Оккупанты за минувшие сутки обстреляли Очаков, Очаковскую и Куцурубскую громады, ночью силы ПВО уничтожили "шахед"
В ночь на 31 октября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен ударный БпЛА типа "Shahed-136/131".
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Вчера, 30 октября, в 09:29 враг нанес артиллерийские удары по акватории и в 09:40 по городу Очаков и Очаковской громаде. Пострадавших нет.
Также вчера в 09:35 зафиксированы обстрелы в направлении села Солончаки Куцурубской громады. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
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valentyna #410470
показать весь комментарий31.10.2023 08:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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