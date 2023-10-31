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Оккупанты за минувшие сутки обстреляли Очаков, Очаковскую и Куцурубскую громады, ночью силы ПВО уничтожили "шахед"

очаків

В ночь на 31 октября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен ударный БпЛА типа "Shahed-136/131".

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Вчера, 30 октября, в 09:29 враг нанес артиллерийские удары по акватории и в 09:40 по городу Очаков и Очаковской громаде. Пострадавших нет.

Также вчера в 09:35 зафиксированы обстрелы в направлении села Солончаки Куцурубской громады. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Читайте: Враг бил по Очакову и Куцурубской громаде Николаевщины

Автор: 

Николаевская область (2142) обстрел (27760) Очаков (91)


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Це у нього завишені трати на збіжжя для комунальної власності. Не щиро на цьому фоні читати, що зібрали на мільйони, а втратили на мільярди.
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31.10.2023 08:43 Ответить
 
 