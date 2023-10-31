Гуманитарную ситуацию в Украине должны обсудить на Совбезе ООН 31 октября

Совбез ООН соберется сегодня, 31 октября, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию в Украине на фоне полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Укринформ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инициировали заседания Эквадор и Франция, которые консультировались с украинской делегацией.

По информации секретариата Совбеза, ожидается, что представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам расскажет о потребностях украинцев в зимний период, а также об опубликованной недавно Программой ООН по вопросам окружающей среды оценке экологических последствий подрыва российскими войсками Каховской дамбы.

Ожидается, что члены Совбеза, в частности, Албания, Франция, Япония, Мальта, Швейцария, Великобритания, США могут выступить с осуждением России за обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.

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Начнется заседание Совета Безопасности по 10:00 по восточноамериканскому времени (16:00 по Киеву) – после короткого обсуждения ситуации в Сомали.