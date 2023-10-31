РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11637 посетителей онлайн
Новости
914 10

Гуманитарную ситуацию в Украине должны обсудить на Совбезе ООН 31 октября

оон,радбез

Совбез ООН соберется сегодня, 31 октября, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию в Украине на фоне полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Укринформ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инициировали заседания Эквадор и Франция, которые консультировались с украинской делегацией.

По информации секретариата Совбеза, ожидается, что представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам расскажет о потребностях украинцев в зимний период, а также об опубликованной недавно Программой ООН по вопросам окружающей среды оценке экологических последствий подрыва российскими войсками Каховской дамбы.

Ожидается, что члены Совбеза, в частности, Албания, Франция, Япония, Мальта, Швейцария, Великобритания, США могут выступить с осуждением России за обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.

Читайте: ВСУ будут уничтожать аэропорты, оружие и военных РФ до полной деоккупации, - Украина в Совбезе ООН

Начнется заседание Совета Безопасности по 10:00 по восточноамериканскому времени (16:00 по Киеву) – после короткого обсуждения ситуации в Сомали.

Автор: 

Украина (45008) Совбез ООН (1120) гуманитарная сфера (34)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+1
Позитивний недоблогер чи їхній слухач ?
Похвастайся своїм наповненим стаканом.
Які досягнення володьки зелені ти можеш перечислити, окрім отієї жалкої позиції яку він пропагує на весь світ. Його зірка згасла. А разом з ним і Україна. Бо не можна було всю увагу зосереджувати на цьому ідіотові.
показать весь комментарий
31.10.2023 09:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
31.10.2023 08:03 Ответить
А шо перекласти вам було в лом - а то я тіко англіцьке слово ліке пняв .
показать весь комментарий
31.10.2023 09:07 Ответить
не дивись на букви, дивись на фотку.
показать весь комментарий
31.10.2023 09:24 Ответить
А в світлині є приховане і напевно закодоване повідомлення - ти бач знадобилася статейка яку я чтав років 20 тому.
показать весь комментарий
31.10.2023 09:32 Ответить
Ніхто не вірить в нашу перемогу як я. НІХТО.
Вже майже два роки.
Русня і досі контролює п'яту частину української території. Десятки тисяч убитих. Світова підтримка скорочується.
Самотня боротьба Володі Зеленського.
показать весь комментарий
31.10.2023 09:25 Ответить
Позитивний недоблогер чи їхній слухач ?
Похвастайся своїм наповненим стаканом.
Які досягнення володьки зелені ти можеш перечислити, окрім отієї жалкої позиції яку він пропагує на весь світ. Його зірка згасла. А разом з ним і Україна. Бо не можна було всю увагу зосереджувати на цьому ідіотові.
показать весь комментарий
31.10.2023 09:31 Ответить
не обговорювати звірства мордору потрібно а лікувати мордор його знищенням, бо він розносить свою інфекцію по всьому світу, срашніше і бистріше ніж всякі ковіди і чуми разом взяті.
показать весь комментарий
31.10.2023 08:27 Ответить
В Україні продажне брехливе сикливе і злодюжне керівництво. Все, як завжди почнеться і закінчиться на рівні "обговорення"...
показать весь комментарий
31.10.2023 08:59 Ответить
Все, як завжди почнеться і закінчиться на рівні "обговорення"...

незалежно від будь якого керівництва, будь де. у них, у оон, така "важка робота" обговорювати. тобто, з пустого в порожнє, за таку собі нехилу зарплатню.
показать весь комментарий
31.10.2023 09:27 Ответить
 
 