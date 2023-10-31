Оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры, ГСЧС ликвидировали пожар

Российские захватчики вечером обстреляли объект энергетической инфраструктуры в Донецкой области. Утром нанесли удар по городу Селидово.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вечером враг из артиллерии обстрелял объект энергетической инфраструктуры в Донецкой области. Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.

Рано утром оккупанты нанесли удар по городу Селидово. Повреждены 17 частных домов и хлебозавод.

Читайте: Оккупанты минувших суток обстреляли Очаков, Очаковскую и Куцурубскую громады, ночью силы ПВО уничтожили "шахед"

В ДТЭК отметили, что в результате удара на теплоэлектростанции серьезно повреждено оборудование, поэтому без света и воды оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией.

"Сразу после прекращения обстрелов энергетики ДТЭК приступили к активной работе по устранению последствий. Сейчас они прилагают все усилия для скорейшего возобновления энергоснабжения в домах украинцев", - отметили в компании.