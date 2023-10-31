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Гуманітарну ситуацію в Україні мають обговорити на Радбезі ООН 31 жовтня

оон,радбез

Рада безпеки ООН збереться сьогодні, 31 жовтня, щоб обговорити гуманітарну ситуацію в Україні на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Укрінформ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ініціювали засідання Еквадор і Франція, які консультувалися з українською делегацією.

За інформацією секретаріату Радбезу, очікується, що представник Управління ООН з гуманітарних питань розповість про потреби українців у зимовий період, а також про опубліковану нещодавно Програмою ООН з питань довкілля оцінку екологічних наслідків підриву російськими військами Каховської греблі.

Очікується, що члени Радбезу, зокрема Албанія, Франція, Японія, Мальта, Швейцарія, Велика Британія, США можуть виступити із засудженням Росії за обстріли цивільної інфраструктури України.

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Розпочнеться засідання Ради Безпеки по 10:00 за східноамериканським часом (16:00 за Києвом) – після короткого обговорення ситуації в Сомалі.

Автор: 

Україна (5956) Радбез ООН (866) гуманітарна сфера (18)


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Топ коментарі
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Позитивний недоблогер чи їхній слухач ?
Похвастайся своїм наповненим стаканом.
Які досягнення володьки зелені ти можеш перечислити, окрім отієї жалкої позиції яку він пропагує на весь світ. Його зірка згасла. А разом з ним і Україна. Бо не можна було всю увагу зосереджувати на цьому ідіотові.
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31.10.2023 09:31 Відповісти
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31.10.2023 08:03 Відповісти
А шо перекласти вам було в лом - а то я тіко англіцьке слово ліке пняв .
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31.10.2023 09:07 Відповісти
не дивись на букви, дивись на фотку.
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31.10.2023 09:24 Відповісти
А в світлині є приховане і напевно закодоване повідомлення - ти бач знадобилася статейка яку я чтав років 20 тому.
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31.10.2023 09:32 Відповісти
Ніхто не вірить в нашу перемогу як я. НІХТО.
Вже майже два роки.
Русня і досі контролює п'яту частину української території. Десятки тисяч убитих. Світова підтримка скорочується.
Самотня боротьба Володі Зеленського.
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31.10.2023 09:25 Відповісти
Позитивний недоблогер чи їхній слухач ?
Похвастайся своїм наповненим стаканом.
Які досягнення володьки зелені ти можеш перечислити, окрім отієї жалкої позиції яку він пропагує на весь світ. Його зірка згасла. А разом з ним і Україна. Бо не можна було всю увагу зосереджувати на цьому ідіотові.
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31.10.2023 09:31 Відповісти
не обговорювати звірства мордору потрібно а лікувати мордор його знищенням, бо він розносить свою інфекцію по всьому світу, срашніше і бистріше ніж всякі ковіди і чуми разом взяті.
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31.10.2023 08:27 Відповісти
В Україні продажне брехливе сикливе і злодюжне керівництво. Все, як завжди почнеться і закінчиться на рівні "обговорення"...
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31.10.2023 08:59 Відповісти
Все, як завжди почнеться і закінчиться на рівні "обговорення"...

незалежно від будь якого керівництва, будь де. у них, у оон, така "важка робота" обговорювати. тобто, з пустого в порожнє, за таку собі нехилу зарплатню.
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31.10.2023 09:27 Відповісти
 
 