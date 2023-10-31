Оккупанты за минувшие сутки обстреляли Очаков, Очаковскую и Куцурубскую громады, ночью силы ПВО уничтожили "шахед"

В ночь на 31 октября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен ударный БпЛА типа "Shahed-136/131".

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Вчера, 30 октября, в 09:29 враг нанес артиллерийские удары по акватории и в 09:40 по городу Очаков и Очаковской громаде. Пострадавших нет.

Также вчера в 09:35 зафиксированы обстрелы в направлении села Солончаки Куцурубской громады. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

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