Гуманітарну ситуацію в Україні мають обговорити на Радбезі ООН 31 жовтня
Рада безпеки ООН збереться сьогодні, 31 жовтня, щоб обговорити гуманітарну ситуацію в Україні на тлі повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомляє Укрінформ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ініціювали засідання Еквадор і Франція, які консультувалися з українською делегацією.
За інформацією секретаріату Радбезу, очікується, що представник Управління ООН з гуманітарних питань розповість про потреби українців у зимовий період, а також про опубліковану нещодавно Програмою ООН з питань довкілля оцінку екологічних наслідків підриву російськими військами Каховської греблі.
Очікується, що члени Радбезу, зокрема Албанія, Франція, Японія, Мальта, Швейцарія, Велика Британія, США можуть виступити із засудженням Росії за обстріли цивільної інфраструктури України.
Розпочнеться засідання Ради Безпеки по 10:00 за східноамериканським часом (16:00 за Києвом) – після короткого обговорення ситуації в Сомалі.
Будь ласка, зачекайте...
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Вже майже два роки.
Русня і досі контролює п'яту частину української території. Десятки тисяч убитих. Світова підтримка скорочується.
Самотня боротьба Володі Зеленського.
Похвастайся своїм наповненим стаканом.
Які досягнення володьки зелені ти можеш перечислити, окрім отієї жалкої позиції яку він пропагує на весь світ. Його зірка згасла. А разом з ним і Україна. Бо не можна було всю увагу зосереджувати на цьому ідіотові.
незалежно від будь якого керівництва, будь де. у них, у оон, така "важка робота" обговорювати. тобто, з пустого в порожнє, за таку собі нехилу зарплатню.