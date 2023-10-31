Гуманітарну ситуацію в Україні мають обговорити на Радбезі ООН 31 жовтня

Рада безпеки ООН збереться сьогодні, 31 жовтня, щоб обговорити гуманітарну ситуацію в Україні на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Укрінформ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ініціювали засідання Еквадор і Франція, які консультувалися з українською делегацією.

За інформацією секретаріату Радбезу, очікується, що представник Управління ООН з гуманітарних питань розповість про потреби українців у зимовий період, а також про опубліковану нещодавно Програмою ООН з питань довкілля оцінку екологічних наслідків підриву російськими військами Каховської греблі.

Очікується, що члени Радбезу, зокрема Албанія, Франція, Японія, Мальта, Швейцарія, Велика Британія, США можуть виступити із засудженням Росії за обстріли цивільної інфраструктури України.

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Розпочнеться засідання Ради Безпеки по 10:00 за східноамериканським часом (16:00 за Києвом) – після короткого обговорення ситуації в Сомалі.