Гуманитарную ситуацию в Украине должны обсудить на Совбезе ООН 31 октября
Совбез ООН соберется сегодня, 31 октября, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию в Украине на фоне полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщает Укринформ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что инициировали заседания Эквадор и Франция, которые консультировались с украинской делегацией.
По информации секретариата Совбеза, ожидается, что представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам расскажет о потребностях украинцев в зимний период, а также об опубликованной недавно Программой ООН по вопросам окружающей среды оценке экологических последствий подрыва российскими войсками Каховской дамбы.
Ожидается, что члены Совбеза, в частности, Албания, Франция, Япония, Мальта, Швейцария, Великобритания, США могут выступить с осуждением России за обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.
Начнется заседание Совета Безопасности по 10:00 по восточноамериканскому времени (16:00 по Киеву) – после короткого обсуждения ситуации в Сомали.
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Вже майже два роки.
Русня і досі контролює п'яту частину української території. Десятки тисяч убитих. Світова підтримка скорочується.
Самотня боротьба Володі Зеленського.
Похвастайся своїм наповненим стаканом.
Які досягнення володьки зелені ти можеш перечислити, окрім отієї жалкої позиції яку він пропагує на весь світ. Його зірка згасла. А разом з ним і Україна. Бо не можна було всю увагу зосереджувати на цьому ідіотові.
незалежно від будь якого керівництва, будь де. у них, у оон, така "важка робота" обговорювати. тобто, з пустого в порожнє, за таку собі нехилу зарплатню.