиров "Штурма-Z" при назначении им боевых задач.
"Подразделения "Штурма-Z" часто вводятся в бой до проведения разведки или установления связи с соседними подразделениями и, как правило, пытаются эвакуировать своих раненых без артиллерийского прикрытия, что приводит к еще большим потерям", - цитируют военкора в ISW.
Оба "военкора" отметили отсутствие должной артиллерийской поддержки российских атак и контратак. Один из них заявил, что эти факторы приводят к тому, что подразделения "Штурма-Z" превращаются в "мусор", так и не достигнув значительных результатов.
"О неэффективности подразделений Штурма-Z неоднократно сообщала ISW", - добавляют эксперты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
РАНКОВА ПIСНЯ:
ТРИСТА ТИСЯЧЬ
СДОХЛО МОСКАЛIВ
СДОХЛО МОСКАЛIВ,
СДОХЛО МОСКАЛIВ!
ТРИСТА ТИСЯЧЬ
СДОХЛО МОСКАЛIВ
СДОХЛО МОСКАЛIВ,
СДОХЛО МОСКАЛIВ!
Може, це вони (шляхом утилізації "расейскава народа" в російсько-українській вйні) і виконують цю програму? Саме тому російські олігархи під виглядом ЧВК та "охорони" почали створювать свої "приватні армії? Щоб не було необхідності дарма кого годувать, і ніхто не "пасягнул на нажитое непасильным трудом"?
Колонії на те і колонії, щоб використовувати їх ресурси для потреби метрополії.
Але зниження пологів'я росскоту теж мАцквє не потрібно. Чим ще, крім м'яса, вони можуть ефективно воювати?
Не дарма вони почали боротись з абортами.
Від початку написав, що то просто плітки.
От і кидають в "м'ясні штурми" ці зеківські "шторми", щоб не дати захисникам Авдіївки вибити ворога з позицій за залазкою під коксохімом.
За триста тисяч в цій війні,
Пепемололи хлам в безодні
Решта тут втопиться в багні.
Искали удачу.
И поставили на кон
На хромую клячу…
Только с Путина подачи
Гитлер в Аду плачет:
Украина шлет утырков
Фаршем, не иначе.