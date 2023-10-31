Оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры, ГСЧС ликвидировали пожар
Российские захватчики вечером обстреляли объект энергетической инфраструктуры в Донецкой области. Утром нанесли удар по городу Селидово.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"Вечером враг из артиллерии обстрелял объект энергетической инфраструктуры в Донецкой области. Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожар", - говорится в сообщении.
Рано утром оккупанты нанесли удар по городу Селидово. Повреждены 17 частных домов и хлебозавод.
В ДТЭК отметили, что в результате удара на теплоэлектростанции серьезно повреждено оборудование, поэтому без света и воды оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией.
"Сразу после прекращения обстрелов энергетики ДТЭК приступили к активной работе по устранению последствий. Сейчас они прилагают все усилия для скорейшего возобновления энергоснабжения в домах украинцев", - отметили в компании.
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